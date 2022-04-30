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Немцы высмеяли полет Шольца через Северный полюс в обход России
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Читатели немецкого журнала Spiegel разразились саркастическими комментариями после перелета канцлера Германии Олафа Шольца через Северный полюс по пути из Японии, чтобы обойти российское воздушное пространство.
Читатели сочли такие маневры неразумными как с точки зрения стоимости топлива, так и проблем, связанных с климатом, учитывая, что сам канцлер еще недавно был крайне обеспокоен этой темой, пишет РИА «Новости».
Так, пользователь Spiegelspiegler порадовался, что Шольц полетел «не над Южным».
А читатель Bier_Bock назвал этот перелет «уклончивым маневром, который обходится налогоплательщикам в огромные суммы денег». «Не думаю, что это того стоит», – написал он.
«Таким образом, из-за него выбросы углекислого газа оказались более высокими, чем обычно. Внезапно климат перестал волновать. Что бы сказали по этому поводу вице-канцлер и министр по защите климата?» – задался вопросом bayya48sghLirmac6L9R4Z.
Пользователь Armanix сыронизировал, спросив, не было ли промежуточной остановки у Деда Мороза.
«Почему он не мог отправиться туда на парусной лодке? Разве климатический кризис не был одной из тем его предвыборной кампании?» – отметил derfreddy.
Читатели в целом пришли к мнению, что Шольц мог просто полететь по обычному маршруту. «Этот человек гарантированно не будет восприниматься Путиным как угроза или ценная мишень», – подытожили читатели.
Напомним, 1 марта Россия в качестве ответной меры ограничила полеты гражданских воздушных судов Швейцарии в своем воздушном пространстве.
До этого Россия закрыла небо для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии и Румынии.
Еще 25 февраля Россия в ответ на предпринятые против нее меры закрыла небо для Британии.
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Эксперт: Германия попыталась расплатиться за газ украденными у Газпрома деньгами
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«Сложилась ситуация, в которой Gazprom Germania пытается расплатиться за газ теми деньгами, которые ранее фактически украла у Газпрома. Поэтому российская компания с этим не согласна», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее, по данным Bloomberg, Газпромбанк отклонил платеж за газ от Gazprom Germania.
«Проблема заключается в том, что ранее у Газпрома были арестованы активы. Затем Германия взяла под внешнее управление дочку Газпрома Gazprom Germania. Так что российская компания совершенно справедливо считает, что эти деньги у нее были украдены», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Собеседник также отметил, что судьба захваченных активов неизвестна, однако очевидно, что воспользоваться ими Газпром не может. «Получается, что Gazprom Germania пытается оплатить газ теми деньгами, которые ранее были заморожены. Очевидно, что Газпром на это не соглашается», – подчеркнул Юшков.
«Вероятно, Газпром настаивает на том, чтобы были открыты новые рублевые счета. Затем немцам придется собрать с потребителей новые деньги и уже этими деньгами после конвертации в рубли оплатить поставки голубого топлива», – заключил Юшков.
Накануне Bloomberg сообщило, Газпромбанк «отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам», хотя «компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета». Речь идет об оплате в рамках среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа до конца 2023 года. Стороны ведут переговоры, передает РИА «Новости».
В конце марта Газпром вышел из капитала ООО «Газпром экспорт бизнес-сервисы» и прекратил участие в Gazprom Germania GmbH (включая Gazprom Marketing & Trading Ltd.). В апреле немецкие власти заявили, что сделка по продаже компании может быть признана недействительной, и сообщили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA).
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как несколько стран ЕС провоцируют мировой газовый кризис.
Эксперты оценили последствия отключения Россией газа Польше и Болгарии
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Решение Газпрома прекратить поставки газа Польше и Болгарии было единственно верным. Если же теперь Варшава и София начнут красть топливо из транзитных объемов – Москва в таком случае должна их жестко наказать и изъять неоплаченные объемы из трубопроводов, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.
«Польская компания PGNiG очень политизирована, поэтому она с самого начала говорила, что не станет переходить на схему оплаты газа в рублях. Для них фактически это просто досрочное расторжение договора, который уже в октябре должен был закончиться. В летний период им будет достаточно того газа, который они получают через СПГ-терминал в Свиноуйсьце. Да, возможно это будет обходиться им чуть дороже, но тем не менее это не станет существенной проблемой», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Мы также видим, что они серьезно увеличили закупки российского газа из Германии. А к октябрю Польша намерена запустить газопровод Baltic Pipe, который имеет мощность 10 млрд кубов, из Норвегии. Но там есть проблема, поскольку газопровод может быть заполнен только на три миллиарда, больше газа поляки найти не смогли. И все их риски смещаются на отопительный сезон», – добавил собеседник.
