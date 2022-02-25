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25 февраля, пятница | Последнее обновление — 12:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия закрыла небо для Британии
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Вот вы, вешающие на аватары флаги Украины – вы понимаете, что делаете? Вы показываете, что вы не против войны, а за одну из сторон в войне.
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Чем успешней и быстрее будет сегодняшний путь к миру между Россией и Украиной, тем меньше боли и обид нам придется прощать друг другу в будущем.
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Главное, что важно при планировании в отношении Украины, – это как можно скорее отказаться в своем собственном мозгу от оперирования «Украиной» как чем-то целостным и природно данным.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Россия закрыла небо для Британии
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Россия ограничивает использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, сообщает Росавиация.
«Двадцать пятого февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства Российский Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство России», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
«Данная мера принята в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией в качестве ответных шагов на недружественные решения авиационных властей Великобритании в отношении ограничения на выполнение регулярных полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или эксплуатирующихся лицом, связанным с Россией или зарегистрированных в России», – добавляет ведомство.
Напомним, в четверг премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что Великобритания замораживает активы ВТБ в стране, а также запрещает деятельность «Аэрофлота» на территории королевства, вводит санкции против Уралвагонзавода, Ростеха, корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, «Сибура», Просмвязьбанка. Россия пригрозила Британии ответными мерами на санкции против Аэрофлота.
В Минобороны ответили пожелавшему «дать под зад» России Уоллесу
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Минобороны России назвало заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса мифологией и посоветовали британским военным лучше учить историю.
«Специально для британских военнослужащих будет полезно узнать, что сегодняшние заявления их военного министра о Крымской войне не более чем мифология. Во славу Ея Величества <...> рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам», – заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, комментируя заявления британского министра, передает ТАСС.
Он добавил, что действия англичан обогатили все языки мира и военные учебники понятием «пушечное мясо».
«Однако куда ярче в историю Балаклавского сражения вошло легендарное уничтожение в тот же день русскими артиллеристами всего за 20 минут целой аристократической английской бригады легкой кавалерии под командованием лорда Кардигана. Именно этот «подвиг» англичан на Крымской войне обогатил все языки мира и военные учебники понятием «пушечное мясо», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».
По его словам, британцы понесли кровопролитные потери, но побед не снискали.
«Балаклавское сражение Крымской войны 25 октября 1854 года вошло в историю вовсе не благодаря упорству шотландского 93-го полка, о котором так запойно рассказывал Уоллес. Единственный подвиг этого подразделения заключался в том, что он просто не сбежал, как остальные, от натиска русской кавалерии. Понес очень кровопролитные потери. Но и побед никаких не снискал», – заявил Конашенков.
Представитель Минобороны также отметил, что не так давно глава британского МИД, находясь в Москве, «уже демонстрировала свои чудные познания географии России», и потому публичное углубление в историю России Уоллеса уже неудивительно.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Ранее министр обороны Бен Уоллес заявил, что в Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае такой необходимости. Министр сказал, что «шотландские гвардейцы дали под зад царю Николаю I в 1853 году в Крыму, мы всегда можем повторить».
В России объяснили особую жесткость антироссийских заявлений Лондона.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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Захарова ответила на слова Трасс о санкциях против России
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о санкциях против России и экономической помощи Украине.
«Цифровая дипломатия западных партнеров в ударе. Лиз Трасс: «Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ». То есть российскому народу причиняют боль, а украинский народ загоняют в долговую яму», – написала Захарова в Telegram.
По ее словам, все это делается «экономической мощью», которую Британская империя сколотила на многолетних страданиях народов своих колоний. Монархическая демократия в действии».
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Ранее Трасс заявила, что Британия намерена остановить продажу суверенных долговых обязательств России в Лондоне из-за возможного введения российских войск в республики Донбасса.
Британия во вторник объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, акционерное общество «Коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
Также в Британии заявили, что Лондон может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию».
Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования». США также вводят блокирующие санкции против «двух крупных финансовых институтов России – ВЭБ и военного банка». Глава Белого дома не уточнил, о каком «военном банке» может идти речь.
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Дано объяснение особой жесткости антироссийских заявлений Лондона
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«Лондон позиционирует себя как главного оппонента Москвы, с этим и связана антироссийская активность британских политиков после признания Россией ДНР и ЛНР», – пояснила газете ВЗГЛЯД политолог Кира Годованюк. Ранее министр обороны Британии заявил, что Лондон может «дать под зад» