Эксперт: У «резни в Буче» тот же режиссер, что у инсценировки в селе Рачак

Кадры, представленные в мировых СМИ как «резня в Буче», сделаны по сценарию «массовых убийств албанцев» в сербской деревне Рачак, которые при расследовании оказались постановкой, заявила директор сербского Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович.

По словам эксперта, с 90-х годов после развала СССР и Варшавского договора США и НАТО вели так называемые гуманитарные войны, якобы мотивированные защитой прав человек. Один из таких примеров – бомбардировка бывшей Югославии, теперь Сербии. США и НАТО начали агрессию без одобрения Совбеза ООН, чтобы якобы остановить нарушение прав албанцев в Косове и Митохии, напомнила Трифкович в рамках прошедшего во вторник круглого стола «О ситуации с нарушением прав россиян и соотечественников за рубежом».

«Решение было принято после предполагаемой «резни в селе Рачак». Все западные СМИ тогда показали фотографии якобы убитых мирных жителей, а в убийстве обвинили Югославские вооруженные силы. Итоги бомбардировок силами НАТО – тысячи изгнанных из своих домов и убитых, а в конечном счете – строительство крупнейшей в Восточной Европе военной американской базы», – отметила она.

«На сегодняшний день никто не привлечен к ответственности за бомбардировки Сербии. Ущерб составил более 100 млрд долларов, за убийство мирных жителей и торговлю человеческими органами никто не ответил. Такая же ситуация разворачивалась Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане. Западные СМИ все это мало интересовало. По ситуации на Украине западные СМИ сообщали также очень мало. О том, что происходило в Донбасе с 2014 года, о страшных событиях в Одессе, об убийстве мирных жителей западные СМИ не сообщали. Ситуация кардинально поменялась после того, как Россия начала операцию на Украине», – считает Трифкович.

По мнению эксперта, медийная агрессия, направленная против России, ничем не отличается от медиавойны, устроенной в Сербии в 90-х годах прошлого века.

«Буквально те же термины используются для обвинения. Мы слышим одни и те же речи от американских и британских политиков. Министр обороны Украины назвал дело в Буче «новой Сребреницей». Хочу сказать, что провокация в Буче не похожа на Сребреницу, а похожа на инсценировку в селе Рачак, которую организовал американский гражданин Уильям Уолкер в то время, когда он возглавлял миссию ОБСЕ в Косове и Митохии. После столкновения между сербскими силовиками и албанскими террористами погибших переодели в штатское и сфотографировали для выдвижения обвинения против Сербии. И эта операция стала главным поводом для начала бомбардировок в Сербии, – напомнила она. – Режиссер в Буче, видимо, тот же».

Из-за военной операции на Украине многие россияне, проживающие на Западе, столкнулись с агрессией и дискриминацией. Причем травлю устраивают как украинцы, так и граждане зарубежных государств.

Россиянка, отдыхавшая в ОАЭ, столкнулась с дискриминацией по признаку гражданства, об этом она рассказала «РИА Новости».

В одном из торговых центров Дубая ей отказывались продать сумку от Chanel, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить вещь в Россию и носить ее на территории страны.

Также на дискриминацию уже пожаловались россияне, живущие во Франции, также клиника в Мюнхене отказалась лечить россиян и белорусов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все обвинения в адрес России по ситуации в украинской Буче не просто беспочвенны, а являются «хорошо срежиссированным трагическим шоу».

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче.

В Минобороны России это назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию.

В ООН пообещали дать оценки по событиям в Буче. США собрались ужесточить санкции против России на фоне ситуации в Буче.

Напомним также, что советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Зеленскому может быть нужен фейк о «зверствах» в Буче.

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