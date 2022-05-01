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Осужденный за избиение DJ Smash экс-депутат устроил дебош в Перми из-за музыки
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В Перми экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев, в 2018 году осужденный за избиение DJ Smash, бросил стул в барную стойку, когда в баре прозвучала композиция DJ Smash, сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в баре «Наташа». Когда заиграла музыка DJ Smash, Телепнев принялся бросать в сторону барной стойки различные предметы, включая стул. Пострадали два человека – посетитель, у которого была разбита голова, и бармен, в которого попали осколки разбитого стекла, пишут «Новости Перми».
В Сети появились кадры, на которых запечатлен инцидент, передает РЕН ТВ.
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Напомним, в июле 2018 года Ленинский районный суд Перми приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении Телепнева и промоутера Сергея Ванкевича, которые в феврале в одном из баров напали на DJ Smash. Осенью 2019 года Телепнева освободили по УДО.
В Госдуме объяснили, что Запад пытается скрыть в ситуации с «Азовсталью»
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Западные страны, которые говорят об эвакуации гражданского населения с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, рассчитывают вывести заблокированных наемников из Великобритании, Германии, США и Франции, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Западные кураторы [Украины] сегодня очень активно начали взаимодействовать с РФ по открытию гуманитарных коридоров, но не в сторону Донецка, а в сторону Запорожья. Естественно, у них есть желание уйти от позора, который их ожидает в ближайшее время, потому что на территории «Азовстали» огромное количество офицеров высшего состава и сотрудников спецслужб США, Франции, Германии, Великобритании», – передает ТАСС слова собеседника.
По его словам, сейчас европейские политики не хотят позора, поэтому и пытаются организовать эвакуацию. Водолацкий подчеркнул, что для мирных жителей гуманитарные коридоры остаются открытыми.
Именно на территории завода сейчас находятся остатки украинской группировки в Мариуполе, остальная часть города полностью зачищена. Как считает Минобороны России, на комбинате остаются не более 2,5 тыс. украинских силовиков, включая военнослужащих националистического полка «Азов» и иностранных наемников.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Захарова объяснила нервный срыв представителя Пентагона Джона Кирби
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По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о президенте России можно объяснить «нервами».
«У пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби сдают нервы. Хамит, обзывается, безобразничает. Какую-то глупость сморозил про президента России», – отметила Захарова.
«Среди прочей ереси он заявил, что ему «трудно смотреть на то, что российские войска делают на Украине». Это американскому-то контр-адмиралу трудно на что-то смотреть?!» – сыронизировала Захарова в своем Telegram-канале.
Далее представитель российского МИД рассказала о карьере Кирби.
«У Кирби солидный послужной список. 28 лет во флоте, с 1986 по 2015 год, включая работы в качестве главы информационной службы Военно-морских сил США. То есть он был среди тех высших офицеров США, в чье распоряжение стекалась вся информация Пентагона, он был осведомлен буквально обо всем. Он знал про обедненный уран в Югославии, знал про «иракское досье», как сейчас называют значительный массив документов, свидетельствующих о военных преступлениях военнослужащих США в Ираке. Мы обо всем этом узнали благодаря «Викиликс» и его авторам, которых изничтожают коллеги Кирби, а сам Джон каждый день читал эти отчеты: о тысячах и тысячах гражданских, погибших в деревнях Ирака и Сирии от зверств американского контингента. С учетом уровня оснащенности американских военных, нет сомнений, что он видел фотографии, видел видеоматериалы. Интересно, не трудно ему было на эти бесчеловечные зрелища смотреть?» – поинтересовалась представитель МИД.
Причиной его нервозности Захарова назвала раскрытые сведения о работе американских биолабораторий на Украине, а также отток высокопоставленных чиновников из Белого дома.
«Второе. Всё это на фоне отъезжающей из Белого дома политической команды. Бегут все. Как сообщают американские СМИ, из Белого дома начался отток высокопоставленных чиновников. Повод, который называют эксперты в США, это упаднические настроения на фоне отсутствия доверия к администрации и лично Байдену», – написала Захарова, отметив, что Кирби тяжело смотреть не на украинские события, а на свое будущее.
