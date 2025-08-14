Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.23 комментария
Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.23 комментария
Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.13 комментариев
Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.0 комментариев
МИД: Территориальное устройство России закреплено в Конституции
По словам Фадеева, российская делегация на переговорах, которые пройдут на Аляске, будет руководствоваться исключительно национальными интересами, передает ТАСС.
Он отметил, что территориальное устройство России закреплено в Конституции, и этим «все сказано».
Дональд Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что киевский режим должен в ходе переговоров признать фактический контроль Россией над рядом территорий. Зеленский подчеркнул, что киевский режим не станет обсуждать вопросы территориальных уступок, ссылаясь на конституцию Украины.
CNN проинформировал о проведении встречи Путина и Трампа на военной базе в Анкоридже на Аляске.
Орбан: Венгрия может развалить Украину, перекрыв газ и электричество
«Мы могли бы устроить распад Украины за один день. За один-единственный день. Только это не в наших интересах. В конце концов, Украина получает из Венгрии значительную часть электроэнергии и газа», – заявил Орбан в интервью порталу Patriota, передает РИА «Новости».
По его словам, в случае аварии Украина может встать, однако при этом Киев все равно ведет себя неуважительно по отношению к Будапешту.
При этом украинское руководство знает, что Венгрии не нужен подрыв украинской безопасности, так как это приведет к росту террористической угрозы и ухудшению положения венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
Орбан заявил, что Венгрии нужна стабильная и функционирующая Украина.
Вместе с тем Будапешт не желает находиться в одном союзе с Киевом и не поддерживает членство Украины ни в ЕС, ни в НАТО, так как это приведет к постоянным конфликтам интересов и негативно скажется на Венгрии.
До этого Орбан говорил, что киевский режим уже не способен самостоятельно определять свою судьбу из-за поражения в конфликте с Россией.
Также венгерский премьер призывал провести саммит ведущих стран ЕС с Россией. Кроме того, он отказывался подписывать заявление лидеров ЕС по Украине.
Озвучены огромные потери ВСУ под Юнаковкой в Сумской области
В силовых структурах сообщили, что украинские военнослужащие пропадают без вести взводами и ротами в районе Юнаковки Сумской области, сообщает ТАСС. По их словам, Юнаковка стала для родственников бойцов ВСУ «проклятым» местом, куда военные отправляются и не возвращаются.
Собеседники агентства пояснили, что массовые потери связаны с попытками командования ВСУ любой ценой восстановить контроль над Сумской областью. Источник добавил, что в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ фиксируются случаи отказа подчиненных выполнять приказы о выдвижении на позиции.
Ранее командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ в Сумской области приравняло пропавших без вести военных к дезертирам.
Сообщалось, что на всем участке фронта в Сумской области Украины авиация ВКС России наносила удары по вскрытым районам сосредоточения украинских войск.
В субботу на Сумском направлении подразделения ВДВ и морской пехоты группировки войск «Север» продвинулись в Юнаковке и окрестностях, тогда как ВСУ активизировали воздушную разведку и пытаются контратаковать.
По его словам, российские войска выбили подразделения ВСУ из населенного пункта Колодези в Донецкой народной республике, передает ТАСС.
Марочко сообщил, что армия России заняла позиции на западных окраинах села, после чего «подразделения вооруженных формирований Украины были выдавлены за пределы Колодезей». По его словам, на данный момент боевые столкновения происходят за пределами населенного пункта. Марочко уточнил, что российские военнослужащие продолжают зачистку окрестностей села параллельно с боями за его пределами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о продвижении армии России у Колодезей в ДНР. Российские силы ранее заняли часть поселка Колодези.
В июне Россия отразила атаки ВСУ у Зеленой Долины и Колодезей.
Экономист Лизан: Орбан использует зависимость Украины от Венгрии для давления на ЕС
«Украина получает от Венгрии и Словакии около половины перетока электроэнергии. Раньше эта зависимость была еще сильнее, но сейчас Киев улучшил ситуацию с маневровыми мощностями и газовыми электростанциями, которые дают в совокупности примерно 900 мВт. Остальную часть украинская сторона получает от Румынии и Польши», – пояснил экономист Иван Лизан.
«Если переток электричества со стороны Венгрии прекратится, то украинские власти снова введут многочасовые отключения для населения, а сами будут просить Еврокомиссию надавить на венгерскую сторону. С газом ситуация еще хуже – тут зависимость Киева от Будапешта и Братиславы критическая. Она колеблется в диапазоне от 50% до почти 100%. На Украине сейчас минимальная за 12 лет наполненность подземных хранилищ», – продолжил он.
