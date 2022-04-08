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Курс евро на Мосбирже опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года
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Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже снижается на 1,45% к закрытию предыдущей сессии, до 80,26 руб., следует из данных площадки.
По данным на 13.38 мск, курс евро опустился до 79,98 руб. (-1,8%). Такие показатели в последний раз были в июле 2020 года. Курс доллара на 13.50 мск снижается до 75,2 руб. (-0,72%), передает ТАСС.
По данным на 13.58 индекс Мосбиржи составлял 2 608,6 пункта (-1,02%), РТС рос до 1 098,53 пункта (+0,56%).
Стоимость июньского фьючерса на нефть марки нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,04%, до $100,54 за баррель, а нефть WTI дорожает на 0,21% и торгуется на уровне $99,23 за баррель.
Ранее сообщалось, что курс рубля ослаб к доллару на 15 копеек после решения банка России снизить ставку до 17%.
Экономист оценил масштабы топливного кризиса на Украине
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«Зеленский ничего не понимает в функционировании реального сектора экономики, его дело – ролики снимать, быть блогером и шутом. Поэтому все эти заявления о запрете российской нефти крайне абсурдны», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Зеленский потребовал от ЕС запретить поставки российской нефти. В то же время ВС РФ продолжили наносить ракетные удары по НПЗ и топливным базам Украины.
«Европа не пойдет на введение нефтяного эмбарго в отношении России. Это же касается и газового эмбарго. Они уже столкнулись с проблемами по поставкам угля, а Россия закрывает добрую половину этой потребности Европы», – рассказал политолог и экономист Иван Лизан.
Эксперт также разъяснил, откуда горюче-смазочные материалы и топливо ранее поставлялись на Украину. «Незначительная доля ГСМ поставлялась из стран Евросоюза, но они даже в довоенное время не закрывали и трети потребностей. Основными поставщиками ГСМ были Россия и Белоруссия. Порядка 50% рынка бензина на Украине контролировалось Белоруссией», – продолжил Лизан.
«Также Украине не стоит надеяться на поставки нефти из Азербайджана, причем по своей же вине. Нефть из Азербайджана на Украину доставить можно только морем, через Одесский порт. Но море контролирует Россия, плюс Украина раскидала по морю достаточно большое количество противокорабельных мин», – отметил он.
«Но даже если бы там не было нашего флота и украинских мин – редкий корабль бы туда поплыл. Акватория Черного моря объявлена так называемой «зоной войны» и на суда, которые ходят по этим морям, распространяются дополнительные требования страховки, то есть ее стоимость резко возрастает вплоть до того, что туда становится просто нерентабельно плыть», – добавил эксперт.
Даже если предположить, что на Украину каким-то образом кто-то доставил топливо, то ВС России уже уничтожили большую часть складов ГСМ и нефтеперерабатывающих заводов. Из-за этого нормальное снабжение топливом украинской бронетехники невозможно. «Им негде хранить топливо. А если они их сразу будут переливать в бензовозы, то как только те выйдут в открытое поле – их накроет российская авиация», – пояснил Лизан.
«Еще недели три назад ВСУ в Донбассе столкнулись с топливным голодом. Совсем скоро будут ездить лишь какие-то бронеавтомобили, а вся остальная техника будет заперта в городах. Сейчас у Запада нет технической возможности снабжать ВСУ топливом, чтобы этого было достаточно для проведения какого-то локального контрнаступления, не говоря уж о масштабных операциях», –подчеркнул Лизан.
Экономист также добавил, что топливный кризис скажется не только на армии, но и на мирной жизни регионов Украины. «Проблемы будут у Украины и с посевной. Чуть лучше обстоят дела на юге Одесской области, которую можно топливом запитать из Молдавии, но это будет значительно дороже. И если на военные цели Зеленскому еще дадут денег, а на что-то другое – очень сомневаюсь. Эти задачи уже будет решать Россия», – рассказал он.
В четверг официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), топливом с которых снабжались украинские войска под Харьковом, Николаевом и в Донбассе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить российскую нефть. В среду в ночном обращении к руководству США и Европейского союза он заявил, что поддерживает новый пакет санкций против России со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов, и добавил, что его правительство будет продолжать настаивать на полной международной блокаде российской банковской системы и полном запрете на импорт российской нефти.
Главы МИД ЕС решили обсудить нефтяное эмбарго против России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что этот вопрос не входит в планируемый пятый пакет санкций ЕС, но главы МИД Евросоюза рассмотрят его 11 апреля.
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В Британии увидели угрозу для доллара от санкций против России
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Санкции против России могут подорвать доверие к доллару и привести к появлению альтернативной экономической системы, пишут британские СМИ.
Как указывает Financial Times, вопреки заявлениям США и их союзников военную операцию России на Украине осудил не весь мир, а лишь «возглавляемая Западом коалиция». В связи с этим FT указывает на возможные «последствия для будущего международных финансов». Так, у Китая есть «долгосрочные планы» сделать юань гораздо более значимой валютой в глобальных расчетах, Пекин может ускорить продвижение своей системы банковских переводов CIPS, которая рассматривается как альтернатива SWIFT. CIPS пользуются уже более чем в 100 странах.
Кроме того, FT отметила торговлю России с Индией, рассматривающей возможность создания механизма расчетов в национальных валютах. FT пишет, что наблюдаемая дедолларизация мировой экономики может оказаться своего рода финансовым аналогом Суэцкого кризиса 1956 года, ставшим символом снижения британского влияния в мировой политике, передает ТАСС.
Напомним, Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.
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В США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций
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Российский рубль последнее время демонстрирует устойчивое и стремительное восстановление, в марте он стал самой динамичной валютой в мире, говорится в статье на сайте Национального общественного радио США.
Автор материала напоминает, что в начале марта курс на торгах упал на 40% – до 139 рублей за доллар – в связи с российской военной спецоперацией на Украине. «Однако уже в середине марта российский рубль начал процесс значительного восстановления. На момент написания статьи он торговался на уровне 84 за доллар, то есть вернулся туда, где он был на момент начала спецоперации. И это не кратковременное восстановление. Это стремительное и устойчивое восстановление, которое сделало рубль самой динамичной валютой в мире в марте», – говорится в статье. При этом в ней подчеркивается, что все введенные в связи с событиями на Украине антироссийские санкции стран Запада «продолжают действовать, а в некоторых случаях они были ужесточены», передает ТАСС.
В материале указывается на «несколько элементов данного восстановления». Так, его автор называет продолжающуюся продажу российского природного газа «огромной дырой в санкциях, введенных коалицией стран – союзников США». «Несколько европейских стран продолжают покупать российский газ, потому что они стали сильно зависимы от него, а альтернативных поставщиков недостаточно, чтобы удовлетворить спрос. Добавьте к этому рост цен на нефть и природный газ и устойчивость торговых отношений России с другими крупными экономиками, такими как Китай и Индия, и в итоге мы получим устойчивый приток иностранной валюты в Россию. Это ослабило опасения, что Россия может стать неплатежеспособной, и способствовало укреплению рубля», – отмечается в статье. Второй «дырой в санкциях» в ней называется тот факт, что России позволили проводить выплаты в долларах по ее суверенному долгу.
«Возможно, самым большим фактором, подстегивающим рубль, является ход [президента РФ] Владимира Путина», которым, по мнению автора материала, является переход в расчетах за газ на российские рубли. «Если Путину удастся заставить эти [недружественные] страны платить в рублях, им придется пойти и купить их. В большом количестве. Спрос на [национальную] валюту резко возрастет, и стоимость рубля, естественно, повысится. Именно ожидание этого роста способствовало повышению рыночной стоимости рубля», – считает автор статьи.
Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что рубль продемонстрировал сильную устойчивость. Также во вторник в Белоруссии заявили о переходе в расчетах за газ на российские рубли. В тот же день стало известно об обсуждении возможности расчетов за поставляемый российский газ в рублях с Венгрией. Днем ранее латвийский газовый оператор счел возможной оплату российского газа рублями. Тогда же в Германии заявили об изучении указа о переводе оплаты поставок российского газа в рубли. Китай также допустил возможность оплаты рублями или юанями российских нефти и газа.
