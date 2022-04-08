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Рубль ослаб на 15 копеек к доллару после решения ЦБ о снижении ставки
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Курс рубля ослаб к доллару на 15 копеек после решения банка России снизить ставку до 17%, евро после кратковременного роста вернулся к снижению в паре с рублем, следует из данных торгов Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» к 12.01 мск растет на 30 копеек, до 76,05 рубля, курс евро снижается на 9 копеек, до 81,36 рубля, передает РИА «Новости».
В первые минуты после сообщения ЦБ отечественная валюта продолжала торговаться в прежнем диапазоне – доллар торговался по 75,9 рубля, евро – по 81,4 рубля. Чуть позже волатильность усилилась, доллар прибавлял в моменте порядка 30 копеек, евро – порядка 20 копеек, затем вернулся к слабому снижению.
Напомним, Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых. 28 февраля Банк России экстренно повысил ключевую ставку до 20%.
Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ на это страны Европы, США, Япония и ряд других государств ввели санкции.
По мнению премьер-министра России Михаила Мишустина, экономике страны нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых обстоятельствах. Он также назвал пять приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций.
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В Британии увидели угрозу для доллара от санкций против России
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Санкции против России могут подорвать доверие к доллару и привести к появлению альтернативной экономической системы, пишут британские СМИ.
Как указывает Financial Times, вопреки заявлениям США и их союзников военную операцию России на Украине осудил не весь мир, а лишь «возглавляемая Западом коалиция». В связи с этим FT указывает на возможные «последствия для будущего международных финансов». Так, у Китая есть «долгосрочные планы» сделать юань гораздо более значимой валютой в глобальных расчетах, Пекин может ускорить продвижение своей системы банковских переводов CIPS, которая рассматривается как альтернатива SWIFT. CIPS пользуются уже более чем в 100 странах.
Кроме того, FT отметила торговлю России с Индией, рассматривающей возможность создания механизма расчетов в национальных валютах. FT пишет, что наблюдаемая дедолларизация мировой экономики может оказаться своего рода финансовым аналогом Суэцкого кризиса 1956 года, ставшим символом снижения британского влияния в мировой политике, передает ТАСС.
Напомним, Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.
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Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани
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В Китай вскоре начнут поступать российские нефть и уголь, оплаченные в юанях, сообщают СМИ.
Российский уголь и нефть, оплаченные в юанях, вскоре начнут поступать в КНР после того, как несколько китайских фирм использовали местную валюту для покупки российского угля в марте, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Fenwei Energy Information Service Co.
Это будут первые поставки за местную валюту после санкций, введенных США и Европой против России.
Кроме того, издание напоминает, что Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях. Все это влияет на статус доллара как мировой валюты. Отмечается при этом, что в 2019 году валюта США использовалась для 88% операций, в то время как юань только для 4,3%.
В Fenwei также отметили, что Китай начал платить в юанях за сталь и уголь из России, хотя ранее оплата проводилась в долларах. В 2021 году Россия была вторым по значимости поставщиком угля в КНР.
Напомним, в конце марта Китай допустил переход на рубли или юани в торговле газом и нефтью с Россией.
Между тем в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
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Новак заявил о готовности некоторых стран оплачивать поставки газа из России в рублях
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Европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом, сообщил вице-премьер России Александр Новак на телеканале «Россия 24».
«Сейчас страны и компании европейские, которые являются потребителями российского газа, изучают этот вопрос. Мы слышим разные заявления. Есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают [оплату газа в рублях]», – передает ТАСС его слова.
Кроме того, Новак выразил уверенность в том, что платежи за поставки российского газа будут осуществляться в соответствии с указом президента России и по тому порядку, который установило правительство.
Ранее евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива. Однако резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнения.
Ранее стало известно, что Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.
Между тем в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
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Власти США вывели из-под санкций поставки интернет-оборудования в Россию
Министерство финансов США вывело из-под санкций в отношении России транзакции, затрагивающие телекоммуникационное и интернет-оборудование.
«Разрешается экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или через другие страны с территории США при участии американского гражданина (где бы он ни находился) услуг, ПО, оборудования или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете. Последний включает мгновенный обмен сообщениями, видеоконференции, чаты и электронную почту, соцсети, обмен фотографиями, кино и документы, поиск в интернете, блогерскую деятельность и регистрацию доменов», – передает РИА «Новости» сообщение американского минфина.
