Минфин пообещал вскоре раскрыть название второй компании на приватизацию

Tекст: Валерия Городецкая

«На самом деле, я думаю, что у нас в этом году будет две сделки, кроме «ДОМ.РФ» еще одна сделка. Думаю, что в ближайшее время о ней станет известно», – заявил Моисеев, передает ТАСС.

По словам замминистра, на следующий год также запланированы две сделки по приватизации. Сейчас идет активная подготовка по двум компаниям, которые уже торгуются на рынке, и приватизация пройдет в виде дополнительного предложения акций (SPO).

Моисеев добавил, что поступления в бюджет от двух ближайших сделок не ожидаются, средства от размещения акций поступят непосредственно компаниям.

Ранее Моисеев сообщил об интересе инвесторов из недружественных стран к России.