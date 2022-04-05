США решили поставить Украине десять способных уничтожать танки дронов Switchblade

Минобороны США планирует закупить и затем поставить Украине десять усовершенствованных дронов-камикадзе Switchblade, они способны уничтожать танки и артиллерию противника, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее в марте США решили поставить Украине 100 дронов Switchblade.

Как пишет Bloomberg, эти беспилотники относятся к серии «300», весят около 2,5 килограмма и могут атаковать пехоту или автомобили. Теперь же США намерены отправить Киеву дроны Switchblade-600, которые весят почти 23 килограмма, могут пролетать расстояние 39 километров и зависать в воздухе в течение 40 минут, передает РИА «Новости».

Такие дроны-камикадзе наносят удар «противотанковым снарядом». Оператор дрона управляет им при помощи системы с сенсорным экраном и может сам контролировать барражирующую ракету.

Пентагон планирует закупить эти дроны, по словам источников, непосредственно у производителя, а не изымать их из уже существующих запасов.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты предоставят Украине очередной пакет военной помощи в размере 300 млн долларов. В пакет входят ракетные системы с лазерным наведением, беспилотники Puma и Switchblade, бронированные машины, боеприпасы, приборы ночного видения, тепловизоры, сервисы спутниковых снимков, системы связи, пулеметы, медицинские средства

Напомним, в феврале 2021 года «Алмаз-Антей» сообщил, что испытания модернизированного варианта новейшего беспилотника-перехватчика «Волк-18», способного в полностью автоматическом режиме находить и затем сбивать или таранить дроны противника, завершились.