В то же время ведомство опубликовало дополнение к антироссийскому санкционному списку, в которое вошли восемь россиян и 29 организаций из России. Санкции Минфина США предполагают заморозку собственности и финансовых активов попавших под рестрикции компаний и физлиц на американской территории.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США собираются «задушить» развитие российской экономики. 7 апреля Байден подписал исполнительный указ, который запрещает американцам новые инвестиции в экономику России и предоставление ряда услуг находящимся в России лицам.
Глава финского МИД призвал вернуть задержанные музейные экспонаты в Россию
Вопрос с возвращением российских культурных ценностей должен благополучно разрешиться, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто телекомпании «Юле».
«Санкции были приняты так быстро, что, видимо, не все ситуации были приняты во внимание. <…> Надеюсь, вопрос [с возвращением экспонатов в РФ] благополучно решится. У Финляндии нет никаких причин удерживать какие-либо музейные экспонаты или держать их в хранилище. К ним нужно относиться с большим пиететом. Их нужно хранить при определенной влажности и температуре. Конечно, их следует вернуть в те музеи, которым они принадлежат», – цитирует ТАСС Хаависто.
Ранее посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря был вызван в российское дипведомство, где ему был заявлен протест в связи с задержанием финскими таможенными органами принадлежащих российским музеям культурных ценностей.
До этого финские таможенники задержали грузы с предметами искусства, которые направлялись в Россию.
Напомним, с 5 апреля экспорт предметов роскоши в Россию запретила также Япония. Кроме того, 15 марта экспорт предметов роскоши в Россию запретил Евросоюз.
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Lufthansa решила отменить все рейсы в Россию до 30 июня
Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa из-за обострения ситуации вокруг Украины не будет использовать российское воздушное пространство до 30 июня, заявили в компании.
«Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 30 июня 2022 года из-за текущей нормативно-правовой ситуации. По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России должны быть отменены в течение данного периода», – говорится в заявлении перевозчика, передает ТАСС.
Компания заверила, что все пострадавшие пассажиры будут проинформированы, и предупредила, что на рейсах Lufthansa на Дальний Восток возможны краткосрочные изменения времени вылета и прибытия в связи с корректировкой расписания.
Ранее Air India прекратила продажу билетов на рейсы в Россию.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что перечень стран, с которыми возобновляется авиасообщение, включает Аргентину, ЮАР, Китай и другие дружественные страны.
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В Кремле пообещали ответ на «оголтелые рестрикции» Запада
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал новые антироссийские санкции продолжением оголтелой линии Запада, при этом введение ограничений против дочерей главы российского государства Владимира Путина «говорит само за себя».
Песков сказал, что будет «реакция – как и на все остальные санкции». В Кремле считают, что санкции – это «продолжение совершенно оголтелой линии на введение разных рестрикций», передает ТАСС.
По его словам, «в любом случае продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций к членам семей говорит сама за себя».
«Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке, это то, что трудно поддается пониманию и объяснению, но, к сожалению, вот с такими оппонентами нам приходится иметь дело», – указал он.
Песков пообещал, что «Россия будет отвечать обязательно и будет делать это так, как посчитает необходимым».
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о развязанной против России экономической войне.
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Мантуров спрогнозировал улучшение ситуации с продажами автомобилей в России
Минпромторг ожидает, что ситуация с продажами автомобилей на российском рынке улучшится, ведутся переговоры с китайскими автопроизводителями о замене ушедших брендов, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
«Я могу вам сказать, что первый квартал ни о чем не говорит. Почему? Потому что до февраля у нас шел рост, март – было падение. Мы должны сменить, во-первых, и адаптироваться к ситуации через изменение логистики. И посмотрим, что будет по результатам второго квартала. Мне кажется, что ситуация будет меняться в лучшую сторону, поэтому сегодня давать какие-то пессимистические прогнозы я бы не стал», – цитирует ТАСС министра.
Также Мантуров заявил, что китайские автопроизводители могут заменить ушедшие из России люксовые автобренды, ведутся переговоры.
Ранее автосервисы решили наладить собственное производство запчастей к иномаркам.
До этого стало известно о планах Volkswagen вернуться к работе в России.