«Ну а Болгария просто несамостоятельная страна. Их уже просили отказаться от «Южного потока», теперь на них надавили в целом по вопросу российского газа. Так что тут нет подоплеки со стороны самого государства, они просто легко поддаются на внешнее давление. В летний период они могут себя обеспечить за счет азербайджанского газа, а вот к зиме им придется основательно готовиться. В данной ситуации они могут купить опять же российский газ, но у Турции, либо найти какой-нибудь СПГ, пригнать его в турецкий приемный терминал и оттуда уже гнать к себе», – отметил эксперт.
«И вот если они не смогут решить этот вопрос, то возникнет проблема по обеспечению страны газом в зимний период. Затем, если они встанут перед выбором «замерзать или красть» – то очевидно, они начнут изымать часть транзитного топлива для других стран. С другой стороны, крупные покупатели нашего газа все же соглашаются на переход к рублевым схемам оплаты, поэтому никаких особых проблем поведение Польши и Болгарии нам не сулят», – добавляет Юшков.
«По сути, Газпром не мог поступить иначе. Компания подчиняется российскому законодательству, в частности указу президента России от 31 марта. Газпром просто не имеет права принимать оплату за газ от компаний из недружественных стран не в рублях. А если нет оплаты, то нет и газа. Это тоже абсолютно четко прописано в указе», – заявил заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Эксперт также отметил, что новая схема оплаты предельно понятна и проста, поэтому в случае выполнения договоренностей – другим государствам не грозит перекрытие поставок. «Более того, Россия не допустит, чтобы Болгария или Польша каким-то образом воровали газ, который идет транзитом в другие страны. Например, через ту же Болгарию идет значительная часть газа в Венгрию. Если они станут брать газ из трубы, не купив его предварительно у других импортеров, это приведет к сбою снабжения этих стран», – добавил Гривач.
«Такое решение со стороны Газпрома – это сигнал другим странам Евросоюза.
Они должны быть осторожнее в своих заявлениях и решениях. Это очень правильный ход со стороны Москвы. Тем более цены на газ реагируют значительным ростом, поэтому Газпром не понесет от этих демаршей никаких убытков», – отметил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
«С другой стороны, у нас есть пул добросовестных плательщиков. Теперь Германия, Италия, Австрия и другие крупные игроки из-за поведения Польши и Болгарии будут вынуждены покупать топливо по завышенным ценам. То есть София и Варшава сыграли против своих партнеров по ЕС», – пояснил эксперт.
«Опасаться за какие-то проблемы у Газпрома, я думаю, тоже не стоит. Добыча будет стабильной. Объемы отказников не велики. У Газпрома есть возможность в больших объемах отправлять газ в российские хранилища, готовиться к следующей зиме. Все застраховано и в конъюнктурном смысле, и обычном», – уточнил Пасечник.
«Кроме того, я думаю, остальные европейцы не решатся саботировать оплату, а наоборот – начнут ускоряться в своих платежах. Также важно, что Москва предупредила европейцев, что в случае воровства газа из трубы просто будут изыматься недостающие объемы. Здесь действительно нужно действовать жестко. А затем европейцы пусть сами между собой разбираются», – заключил Пасечник.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. Россия на 85-87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.
При этом ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.
По данным Bloomberg, счета в «Газпромбанке» открыли десять европейских покупателей российского газа, а четверо уже расплатились за газ рублями.
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Болгарские работодатели потребовали от властей платить Газпрому рублями
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Работодатели в Болгарии потребовали от руководства страны возобновить диалог с Газпромом и восстановить обычные поставки газа с оплатой в рублях, заявила вице-премьер, министр экономики и промышленности Болгарии Корнелия Нинова.
Свыше 25 тыс. предприятий обеспечивают 86% ВВП страны, они производят продукцию более чем на 20 млрд евро, на этих предприятиях работают порядка 82% трудящихся Болгарии, заявила Нинова, передает ТАСС.
«Цель нашей встречи – спасение болгарской экономики и индустрии, спасение рабочих мест, снижение инфляции. По ее итогам мы предлагаем правительству восстановить переговоры с Газпромом и поставки газа по существующему договору. А пока этого не произошло, принять решение и заморозить стоимость газа на уровне нынешних цен», – указала она в ходе встречи с представителями предприятий.
Также предлагается ввести дополнительные налоги на сверхприбыль энергетических компаний и продолжить выплату компенсаций за высокую стоимость электричества.
Она заявила, что как председатель Болгарской социалистической партии внесет на рассмотрение парламента эти предложения.
Представители работодателей указали, что альтернативы газу из России сейчас нет, потому Болгария должна исполнить обязательства по договору с Газпромом по оплате газа в рублях.
Предприниматели отметили, что не желают «дополнительно платить за газ новым посредникам», которые станут обеспечивать поставки газа в Болгарию, минуя Газпром, ведь это существенно удорожит стоимость газа, рост может достигнуть более 30%.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров. Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит польско-болгарский демарш для них самих, России и всего мирового рынка газа.
Россиянам напомнили график праздничных выходных в мае
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В мае граждан ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные, напомнили в пресс-службе Роструда.
В ведомстве сообщили, что «в начале мая россиян ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные в связи с празднованием 1 мая – Дня весны и труда, а также Дня Победы – 9 мая, эти даты относятся к нерабочим праздничным дням», передает РИА «Новости».
Также там напомнили, что это стало возможно благодаря решению правительства, по которому выходной с субботы 1 января перенесли на вторник 3 мая, а выходной с воскресенья 2 января – на вторник 10 мая: «Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая включительно, а также с 7 по 10 мая включительно».
Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на отсутствие причин в праздничных днях для снижения зарплат работников, получающих оклад.
Тем гражданам, у кого оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые их не привлекали к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, чей размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.
Ранее агроном назвал перечень необходимых работ на даче на майские праздники.
Премьер Словакии заявила о невозможности долгосрочной изоляции России
Европе нужно будет возобновить сотрудничество с Россией по окончании боевых действий на Украине, изоляция России в долгосрочной перспективе невозможна, считает вице-премьер Словакии Вероника Ремишова.
Ремишова заявила, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире ООН, что ее точка зрения «неортодоксальна» для Евросоюза, передает ТАСС.
«Я полагаю, что когда война закончится, то будет необходимость интегрировать Россию», – сказала вице-премьер.
Она подчеркнула, что Москва не должна стать такой же изолированной от мирового сообщества, как КНДР.
При этом ранее Еврокомиссия заявила о мерах против отказавшихся выполнять антироссийские санкции стран ЕС. Вместе с тем главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша заявил, что российским властям удалось сдержать финансовый коллапс и предотвратить банкротство крупных банков страны.
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ПВО России сбили шесть украинских беспилотников и три ракеты «Точка-У»
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Средства противовоздушной обороны России в течение дня сбили шесть украинских беспилотников и три ракеты «Точка-У», заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В течение дня в воздухе сбиты три украинские ракеты «Точка-У» над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой, а также реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Топольское», – цитирует его ТАСС.
По словам Конашенкова, также российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Заводы, Семеновка, Рубежное, Червонный Оскол, Сухая Каменка и Любимовка.
В пятницу утром в Минобороны сообщили, что ВКС России высокоточным оружием большой дальности уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве. Также в ведомстве уточнили, что ВС России поразили 13 военных объектов Украины, в районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе с боевым расчетом украинского ракетного комплекса «Точка-У», с которой накануне был нанесен удар по жилым кварталам Херсона.
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В Германии заявили о снижении обороноспособности страны
Уменьшение военных расходов в Германии в последние годы сказалось на боеготовности страны, многие единицы техники сейчас не в полной боевой готовности, заявила глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт.
«Я хочу привести несколько примеров, которые продемонстрируют разницу между тем, что у нас есть на бумаге, и тем, что мы имеем на самом деле. К примеру, на бумаге у нас 350 БМП Puma, задействовать можно лишь 150 из них», – цитирует министра ТАСС.
Из 51 вертолета Eurocopter Tiger способны выполнять боевые задачи лишь девять, указала глава ведомства.
Она выступила в поддержку создания фонда в 100 млрд евро на оборонные расходы. По ее словам, вооруженные силы Германии должны быть способны выполнять боевые задачи.
Ранее концерн Rheinmetall обратился к правительству ФРГ за разрешением на поставку Киеву 88 старых танков Leopard. До этого он уже отправил аналогичную заявку по поводу 100 бронетранспортеров Marder.