«Если контроль над Конгрессом перейдет к республиканцам, мало вообще никому не покажется. И Кирби затаскают по публичным слушаниям первым. Нет, сначала Нуланд. Потом Кирби.
Уже писала про внезапное желание отдохнуть от содеянного, возникшее у архитектора антироссийских санкций, зампомощника президента США по нацбезопасности Далипа Сингха. И, как оказалось, устали там за год многие.
По сообщениям американских СМИ, в отставку уходит старший советник Байдена по связям с общественностью С. Ричмонд, туда же планирует отбыть старший советник Байдена по климату Дж. Маккарти, замдиректора по коммуникациям Белого дома П. Табор, глава аппарата спецпредставителя Байдена по климату Д. Фельдман.
Джон Керри в раздумьях, не оставить ли этот корабль до конца года, как пишут те же американские СМИ. Но я в него верю. В такой момент просто непорядочно бросать климат и Байдена.
Что творится в рядах вице-президента США К. Харрис, и писать не хочется. Там просто массовый исход. Руководители аппарата, пресс-служба последуют примеру десятков ключевых сотрудников, которые уже ушли», – прогнозирует Захарова.
Накануне Кирби, отвечая на вопрос журналистов, являются ли, по мнению Пентагона, российские шаги по отношению к Украине рациональными, заявил, что «трудно смотреть на то, что он и российские войска делают на Украине, и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать».
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Немцы высмеяли полет Шольца через Северный полюс в обход России
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Читатели немецкого журнала Spiegel разразились саркастическими комментариями после перелета канцлера Германии Олафа Шольца через Северный полюс по пути из Японии, чтобы обойти российское воздушное пространство.
Читатели сочли такие маневры неразумными как с точки зрения стоимости топлива, так и проблем, связанных с климатом, учитывая, что сам канцлер еще недавно был крайне обеспокоен этой темой, пишет РИА «Новости».
Так, пользователь Spiegelspiegler порадовался, что Шольц полетел «не над Южным».
А читатель Bier_Bock назвал этот перелет «уклончивым маневром, который обходится налогоплательщикам в огромные суммы денег». «Не думаю, что это того стоит», – написал он.
«Таким образом, из-за него выбросы углекислого газа оказались более высокими, чем обычно. Внезапно климат перестал волновать. Что бы сказали по этому поводу вице-канцлер и министр по защите климата?» – задался вопросом bayya48sghLirmac6L9R4Z.
Пользователь Armanix сыронизировал, спросив, не было ли промежуточной остановки у Деда Мороза.
«Почему он не мог отправиться туда на парусной лодке? Разве климатический кризис не был одной из тем его предвыборной кампании?» – отметил derfreddy.
Читатели в целом пришли к мнению, что Шольц мог просто полететь по обычному маршруту. «Этот человек гарантированно не будет восприниматься Путиным как угроза или ценная мишень», – подытожили читатели.
Напомним, 1 марта Россия в качестве ответной меры ограничила полеты гражданских воздушных судов Швейцарии в своем воздушном пространстве.
До этого Россия закрыла небо для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии и Румынии.
Еще 25 февраля Россия в ответ на предпринятые против нее меры закрыла небо для Британии.
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В Китае назвали «самый жесткий ответ» России на санкции Запада
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Прекращение поставок российского газа Польше и Болгарии из-за отказа Варшавы и Софии платить в рублях является «самым жестким ответом» Москвы на санкции Запада, говорится в статье декана Китайского исследовательского института энергетической политики Линя Боцяна в издании «Хуаньцю шибао».
Как отметил автор, решение России прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию с 27 апреля в связи с отказом Варшавы и Софии платить за газ рублями означает, что ранее выдвинутое Москвой требование «начало действовать и на сегодняшний день считается ее «самым жестким ответом» на западные санкции», передает РИА «Новости».
Как считает эксперт, кризис на Украине привел к увеличению волатильности международного рынка нефти и газа, ранее пострадавшего от пандемии COVID-19. После начала кризиса на Украине изменилась структура цепочки поставок на международном рынке нефти и газа: Москва начала искать новые каналы сбыта этих энергоресурсов, а Европа начала активнее пытаться избавиться от нефтегазовой зависимости от России.
