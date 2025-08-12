The Telegraph: Украина готова согласиться на мир с отказом от контролируемых Россией территорий

Tекст: Мария Иванова

Украина может согласиться прекратить боевые действия и фактически передать России часть уже занятых территорий в рамках поддержанного Европой плана прекращения конфликта, пишет The Telegraph.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что они должны отвергнуть любой план, предложенный Дональдом Трампом, подразумевающий дополнительные территориальные уступки, однако допустил, что Россия сможет сохранить районы в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

По словам западного чиновника, обсуждается заморозка линии фронта и передача России фактического контроля над занятыми территориями, именно это и стало предметом активных дипломатических консультаций между Киевом и его союзниками.

Киев опасается, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут договориться о прекращении конфликта без учета мнения Зеленского.

«У меня много страхов и много надежды», – прокомментировал ситуацию премьер-министр Польши Дональд Туск, добавив, что представители США заверили европейцев в консультациях перед встречей Трампа и Путина в пятницу на Аляске.

Украина готова обсуждать мирное соглашение только при наличии жестких гарантий безопасности – поставок вооружения и открытия перспективы членства в НАТО. Европейские лидеры поддержали позицию Киева, пытаясь убедить Трампа в необходимости четкой «красной линии» – отказа от уступок по территориям, которые еще контролируются украинской стороной, пишет The Telegraph.

В то же время Трамп критически высказался об аргументах Зеленского, который напомнил о необходимости общенационального референдума для уступки территорий. Американский президент заявил, что украинский лидер «имеет право воевать, но требует одобрения на обмен земель».

Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что западным странам придется иметь дело с реальной ситуацией на фронте и признал сложность легализации фактического контроля России над частью украинских территорий.

Зеленский ранее предлагал обменять подконтрольные районы в Курской области, но утратил их после наступления российских войск, отмечает издание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена.

Между тем сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в предположил, что урегулирование конфликта может предусматривать обмен территориями.



Западные СМИ ранее заявили, что Украина обречена уступить территорию.