В Кремле допустили поэтапное расширение международных расчетов в рублях за другие экспортные товары. В конце марта спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал Западу «искать рубли», чтобы рассчитываться за поставляемый российский газ, а также допустил возможность продажи ряда других экспортируемых товаров за национальную валюту.
Напомним, 28 марта президент России Владимир Путин поручил перевести расчеты за газ с недружественными странами до 31 марта в рубли. Постпред России при ЕС Владимир Чижов выразил уверенность, что страны Европы будут вынуждены перейти на рубли при оплате за российский газ, поскольку максимальные объемы СПГ, которые могут предложить США, составляют лишь 10% от российских поставок. Он также заявил, что решение отказаться от российских энергоносителей было бы в известной степени самоубийственно для стран Евросоюза и для европейских политиков. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков исключил осуществление бесплатных поставок российского газа.
23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
Глава Минфина Антон Силуанов выразил уверенность, что партнеры России подстроятся под это решение и поймут, что рубль – надежная валюта, поскольку обеспечен в том числе и российскими экспортными товарами. Он также отметил, что решение о переводе расчетов в рубли укрепило доверие к национальной валюте.
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Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани
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В Китай вскоре начнут поступать российские нефть и уголь, оплаченные в юанях, сообщают СМИ.
Российский уголь и нефть, оплаченные в юанях, вскоре начнут поступать в КНР после того, как несколько китайских фирм использовали местную валюту для покупки российского угля в марте, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Fenwei Energy Information Service Co.
Это будут первые поставки за местную валюту после санкций, введенных США и Европой против России.
Кроме того, издание напоминает, что Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях. Все это влияет на статус доллара как мировой валюты. Отмечается при этом, что в 2019 году валюта США использовалась для 88% операций, в то время как юань только для 4,3%.
В Fenwei также отметили, что Китай начал платить в юанях за сталь и уголь из России, хотя ранее оплата проводилась в долларах. В 2021 году Россия была вторым по значимости поставщиком угля в КНР.
Напомним, в конце марта Китай допустил переход на рубли или юани в торговле газом и нефтью с Россией.
Между тем в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
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Новак заявил о готовности некоторых стран оплачивать поставки газа из России в рублях
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Европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом, сообщил вице-премьер России Александр Новак на телеканале «Россия 24».
«Сейчас страны и компании европейские, которые являются потребителями российского газа, изучают этот вопрос. Мы слышим разные заявления. Есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают [оплату газа в рублях]», – передает ТАСС его слова.
Кроме того, Новак выразил уверенность в том, что платежи за поставки российского газа будут осуществляться в соответствии с указом президента России и по тому порядку, который установило правительство.
Ранее евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива. Однако резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнения.
Ранее стало известно, что Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.
Между тем в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
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Минфин впервые сделал выплаты по еврооблигациям в рублях
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Минфин впервые исполнил в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями на 649,2 млн долларов из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте, сообщает пресс-служба министерства.
В сообщении на сайте ведомства указывается, что конвертация в валюту будет возможна не раньше, чем России вернут доступ к замороженным валютным счетам.
Иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по еврооблигациям России с погашением в 2022 году и на выплату купона по евробондам с погашением в 2042 году в общей сумме 649,2 млн долларов сроком 4 апреля 2022 года, направленных в соответствии с эмиссионной документацией 30 и 31 марта соответственно.
Потому Минфин «в целях исполнения государственных долговых обязательств России по вышеуказанным облигациям и соблюдения интересов владельцев указанных ценных бумаг был вынужден привлечь для осуществления необходимых выплат российский финансовый институт».
4 апреля Минфин «перечислил денежные средства НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» для осуществления указанных выплат в валюте России по официальному курсу Банка России (...) в соответствии с указом президента (Владимира Путина) от 5 марта на счета своих клиентов-депозитариев для проведения расчетов со всеми держателями данных долговых инструментов».
«Таким образом, упомянутые выше обязательства по облигациям Россия-2022 и Россия-2042 исполнены в полном объеме», – заявил Минфин, уточнив, что выплаты, причитающиеся держателям-иностранцам из недружественных государств, подлежат зачислению на счета типа «С».