При этом для достижения эффективного замещения российских нефти и газа ЕС необходимо увеличить дополнительный импорт из Катара и США, однако у тех не налажена масштабная и стабильная нефтегазотранспортная инфраструктура с Европой, предупредил автор статьи.
По мнению Линя Боцяна, Соединенные Штаты не смогут в краткосрочной перспективе решить проблему нехватки нефти и газа в ЕС из-за дефицита инфраструктуры и ограниченных мощностей. Так, на данный момент система транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) в США уже работает в полную силу, при этом все равно наблюдается нехватка судов для перевозки.
Как считает автор материала, кризис на Украине привел к изменениям в структуре международного предложения и спроса на нефть и газ, а также к «развороту» рынка, что окажет огромное влияние на глобальную цепочку нефтегазовых поставок.
«В ближайшие несколько лет нереализованное строительство инфраструктуры станет серьезным препятствием для торговли нефтью и газом, что приведет к вялотекущим сделкам и более высоким транзакционным издержкам на рынке энергоресурсов. Учитывая несоответствие между предложением и спросом на нефть и газ и отсутствие нормальной инфраструктуры, в ближайшие годы международные цены на энергоносители, вероятно, останутся на высоком уровне», – заключил он.
В среду в Кремле пригрозили прекратить поставки голубого топлива не только в Польшу и Болгарию, но и в другие страны Евросоюза в случае их отказа платить за газ в рублях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала остановку поставок российского газа Болгарии и Польше, которые не произвели оплату в рублях в установленный срок, «шантажом». В Кремле отвергли обвинения главы ЕК в шантаже из-за перехода на расчеты за газ в рублях.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
При этом ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.
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СМИ: Французы оказались на пределе из-за украинских беженцев
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Многие из решивших помочь украинским беженцам французов спустя два месяца после эскалации кризиса начали чувствовать изнурение и разочарование, сообщает газета Le Figaro.
По данным местного Управления по иммиграции и интеграции, около 70 тыс. украинцев во Франции в данный момент получают пособие в размере 426 евро в месяц, однако этих средств часто недостаточно для того, что приезжие могли обеспечивать себя. При этом французы, которые предоставляют беженцам жилье, не получают каких-либо выплат за свою помощь, пишет РИА «Новости».
Так, мать четырех детей из города Тур Софи Ажье предоставила украинской семье с двумя детьми студию, примыкающую к ее дому на овощной ферме, а также снабдила одеждой, товарами первой необходимости и продуктами. «Нам казалось, что помочь необходимо. Мы знали, что примем семью безвозмездно: с другой стороны, мы не задумывались о том, что на помощь им придется затрачивать бесконечное время и средства», – рассказала француженка.
По ее словам, местные власти отказали украинской семье в продовольственной помощи, а ближайшая благотворительная столовая находится далеко. «Чтобы свести концы с концами, нужно постоянно давать объявления, звонить по телефону, просить, настаивать. Государственная помощь от муниципалитета и департамента была практически равна нулю», – жалуется Ажье.
Другой волонтер Жан-Мишель Алликс из Бордо в середине марта разместил пятерых украинцев в своей квартире площадью 95 квадратных метров, при этом его траты выросли с 300 до 1600 евро в месяц. «В долгосрочной перспективе это начинает сказываться. Я надеялся, что они быстро обретут самостоятельность, но, не говоря по-французски, найти работу практически невозможно», – отметил он.
Мужчина рассказал, что отказался от «какой-либо общественной и семейной жизни» и спустя время почувствовал себя доведенным до предела. «Их нужно сопровождать в путешествиях, делать покупки, выполнять административные процедуры. Я перегружен и очень мало сплю», –добавил француз.
Кроме того, по его словам, существуют и трудности совместного проживания. Так, в его доме была семья, в которой две молодые украинки «не ударяли палец о палец», и при этом ложились спать и вставали очень поздно. «Прямо принцессы, с этим сложно справиться», – посетовал он.
