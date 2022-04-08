Рубль ослаб на 15 копеек к доллару после решения ЦБ о снижении ставки

Курс рубля ослаб к доллару на 15 копеек после решения банка России снизить ставку до 17%, евро после кратковременного роста вернулся к снижению в паре с рублем, следует из данных торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» к 12.01 мск растет на 30 копеек, до 76,05 рубля, курс евро снижается на 9 копеек, до 81,36 рубля, передает РИА «Новости».

В первые минуты после сообщения ЦБ отечественная валюта продолжала торговаться в прежнем диапазоне – доллар торговался по 75,9 рубля, евро – по 81,4 рубля. Чуть позже волатильность усилилась, доллар прибавлял в моменте порядка 30 копеек, евро – порядка 20 копеек, затем вернулся к слабому снижению.

Напомним, Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых. 28 февраля Банк России экстренно повысил ключевую ставку до 20%.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ на это страны Европы, США, Япония и ряд других государств ввели санкции.

По мнению премьер-министра России Михаила Мишустина, экономике страны нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых обстоятельствах. Он также назвал пять приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций.

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