Ранее из-за ситуации на Украине ряд автопроизводителей, включая Volkswagen, объявили о приостановке поставок и производства автомобилей в России. В Минпромторге отмечали, что России придется, вероятно, попрощаться с некоторыми производителями автомобилей.
Автоэксперт Вячеслав Субботин в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что авторынок на данный момент находится на пике по ценам, поэтому новую машину в ближайшее время покупать не стоит. При этом, подчеркивал он, без машин россияне в любом случае не останутся, рынок достаточно насыщен.
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В России заявили о планах досрочного выкупа транспорта в лизинге
Правительство России планирует в этом году разрешить досрочный выкуп транспорта, который находится в лизинге полностью или частично, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе.
«Действительно, компании с лизинговыми кредитами в непростой ситуации. <…> Первое, что мы предлагаем: предусмотреть возможность в этом году досрочно выкупать имущество, которое предоставлено в рамках договоров лизинга полностью или частично», – цитирует ТАСС Мишустина.
Ранее Мишустин назвал пять краткосрочных приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций, среди которых обеспечение бесперебойной деятельности предприятий, а также расширение свободы предпринимательства.
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Страны Большой семерки договорились о запрете инвестиций в Россию
Запрещены все инвестиции в России, в том числе в энергетический сектор, расширены экспортные и импортные ограничения, говорится в заявлении лидеров стран G7.
«Мы запрещаем новые инвестиции в ключевые сектора российской экономики, в том числе в энергетический. Мы намерены расширить запреты, связанные с экспортом продвинутых товаров и специализированных услуг, важных для безопасности России, ее государственных структур и экономики. Также мы ужесточим ограничения на импорт ряда приносящих России прибыль товаров», – приводит ТАСС заявление стран «семерки».
Ранее страны G7 договорились усиливать давление на Россию с помощью допсанкций.
До этого в Британии заявили, что основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что «работает с партнерами по G7, чтобы ввести меры против большего количества российских банков», и согласовывает с партнерами сроки отказа от импорта нефти, газа и угля из России. Она призвала G7 закрыть порты для российских судов и сделать российское золото «недоступным для Путина».
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Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых
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Центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.
В Банке России сообщили, что совет директоров «принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля 2022 года на 300 б.п., до 17,00% годовых», передает РИА «Новости».
Это решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности.
Отмечается, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.
Напомним, 28 февраля Банк России экстренно повысил ключевую ставку до 20%. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ на это страны Европы, США, Япония и ряд других государств ввели санкции.
По мнению премьер-министра России Михаила Мишустина, экономике страны нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых обстоятельствах.
Мишустин также назвал пять приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций: первый приоритет – обеспечить бесперебойную деятельность предприятий, второй – расширить свободу предпринимательства внутри страны, третий – «поддержать тех, кто особенно уязвим», четвертый – обеспечение насыщенности российского рынка товарами, а пятым – необходимые секторальные меры поддержки.
Мишустин назвал цель санкций Запада против России
Количество санкций против России превысило 6 тысяч, целью их введения был удар по каждому россиянину, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин отметил, что даже в период пандемии внешнее давление на Россию не ослабевало ни на один день, «однако новые санкции, которые последовали уже в этом году, носят беспрецедентный масштаб», передает ТАСС.
«Количество ограничений превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны. Всего их уже свыше шести тысяч», – сказал он, подчеркнув, что речь идет как об индивидуальных, так и о секторальных санкциях.
Однако, по его словам, главное то, что они «направлены против всех граждан».
«Бывшие партнеры прямо соревновались, кто быстрее примет ограничительные меры, выпускали их практически ежедневно. Целью было создание паники и нанесение удара по каждому человеку», – подчеркнул глава кабмина.
Также Мишустин заявил, что недружественные страны «не придумали ничего лучше, как вернуться к типичной пиратской практике, если называть вещи своими именами», так как замораживая активы, они фактически ограбили страну.
Ранее Мишустин заявил о развязанной против России экономической войне.
Между тем среди россиян за неделю уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос до 79%, а уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства составили 51,8% (+0,2п.п. за неделю) и 52,4% (+0,8п.п. за неделю) соответственно.