А Коринн Пелиссье из Ниццы предложила комнату одного из своих сыновей, переехавшего в Париж, украинке с тремя детьми, при этом она надеялась, что кризис вскоре урегулируют или же госслужбы предложат им долгосрочное решение.
Однако в итоге семье пришлось учиться жить вшестером в трехкомнатной квартире, постоянно складывать и раскладывать диван в гостиной, где спят двое детей. «Больше нет интимной обстановки, семейной жизни. Мой старший сын не может приезжать домой на каникулы», – пожаловалась она.
Тем временем число вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса, пересекших границу с Россией, превысило 1 млн 40 тыс. человек. В 51 регионе открыты почти 500 пунктов временного размещения для беженцев. В них остановилось свыше 33 тыс. человек, включая 11 тыс. детей. Единовременная материальная помощь по поручению правительства в размере 10 тыс. рублей оказана на сумму 1 млрд 323 млн рублей.
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Глава Минфина Германии заявил об отказе оплачивать газ в рублях
Как заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линдер, страна не платит за газ в рублях и не будет платить в будущем, написал он в соцсети.
«И в будущем мы не станем платить за газ в рублях», – утверждает он, передает RT.
По его словам, сейчас Берлин старается быстрее стать независимым в вопросе поставок энергоносителей из России.
Напомним, ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
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Кулеба назвал условие установления мира на Украине
Единственным способом обеспечения мира на Украине является восстановление суверенитета Киева над всей ее территорией, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству Синьхуа.
«Единственный путь обеспечения долговременного порядка и стабильности на Украине заключается в восстановлении суверенитета над всей территорией в ее признанных международным сообществом границах», – цитирует ТАСС Кулебу.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская специальная военная операция на территории Украины завершится при достижении поставленных целей.
Президент Владимир Путин заявил, что спецоперация предотвратила нависшую над Россией реальную опасность, все задачи специальной военной операции в Донбассе и на Украине будут безусловно выполнены, чтобы гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей России.
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Группе мирных жителей удалось выйти с «Азовстали»
С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировались 25 человек, включая шестерых детей.
Сегодня удалось выйти с территории комбината «Азовсталь» 25 мирным жителям, из них 19 взрослых и шестеро детей, передает РИА «Новости».
Ранее передвижение украинских военных на блокированной территории завода «Азовсталь» в Мариуполе зафиксировала камера беспилотника.
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Россия приняла решение по дате окончания работ на МКС
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что уже есть конкретная дата окончания работ России на Международной космической станции (МКС), но публично сообщать компания об этом не обязана.
«Мы подготовили свои предложения ... они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Также Рогозин добавил, что Россия предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы. Это предусмотрено международными обязательствами.
Ранее Рогозин заявил, что Роскосмос рассматривает возможность отделения российского сегмента от Международной космической станции (МКС), чтобы пролетать над регионами, которые «кишат страстями».
Бразильский наемник рассказал о массовом заболевании иностранных военных на Украине
Душ два раза в неделю, скудная еда, многие болеют коронавирусом, рассказал порталу UOL бразильский бывший военный Фабио Жуниор ди Оливейра о службе на Украине.
Ди Оливейра прибыл на польско-украинскую границу 16 апреля, и на автобусе вместе с 60 другими иностранцами его доставили на тренировочную базу.
«Принимал душ только два раза в неделю, когда приезжал грузовик с душевыми. Еда не отвечала потребностям. У них даже не было склада для амуниции. Амуниция хранилась в яме, прикрытая ветками», – описывает СМИ ситуацию со слов ди Оливейры, передает РИА «Новости».
По словам бразильца, им не подходил даже пуленепробиваемый жилет. Между тем тренировки были интенсивными: учили стрелять по движущимся автомобилям, готовили к воздушным атакам. Однако всю подготовку бразилец прошел, болея коронавирусом.
«Я прошел через все тренировки с Covid-19. У меня болело все тело… была температура, болело горло. Сейчас у меня при кашле идет кровь», – заявил он. Ди Оливейра также отметил, что у всех наемников в его палатке были симптомы коронавируса.