СМИ: ЕС готовится одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть
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Страны Европейского союза (ЕС) на следующей неделе могут согласовать проект поэтапного отказа от российской нефти в рамках нового пакета санкций, сообщила New York Times со ссылкой на источники.
«Страны ЕС, вероятно, одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе», – приводит сообщение газеты ТАСС.
Отмечается, что постпреды страны ЕС должны будут встретиться в среду, а окончательное одобрение нового пакета мер ожидается к концу следующей недели.
Как уточнило издание, эмбарго на нефть – это самая значимая мера в шестом пакете санкций против России.
«Пакет мер будет также включать санкции против крупнейшего банка России Сбербанка, который до сих пор не был затронут, а также дополнительные меры против высокопоставленных россиян», – говорится в сообщении.
В понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не могут прийти к консенсусу по вопросу введения эмбарго на поставки газа и нефти из России, эта тема будет обсуждаться на следующем саммите ЕС в конце мая.
В минувшую пятницу Боррель заявил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения на поставки российской нефти, поскольку ряд стран ЕС пригрозили заблокировать решение при вынесении на голосование.
Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что при обсуждении дальнейших санкций против России на фоне событий на Украине ЕС рассматривает меры в отношении банковского сектора, а также рестрикции в сфере энергетики.
Немецкая Uniper намерена продолжать оплачивать российский газ в евро
Немецкий концерн Uniper считает возможным найти совместимую с санкциями и указом об оплате газа в рублях схему платежей и продолжить оплачивать российский газ в евро, заявили в пресс-службе Uniper.
«Мы считаем возможной совместимую с санкционным правом и российским указом систему перевода. Ясно также и то, что Uniper продолжит платить в евро. Uniper ведет переговоры со своими контрактными партнерами о конкретных модальностях оплаты и, кроме того, находится в тесных консультациях с немецким правительством», – заявили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Ранее Uniper подтвердила, что начнет оплачивать российский газ по предложенной Россией схеме: иностранная валюта (евро) поступит на счет в Газпромбанке, который конвертирует евро в рубли и переведет рубли Газпрому. По мнению этой немецкой компании, схема не противоречит санкциям. Предприятие будет продолжать диалог с правительством ФРГ по вопросу оплаты российского газа, которая должна состояться в конце мая 2022 года. Uniper уверена, что приостановка поставок газа в Польшу и Болгарию не скажется на снабжении Германии.
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ЕК заявила о мерах против отказавшихся выполнять антироссийские санкции стран ЕС
Еврокомиссия (ЕК) сможет запустить правовую процедуру против стран-членов Евросоюза, которые откажутся выполнять санкции в отношении России, заявил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
«Да, у нас есть правовые рамки для этого. Еврокомиссия может запустить правовую процедуру против стран, которые не будут выполнять санкции», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сообщает ТАСС.
Ранее главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша заявил, что российским властям удалось сдержать финансовый коллапс и предотвратить банкротство крупных банков страны.
Опрос: Лишь 10% сторонников отказа от российского газа в Германии согласны принимать холодный душ зимой
На ограничения ради введения эмбарго на поставки энергоносителей из России не хотят идти 44% жителей Германии, а 42% немцев выразили готовность к финансовым жертвам, но только если поддержка Украины обойдется для них не дороже 40 евро в месяц, пишут СМИ со ссылкой на результаты соцопроса.
«Среди сторонников эмбарго [энергоносителей из России] 42% готовы поступиться лишь суммой, не превышающей 500 евро в год (41,6 евро в месяц). 13% не согласны ни на какие жертвы. 4% готовы ежегодно поступаться суммой в объеме 750 евро, 15% – до 1 тыс. евро и 13 % – более 1 тыс. евро», – передает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов) результаты опроса, проведенного институтом Civey по заказу Der Spiegel.
Как следует из результатов опроса, 70% сторонников энергетического эмбарго согласны на ограничение скорости на автобанах до 100 км в час, 68% согласны реже принимать ванну и чаще мыться в душе, 76% – меньше топить и 42% – реже ездить на автомобиле и чаще на велосипеде.
При этом лишь меньшинство немцев готово на изменение своих привычек в долгосрочной перспективе. Лишь 10% опрошенных готовы полностью отказаться от личного автомобиля, а 17% – пересесть на менее крупный автомобиль.
Ежедневный холодный душ «тоже не является приемлемой альтернативой для большинства немцев», пишет DW. Согласно результатам исследования, лишь 10% опрошенных готовы принимать холодный душ в зимний период.
Напомним, федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек ранее предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа».