Политолог Анатолий Гагарин заявлял в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «общество понимает действия президента и правительства во внешней и внутренней политике, поскольку эти действия совершенно совпадают с мироощущением россиян».
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Эксперты сказали, как повлияли санкции на индустрию видеоигр в России
В настоящее время в России работают несколько десятков крупных игровых студий международного уровня, однако в нынешних условиях они испытывают трудности, в том числе с получением оплаты за свой продукт, сообщил независимый эксперт в области видеоигр Александр Кузьменко.
«Во-первых – это проблема с эквайрингом, то есть с возможностью вывода денег за свои продукты. Во-вторых, проблема с культурой отмены всего русского: если ты русский, никогда не интересовался политикой и делал милые игры про кошечек – все равно у тебя теперь не будет выхода на международные рынки. А международные рынки – это все-таки более 90% прибыли от любого игрового проекта», – сказал эксперт в комментарии «Вечерней Москве».
В свою очередь руководитель СКБ «Робототехника» НИУ МИЭТ Станислав Шепелев отметил, что из-за проблем с приемом платежей российским компаниям-разработчикам придется либо мигрировать в другие страны, либо разделяться. Так и поступила основанная в Белоруссии Wargaming – разработчик популярной игры World of Tanks. Штаб-квартира компании находится на Кипре, а 4 апреля она заявила, что передает свой игровой бизнес в России и Белоруссии Lesta Studio – российской компании, базирующейся в Санкт-Петербурге.
Также Шепелев указал на дефицит IT-кадров в России. «Разработчики нужны во всех областях, не только в индустрии видеоигр. Везде в них есть потребность – в разработке софта, железа – и их не очень много», – сказал он.
«Русские умеют делать игры и делают это зачастую очень хорошо», – подчеркнул Кузьменко. Шепелев в свою очередь напомнил о таких проектах, как Homescapes и Gardenscapes компании Playrix, многопользовательской компьютерной игре «Аллоды Онлайн» компании Nival, а также переизданной компанией «1С» по франшизе игре King’s Bounty, которая, по словам эксперта, стала феноменом для любителей старых проектов вроде «Героев меча и магии».
«Конечно, у нас нет таких масштабных проектов, как Assassin’s Creed, Call of Duty или «Ведьмак», тем не менее у нас есть свои локальные успехи. И эти успехи весьма ощутимы, в том числе и на международных рынках», – резюмировал Кузьменко.
Ранее сообщалось, что украинская студия GSC Game World, известная по серии компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., сообщила, что решила прекратить продавать свою продукцию российским пользователям.
Волгоградский изготовитель стирального порошка заявил о готовности нарастить производство
Волгоградская компания «Бионикс» готова в два с половиной раза нарастить производство стирального порошка на фоне западных санкций, сообщает администрация региона.
По информации властей, компания «Бионикс» из города Волжский Волгоградской области производит стиральный порошок и таблетки для посудомоечных машин. Отмечается, что стиральный порошок продается в магазинах России, Белоруссии и странах Средней Азии под собственным именем, а также под брендом «Моя цена». По данным ведомства, спрос на продукцию вырос в 2,5 раза на фоне экономических санкций.
«Компания «Бионикс» готова в 2,5 раза нарастить объемы производства в результате создания нового цеха. В настоящее время предприятие выпускает 2 тыс. тонн стирального порошка в месяц, а с установкой дополнительной линии мощность увеличится до 5 тыс. тонн», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.
Западные страны ввели ряд антироссийских санкций в ответ на решение России начать военную операцию по демилитаризации Украины. Ряд иностранных компаний объявил о приостановке работы в России.
Москва пообещала ответ на высылку дипломатов из Японии
Москва даст соответствующий ответ на решение Токио выслать восемь российских дипломатов из Японии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Представитель МИД Японии сообщила, что Токио принял решение «выслать из Японии восемь сотрудников российского посольства и торгпредства в Токио». О сроках исполнения соответствующего решения представитель ведомства не сообщается, передает РИА «Новости».
«Россия даст соответствующий ответ», – сказала на это Захарова, передает ТАСС.
Между тем европейские страны уже выслали десятки российских дипломатов: Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов, власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов, Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией.
Также российских дипломатов выслали Эстония, Словения, Испания, Швеция, Дания, Италия, Греция, Люксембург, Хорватия, Австрия, Черногория.
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