Бывший военнослужащий также рассказал о случае самоубийства, его совершил польский наемник, его похоронили на месте, на деревянном кресте изобразили два флага – украинский и польский. По его словам, большинство членов его взвода решили уехать в Бразилию и покинуть Украину.
Раннее британский наемник рассказал, что ему так и не заплатили за участие в военных действиях на стороне Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. Среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе в окружении находятся от 1 до 2,5 тыс. украинских боевиков-националистов и около 400 иностранных наемников.
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Беспилотник снял передвижение украинских военных на «Азовстали»
Передвижение украинских военных на блокированной территории завода «Азовсталь» в Мариуполе зафиксировала камера беспилотника.
На кадрах видно, как три человека обходят угол одного из зданий в районе складского цеха и заходят внутрь пристройки. В руках они держат предметы, похожие на стрелковое оружие: автоматы, винтовки или ручные пулеметы. Судя по кадрам, люди носят военную форму и каски, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что западные страны, которые говорят об эвакуации гражданского населения с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, рассчитывают вывести заблокированных наемников из Великобритании, Германии, США и Франции.
Американских читателей разозлили заявления Кирби о спецоперации на Украине
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Американские читатели Daily Mail возмутились эмоциональными высказываниями пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о российской спецоперации на Украине.
Кирби заявил, что на кадры с поля боя «трудно смотреть», а потом допустил несколько нелестных высказываний в адрес Москвы. Также Кирби едва не разрыдался, отвечая на вопросы журналистов, передает РИА «Новости».
Многие пользователи не поверили в искренность пресс-секретаря Пентагона и напомнили ему о преступлениях, совершенных США по всему миру.
«А по поводу тех мест, куда мы вторглись, слез по-прежнему нет. Интересно», – отметил Mosey1966.
«Уроки актерского мастерства Кирби брал у Зеленского?» – задался вопросом Kelly_S.
«О Господи! Хватит уже! Тактика новых демократов – «давай плакать»! Покажем, какие мы настоящие! Кроме того, для Джо это будет легко, потому что его глаза все равно всегда блестят и слезятся!» – возмутился SoCalGal21.
«Хорошая актерская игра. Любой человек, у которого есть хоть одна клеточка мозга, понимает, что наши политики участвуют в этой опосредованной войне не для того, чтобы помогать невинным людям. На самом деле затягивание войны приводит к тому, что людей гибнет все больше, а военная машина зарабатывает миллиарды на производстве оружия», – написал Stephbenz.
«Как насчет тысяч погибших в Ираке и на Ближнем Востоке?» – уточнил Morris Oxford.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила нервозность Кирби во время пресс-конференции.
Польшу предупредили о риске взрыва 500 вагонов с газом из-за санкций против «Новатэка»
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Около 500 вагонов сжиженного газа подвергаются риску взрыва в Польше из-за санкций, введенных в отношении «дочки» компании «Новатэк» Novatek Green Energy, предупредили в компании.
«Существенная и очень реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей транспортировки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным газом, которые легально въехали на польскую территорию», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
В компании пояснили, что из-за физико-химических свойств газа при изменении температуры при длительном простое вагонов может случиться выброс газа в атмосферу, что приведет к возгоранию и сложному для тушения пожару.
Как следует из заявления компании, «необходимо незамедлительно принять меры, чтобы накопленный в железнодорожных цистернах газ пропан-бутан в количестве около 40 млн литров немедленно и безопасно прибыл в перегрузочные терминалы».
«Очевидно, что из-за введенных санкций компания Novatek Green Energy не может предпринимать никаких действий в этом отношении», – говорится в релизе.
Ранее Польша ввела собственные санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых Газпром, «Новатэк», «Акрон».
Российские блогеры отреагировали на приезд Анджелины Джоли на Украину
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Известные телеведущие и журналисты раскритиковали приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли во Львов, усомнившись в ее искренности и обвинив в молчании во время бомбежек Донбасса.
«Агент Солт во Львове? А в Донбасс отчего не приезжала все эти годы?», – поинтересовался председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Telegram.