Ранее США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках.
Сообщалось также, что американскому банку JP Morgan Chase не разрешили обработку последнего платежа России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.
В Белом доме заявили, что нынешней санкционной политикой намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов. Напомним, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.
Экономист Иван Лизан заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Россия оказалась «в уникальной ситуации», когда дефолт может произойти «из-за того, что кредитор не хочет получать деньги от должника».
«Мы видим, что должник готов полностью оплатить свои долги, причем хоть в долларах, хоть в рублях. Однако Запад хочет, чтобы оплата производилась исключительно за счет внутренних резервов. Никак, кроме как наглостью, это назвать нельзя», – сказал он.
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Курс доллара упал ниже 73 рублей
Рубль в пятницу укрепляет позиции, курс доллара упал ниже 73 рублей, впервые с прошлой осени, а евро стало ниже 78 рублей впервые с июня 2020 года, следует из данных Мосбиржи.
Курс доллара расчетами «завтра» к 14.40 мск падает на 2,68 рубля, до 73,07 рубля, курс евро – на 3,38 рубля, до 78,07 рубля, передает РИА «Новости».
Минутами ранее курс доллара опускался до 72,92 рубля, евро - падал до 77,78 рубля.
Ранее сообщалось, что курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже снижается на 1,45% к закрытию предыдущей сессии, до 80,26 рубля.
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей
Курс доллара на валютных торгах Московской биржи опустился ниже 80 руб. впервые с 23 февраля, следует из данных торгов.
К 18:33 мск курс доллара упал на 4% до 79,98 руб. На 18:26 мск курс доллара опускался до 80 руб. (-3,98%).
Курс евро снизился до 87,35 (-4,45%), а на Мосбирже опустился ниже 87 руб. впервые с 21 февраля, передает ТАСС.
Так, к 18:48 мск курс евро ускорил падение на -5,33%. Курс доллара снижался на 4,57%, до 79,5 руб.
По данным биржи на 18:43 мск, курс евро находился на уровне 86,87 руб. (-5,06%).
Утром 6 апреля сообщалось, что курсы доллара и евро на валютных торгах Мосбиржи демонстрируют разнонаправленную динамику.
В Германии заявили о планах отказаться от импорта нефти и газа из России «как можно скорее»
Германия намерена как можно скорее отказаться от импорта российских нефти и газа, однако это вопрос не недель, а лет, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер изданию Zeit.
«С Россией, чье правительство ведет преступную войну против Украины, не может быть нормальных экономических отношений. Поэтому Германия должна отказаться от российских нефти и газа», – передает его слова РИА «Новости».
Линднер отметил, что отказ зависит от фактора, и такой шаг должен «наносить больший урон (президенту РФ Владимиру) Путину, чем нам самим».
«Потому что речь идет о том, чтобы следовать стратегии, которую мы сможем соблюдать не пару недель, а, возможно, годы. Газ, ископаемое сырье, нефть и уголь нужно рассматривать дифференцировано, потому что их замена требует различных подходов. Мой ответ: как можно скорее», – сказал глава ведомства.
Ранее Линднер заявлял, что резкий отказ от газа из России навредил бы в большей степени Евросоюзу, чем России, поскольку на данный момент газ сложно заменить.
Напомним, президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
На Западе пообещали не останавливаться при введении санкций против России
Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) не будет последним, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК заявила, что «эти санкции не будут нашими последними санкциями», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
«Теперь мы должны обратить внимание на нефть и доходы, которые Россия получает от ископаемого топлива», – добавила она.
Также газета Financial Times сообщила, что ЕС в среду обсудит возможность введения санкций против ряда граждан России, среди которых председатель правления Сбербанка России Герман Греф и глава «Русала» Олег Дерипаска.
В новые санкционные списки также якобы будут внесены бизнесмены Борис Ротенберг, Александр Шульгин и Саид Керимов.
При этом ранее в Германии заявили о невозможности отказа от российского газа. Президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли.
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ФНС и МВД решили пресекать куплю-продажу валюты «с рук»
Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) поручил территориальным органам вместе с МВД выявлять спекулянтов, продающих валюту «с рук», пишут СМИ.