Другой германский министр, глава минсельхоза ФРГ Джем Оздемир, в свою очередь, предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что власти Германии могли бы попросить жителей Германии «меньше дышать» ради «борьбы с Россией».
Песков: После заявлений Борреля про поле боя сложно говорить о вопросах безопасности
Разговоры о новой архитектуре безопасности в Европе весьма затруднительны на фоне высказываний главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о выигрыше на поле боя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В настоящий момент мы видим заявления от главы дипломатии ЕС о том, что нужно все решать на поле боя. Конечно, на фоне этих заявлений говорить о новой архитектуре безопасности в Европе весьма и весьма затруднительно. Конечно, мы хотели бы сначала услышать конструктивную риторику, которая все-таки приглашает всех к политико-дипломатическим методам выстраивания нашего общего будущего», – передает РИА «Новости» его слова.
В минувшую субботу президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выходом Киева из переговоров с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что Россия не потерпит от Украины каких-либо ультиматумов. Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
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Центробанк спрогнозировал рост экономики России к 2024 году
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Банк России в базовом прогнозе ожидает сокращение российской экономики на 8-10% в 2022 году, в 2023 году – в пределах от 0-3%, а в 2024 году – рост на 2,5-3,5%, следует из данных регулятора.
«Согласно базовому прогнозу Банка России, в 2022 году ВВП сократится на 8,0-10,0%. Снижение в основном будет связано с факторами на стороне предложения. В 2023 году российская экономика перейдет к постепенному росту в условиях структурной перестройки. Выпуск в IV квартале 2023 года будет на 4,0-5,5% выше уровня за аналогичный период 2022 года. Вместе с тем изменение ВВП в целом за 2023 год будет в пределах – 3,0-0,0% из-за эффекта базы I квартала 2022 года. В 2024 году ВВП вырастет на 2,5-3,5%», – передает ТАСС сообщение регулятора.
Ранее аналитики S&P Global Market Intelligence подсчитали, что в 2022 году ВВП России сократится на 11,1%, а положительную динамику показатель продемонстрирует только в 2024 году. При этом, по их мнению, Украине на восстановление экономики потребуется пять лет.
До этого главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша заявил, что российским властям удалось сдержать финансовый коллапс и предотвратить банкротство крупных банков страны.
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Минюст впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек
Российское министерство юстиции исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину.
«В соответствии с распоряжениями Минюста России от 29 апреля из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Любарев Аркадий Ефимович* и Кузьмина Людмила Гавриловна. Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», – сообщается на сайте ведомства.
Напомним, Любарев является представителем движения «Голос» (внесено в список СМИ-иноагентов), которое, по мнению экспертов, финансируется иностранными государствами для дискредитации выборов в России и российской власти в целом. Так, в одной из своих статей Любарев «клеймил российское государство за излишнюю строгость к иностранным агентам и утверждал при этом, что «Голос» политикой не занимается».
Кузьмина же в конце апреля 2014 года участвовала в организованном Михаилом Ходорковским «десанте» российской оппозиции в Киев в качестве координатора «Голоса».
Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев рассказал газете ВЗГЛЯД, что «Голос» поставил своей целью доказать, что выборы проводятся неправильно, фальсифицированно. По его словам, участники организации «брали некие условные нарушения, выискивали, тратили огромные деньги на СМИ, чтобы они освещали исключительно эти нарушения».
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В Минцифры заявили об обнулении ставки таможенных пошлин на ввоз бумаги в Россию из стран ЕАЭС
Евразийская экономическая комиссия по инициативе Минцифры России обнулит ставки ввозных таможенных пошлин на бумагу, которая используется в производстве издательской печатной продукции в России.
«По инициативе Минцифры РФ Евразийская экономическая комиссия приняла решение обнулить ставки ввозных таможенных пошлин на мелованную бумагу и картон, а также на другие импортируемые виды бумаги, которые используют в производстве издательской печатной продукции», – опубликовано в официальном Telegram-канале министерства.
Отмечается, что решение будет действовать в течение шести месяцев.
Ранее в Минпромторге заверили, что поставки офисной бумаги в России стабилизируются к середине апреля, спрос на бумагу полностью закрывается отечественными производителями, дефицита не будет.
Более того, в России разрабатывают проект по производству каменной туалетной, офисной и книжной бумаги, которая обладает рядом преимуществ. Так, наряду с традиционной бумагой из древесной целлюлозы ожидается запуск производства каменной бумаги из известняка и нетоксичного полимера.
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