«Первый раз, когда меня тошнит при виде Анджелины Джоли. Я искреннее не понимаю, почему Анджелина Джоли или Шон Пенн не приехали в ДНР или ЛНР? Почему ни одного западного артиста не взволновали, гибнущие все эти годы люди? Почему Россию так старательно пытаются сделать мировым злом, последовательно доказывая, что все, кто за Россию антигуманисты и просто чудовища?», – написала Тина Канделаки в своем Telegram-канале.
«Анджелина Джоли приехала во Львов!» – пестрят молниями украинские СМИ. Радость-то какая…», – сыронизировал военный корреспондент Александр Коц в Telegram.
«Анжелина Джоли приехала во Львов, и у нас ее уже называют лицемеркой – в Донецк за восемь лет трагедии не удосужилась приехать. А я считаю, что она поступает очень искренне, и ее нельзя обвинять в лицемерии. Каждый раз, когда я по старой памяти захожу в признанный экстремистским Инстаграм и вижу, что американский сегмент после февраля 2022 не поменялся, то есть американские знаменитости ведут тот же дорогой образ жизни, я понимаю, что он оплачен даже не деньгами. Он оплачен смертями здесь. Особняки, смузи, личный повар какой-нибудь звезды оплачен смертью ребенка, погибшего два дня назад в Макеевке. Кровью двух жителей Ольгинки, которых сегодня убил снаряд у колодца. Цена нового костюма этой звезды или ее зубных виниров, которые она показывает в счастливой улыбке – могилы во дворах Мариуполя. Не вытянут ни Европа, ни Америка прежнего сытого образа жизни, если Донбасс победит. Если Украина прекратит войну. Джоли это понимает, и очень искренне едет поддержать ту сторону, которая оплатит ее повара, личного хирурга и в целом процветание Америки», – высказалась заместитель главного редактора «Русского репортера» Марина Ахмедова в своем Telegram.
Телеведущая Наиля Аскер-заде предположила, что актриса приехала во Львов, чтобы усыновить очередного ребенка.
«Когда-то давно, еще в 2002 году, Джоли, будучи на съемках в Камбодже, в одном из детских приютов увидела семимесячного мальчика-сироту, которого затем усыновила. Это решение перевернуло ее жизнь. С тех пор актриса взяла под свою опеку еще двух детей: девочку из Эфиопии и мальчика из Вьетнама. Также ходили слухи об усыновлении сирийского мальчика. Интересно, будет ли продолжен гуманитарный подход Джоли применительно к Украине? Актрисе всего 46, дети подросли – самое время взять под опеку кого-то нового», – написала журналист в своем Telegram-канале.
Телеведущая Алена Водонаева напомнила, что хоть американская актриса и посол доброй воли в ООН, но много раз высказывалась в поддержку Украины.
«Жители Львова публикуют видео с Анджелиной Джоли. Американская актриса – посол доброй воли в ООН. Свой визит Джоли не афишировала, но много раз ранее высказывалась в поддержку Украины», – написала она в Telegram.
Ранее в Сети появилось видео, на котором Анджелина Джоли в кафе во Львове раздает автографы.
Группа «Би-2» объяснила отмену концерта в Омске
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Музыкальная группа «Би-2» подробно объяснила отмену концерта в Омске, заявив, что музыканты придерживаются концепции «без политики», а в срыве они обвинили саму площадку.
«Рассказываем, что на самом деле произошло с нашим концертом в Омске... На наших выступлениях всегда собираются люди разных взглядов, которых объединяет любовь к музыке. Наша концепция – без политики», – говорится в сообщении группы на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Группа утверждает, что администрация «СК Красная звезда», где должен был пройти концерт, не позволила провести выступление и разобрала согласованные декорации перед шоу.
Напомним, группа «Би-2» отменила свой концерт в Омске за несколько минут до начала из-за патриотического баннера, который повесили в спортивном комплексе «Красная звезда», где 28 апреля должно было состояться выступление группы.
Музыкантов после этого начали критиковать. Но официальный представитель МИД Мария Захарова призвала перестать травить рок-группу «Би-2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменится российский шоу-бизнес после начала спецоперации, когда ряд артистов покидают страну, а кто-то призывает предоставлять площадку сцену только патриотичным актерам и музыкантам.