Тем не менее аналитик сомневается, что Орбан в координации со словацким коллегой Робертом Фицо всерьез намерен прекратить поступление на Украину электричества и газа. «Будапешт не будет настолько сильно ссориться с Брюсселем. Он хочет лишь предупредить евробюрократию о том, что не надо снова вставать на сторону Киева, как это было, когда украинская сторона перекрыла переток нефти в Венгрию. Кроме того, заявление Орбана может являться и предупреждением Киеву, чтобы украинские военные не били по мощностям и инфраструктуре, касающимся венгерских интересов», – заключил Лизан.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан указал на зависимость Киева от венгерских энергоресурсов: электричества и газа. «Мы могли бы привести Украину к распаду за один день, но это не в наших интересах. Украина получает из Венгрии значительную часть электроэнергии и газа. Если случится авария, упадет несколько столбов или порвется пара проводов, Украина встанет», – подчеркнул он.
По словам политика, Будапешт поддерживает стабилизацию ситуации на Украине, поскольку ее ухудшение грозит ростом терроризма и утяжелением жизни венгров в Закарпатье. Венгрия выступает против членства Украины в ЕС и НАТО, так как это приведет к конфликту интересов, добавил политик. При этом Киев использует неуважительную риторику в отношении венгерских властей, посетовал Орбан.
Он также осудил недавнее совместное заявление стран ЕС, в котором подтверждается углубление интеграции Киева с Брюсселем и говорится, что Украина должна сама выбирать свое будущее – в контексте намеченной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Мы ведем себя так, как будто это противостояние будет бесконечным. Но украинцы уже проиграли, а Россия выиграла. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах Запад, стоящий за украинцами, это признает, и к чему это приведет», – сказал Орбан.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал Украину нецивилизованной страной, осудив действия Киева в связи с гибелью закарпатского венгра, подвергнутого насильственной мобилизации и избиению. Украинцам не стоит рассчитывать на членство в Евросоюзе, заявил дипломат.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Украина впервые договорилась о закупке газа у Азербайджана, но по происхождению это все равно по большей части российское топливо.
В Сумской области Украины на данный момент объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в подконтрольном киевскому режиму Запорожье произошло несколько взрывов. В Изюме в Харьковской области Украины накануне также зафиксировали взрывы.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду посетит Берлин для переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и лидерами Европы и США, сообщает AP.
Визит состоится накануне саммита президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, участие в котором представители европейских и украинских властей не примут.
Мерц организует серию виртуальных встреч, чтобы, как отмечается, «голос европейских и украинских лидеров был услышан» до проведения важного саммита. Сначала Зеленский встретится с европейскими лидерами, после чего примерно через час проведет виртуальные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
В заключение состоится еще одна видеоконференция с участием стран «коалиции желающих» – государств, которые готовы участвовать в поддержании будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом. Ранее Мерц пообещал помочь Украине в разработке собственных дальнобойных ракетных систем, не ограниченных западными условиями по применению и выбору целей.
В последний раз Зеленский посещал Берлин в конце мая. Трамп накануне заявил, что намерен выяснить, насколько серьезно президент России Владимир Путин настроен на завершение конфликта, назвав предстоящий саммит «ознакомительной встречей» для оценки намерений российской стороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны БРИКС выразили поддержку России и Владимиру Путину перед предстоящей встречей с Дональдом Трампом на Аляске. Дональд Трамп отказался подтвердить участие Владимира Зеленского в переговорах на Аляске. Трамп также заявил, что встреча с Путиным на Аляске станет предварительным этапом диалога между Москвой и Вашингтоном.
Юноша 2006 года рождения вступил в террористическую организацию, которую курируют украинские спецслужбы, и получил задание выехать в зону спецоперации для перехода на сторону противника, указало ведомство, передает РИА «Новости».
По указанию куратора задержанный наносил проукраинские надписи и планировал поджоги релейных шкафов Транссиба для блокировки грузоперевозок. Ему поставили задачу – отправиться в Москву для оформления контракта на военную службу и последующего перехода на сторону ВСУ.
Подозреваемого задержали, когда он пытался въехать в Московский регион. Возбуждено уголовное дело по статьям об участии в террористической организации и государственной измене.
Его арестовали. Теперь юноше грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Во вторник ФСБ задержала подозреваемого в попытке убийства чиновника Минобороны. Это мужчина с гражданством Украины и России.