Источник сообщил, что центральный аппарат якобы поручил организовать взаимодействие с правоохранительными органами по выявлению нарушений, связанных с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков, передает РБК.
В письме ведомства также сообщается, по данным издания, что валюту «с рук» продают в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах объявлений, и это «в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты России и стабильности внутреннего валютного рынка».
В пресс-службе ФНС заявили, что в последнее время участились случаи незаконной купли-продажи валюты: «Налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел».
При этом там подчеркнули, что постоянно контролируют подобные операции, в том числе совместно с МВД.
Ранее в России запретили расплачиваться криптовалютой.
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Глава МИД Венгрии опроверг распространение санкций на поставки энергоносителей из России
Антироссийские санкции не затронут поставок нефти и газа, а также сотрудничества в области ядерной энергии, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.
Он рассказал, что «в ходе встречи был достигнут ряд результатов». «Санкции [против России] не коснутся поставок нефти и газа. Кроме того, деятельность, связанная с производством ядерной энергии, которая особенно важна для работы АЭС «Пакш», также не подпадает под действие санкций», – передает его слова ТАСС.
Между тем ранее евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива.
Нефть подорожала на перспективах сокращения предложения
Мировые цены на нефть в четверг утром растут более чем на 1% на опасениях сокращения предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.30 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,37%, до 102,45 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 1,14%, до 97,41 доллара.
В четверг утром инвесторы оценивают предупреждение Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что мировой рынок нефти может недополучить 3 млн баррелей в день в результате значительного сокращения экспорта российской нефти. Усугубляет опасения то, что это заявление было сделано после сообщения о планах США и стран МЭА выпустить на рынок 240 млн баррелей нефти из стратегических резервов.
«Ограничения на экспорт российской нефти, похоже, ужесточаются», – отметили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.
«Вероятность того, что иранская нефть поможет восполнить дефицит, также снижается», – добавляют в ANZ.
Цены на нефть остались в прежних рамках
Мировые цены на нефть в среду утром не имеют единой динамики и не сильно изменяются в свете различных факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.16 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,07%, до 106,71 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – снижается на 0,16%, до 101,8 доллара, передает РИА «Новости».
С одной стороны, негативно на нефтяные цены влияет сейчас укрепление доллара, курс которого утром растет по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро или иена, а его индекс (курс к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,1%, до 99,58 пункта.
При этом нефть, как и другие сырьевые биржевые товары, контракты на которые исчисляются в долларах, становится менее доступной для держателей другой иностранной валюты.
С другой стороны, инвесторы продолжают следить за ужесточением антироссийских санкций со стороны ряда стран, которое может понести за собой риск перебоев в поставках нефти на мировой рынок, что ведет к повышению цен. Так, о решении о вводе дополнительного пакета радикальных санкционных мер заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки.
Газета Wall Street Journal приводит слова Псаки о том, что санкции направлены на дальнейшую экономическую, финансовую и технологическую изоляцию России от остального мира.
Рубль ослаб на 15 копеек к доллару после решения ЦБ о снижении ставки
Курс рубля ослаб к доллару на 15 копеек после решения банка России снизить ставку до 17%, евро после кратковременного роста вернулся к снижению в паре с рублем, следует из данных торгов Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» к 12.01 мск растет на 30 копеек, до 76,05 рубля, курс евро снижается на 9 копеек, до 81,36 рубля, передает РИА «Новости».
В первые минуты после сообщения ЦБ отечественная валюта продолжала торговаться в прежнем диапазоне – доллар торговался по 75,9 рубля, евро – по 81,4 рубля. Чуть позже волатильность усилилась, доллар прибавлял в моменте порядка 30 копеек, евро – порядка 20 копеек, затем вернулся к слабому снижению.
Напомним, Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых. 28 февраля Банк России экстренно повысил ключевую ставку до 20%.
Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ на это страны Европы, США, Япония и ряд других государств ввели санкции.
По мнению премьер-министра России Михаила Мишустина, экономике страны нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых обстоятельствах. Он также назвал пять приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций.
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