В среду ФСБ задержала 19-летнего жителя Кировской области, планировавшего подписать контракт для участия в СВО, а потом перейти на сторону Украины.
Видео опубликовано на официальной странице партии в соцсетях, передает РИА «Новости».
В ролике левая часть экрана занята черно-белыми кадрами разрушенных украинских городов с надписью «Нет войне», а правая – цветными изображениями грузинских достопримечательностей с призывом «Выбирай мир». В описании к видео добавлен слоган «Мир Грузии – больше жизни Тбилиси».
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии назначены на 4 октября.
В 2024 году аналогичную кампанию с похожими образами и лозунгами «Грузинская мечта» проводила перед парламентскими выборами. Тогда в ролике также использовались черно-белые изображения Украины и контрастирующие с ними мирные виды Грузии.
В феврале грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявлял, что власти Грузии не допустят «украинизации страны», чего продолжают добиваться определенные силы, и отмечал, что в стране не будет «майдана» по украинскому сценарию.
Также он отмечал, что устроенный на Украине в 2014 году государственный переворот был «искусственным».
Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Рубежного, Димитрова, Артемовки, Веселого, Новоалександровки, Удачного, Родинского, Полтавки, Красноармейска в ДНР, Филии и Новопавловки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 385 военнослужащих, боевая машина пехоты, шесть бронеавтомобилей «Казак» и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, трех механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Могрицы, Новой Сечи, Юнаковки, Варачино, Корчаковки, Перше Травни и Андреевки в Сумской области.
А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Чугуновкой и Гатищем в Харьковской области, отчитались в Минобороны.
При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и три склада с боеприпасами.
Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дробышево, Среднего, Шандриголово, Новоселовки в ДНР, Петровского в Луганской народной республике (ЛНР) и Ковшаровки в Харьковской области.
Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, канадская боевая бронемашина Senator, две 155-мм гаубицы М198 производства США.
Уничтожены четыре станции РЭБ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.
Между тем подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ у Плещеевки, Звановки, Северска, Клебан-Быка, Закотного и Иванополья в ДНР.
Противник при этом потерял до 255 военнослужащих, три пикапа, два орудия полевой артиллерии и склад с матсредствами.
В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Новоселовки, Вороного, Великомихайловки, Сосновки в Днепропетровской области и Искры в ДНР.
При этом ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, три бронемашины и две польские 155-мм самоходных артиллерийских установки Krab. Уничтожены две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны около Степногорска, Приморского, Каменского, Юрковки, Новоандреевки в Запорожской области и Бургунки в Херсонской области.
Уничтожены свыше 65 украинских военнослужащих, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», шесть станций РЭБ, пять складов боеприпасов и военно-технического имущества, подытожили в оборонном ведомстве.
На этой неделе российские войска освободили Луначарское в ДНР. В минувшие выходные российские войска освободили Яблоновку в ДНР
Напомним, за прошлую неделю российские войска освободили два населенных пункта – Январское в Днепропетровской области и Александро-Калиново в ДНР.
Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях снимок того, как выглядела встреча. «Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова», – заявила Захарова в Telegram.
Она опубликовала текст стихотворения, которое начинается со строк «Кто на лавочке сидел,/Кто на улицу глядел,/Толя пел,/Борис молчал,/Николай ногой качал. Дело было вечером,/Делать было нечего».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин устроил онлайн-встречу по украинскому вопросу для согласования позиции Запада перед переговорами президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы.
Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским отметил, что отправной точкой для подобных переговоров должна стать так называемая линия соприкосновения, передает ТАСС.
Канцлер подчеркнул, что прекращение огня считается основным условием для начала переговоров. «Мы четко обозначили несколько пунктов для переговоров. Мы ясно обозначили, что Украина должна быть за столом переговоров, как только состоятся последующие встречи. Мы хотим, чтобы переговоры проводились в правильном порядке. Отправной точкой должно стать прекращение огня», – заявил Мерц.
Он добавил, что ключевые элементы должны согласовываться в рамках специального соглашения, а обсуждение территориальных вопросов возможно только при условии линии соприкосновения как базы. Мерц также отметил, что «юридическое признание территорий не обсуждается и принцип сохранения границ остается неизменным».
Ранее президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена. До этого он заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.
Эксперт Скачко: Киев попробует сорвать встречу Путина и Трампа провокацией по типу Бучи
«У офиса Зеленского и «партии войны» по обе стороны Атлантики почти не осталось вариантов, как сорвать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, кроме организации преступных провокаций против гражданского населения по типу Бучи», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».
«Думаю, также Киев и ЕС могут запланировать дестабилизирующую акцию в Приднестровье. Тогда бы офис Зеленского и Брюссель обвинили Москву в эскалации у границ Евросоюза, чем попытались бы ухудшить фон саммита на Аляске», – отметил собеседник.
Эксперт не исключил, что оппоненты также могут устроить приграничный демарш против Белоруссии. «Кроме того, я допускаю проведение ВСУ беспрецедентно массового налета беспилотников на Россию. В представлении офиса Зеленского и европейских лидеров это могло бы создать иллюзию слабости российских сил и дало бы возможность Трампу разговаривать с Путиным с позиции силы», – указал он.
«Впрочем, эти провокации никак не повлияют на беседу лидеров России и США. Но Трамп пока не может полностью порвать с Европой. Потому ждать осуждения действий Киева в случае реализации преступных планов от него тоже не стоит. Думаю, в этой ситуации он выступит миротворцем, не упустив возможность подтвердить свой статус претендента на Нобелевскую премию мира», – резюмировал аналитик.
Ранее Минобороны России сообщило, что Киев готовит провокацию в Чугуеве Харьковской области для срыва встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа. СБУ уже привезли в этот район иностранных журналистов под легендой «подготовки репортажей о жителях города в прифронтовой зоне».
Непосредственно перед саммитом на Аляске ВСУ планируют ударить БПЛА и ракетами по густонаселенному жилому кварталу или больнице с большим количеством жертв и пострадавших. И все это сразу «зафиксируют» сотрудники западных СМИ.
Киев обвинит в произошедшем Москву, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского диалога по урегулированию украинского кризиса. Минобороны допускает провокации и в других подконтрольных Киеву населенных пунктах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи заявила, что «преступные провокации уже стали почерком киевского режима». Реакция на предстоящий саммит России и США на Аляске является лакмусовой бумажкой для выявления здоровых сил, желающих удачи и прорывных решений, и тех, кто «шипит и извивается», добавила дипломат.
Киев стянул к российскому приграничью для провокации силы специальных операций ВСУ и иностранных наемников, также рассказал в интервью ТАСС Апты Алаудинов, замначальника Главного военно-политического управления ВС России. Он отметил, что подразделения «были выведены со всех участков фронта, доукомплектованы, подготовлены, дооснащены и уже заброшены на этот участок».
Владимир Олейник, экс-депутат Верховной рады, также уверен, что власти Украины по совету европейских политиков могут пойти на кровавую провокацию для срыва саммита Россия – США на Аляске, сообщает РИА «Новости». «Мы должны посмотреть внимательно, а где сейчас находится «коллективный Борис Джонсон», – указал он, призвав ожидать «Бучу-2». По словам политика, цель провокаторов – не допустить встречи Путина с Трампом или сделать так, чтобы беседа не была результативной.
По словам силовиков, ВСУ проводят перегруппировку и восстанавливают боеспособность штурмовых групп в Сумской области, готовясь к возобновлению атак, передает РИА «Новости».
По данным источника, в течение последних суток наблюдалось снижение интенсивности боевых действий на сумском направлении. Исключением стали бои в районе населенного пункта Юнаковка, где столкновения сохраняются.
Ранее десантники ВСУ отказались выходить на позиции под Сумами.
В Сумской области продолжается усиление систем ПВО, однако один из зенитных комплексов ВСУ под Ворожбой был уничтожен российскими войсками.
Российская группировка «Север» заняла новые позиции в Харьковской и Сумской областях.
Об обязательной эвакуации сообщил глава военной администрации контролируемой Киевом части ДНР Вадим Филашкин, передает ТАСС. По его словам, решение связано с продвижением российских военных в этом районе.
Филашкин уточнил, что принудительная эвакуация распространяется на город Белозерское, а также на села Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской общины. Кроме того, эвакуация затронет поселок Свягогоровка, а также села Викторовка, Веровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины.
«Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми принудительным образом из города Белозерское, сел Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской общины и из поселка Свягогоровка, сел Викторовка, Веровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины», – сказал он.
Ранее власти Украины расширили зону обязательной принудительной эвакуации в северной части Донецкой народной республики. Эвакуация касается семей с детьми и охватывает 19 населенных пунктов Лиманской территориальной общины.
В июле Украина провела принудительную эвакуацию жителей 14 сел Днепропетровской области.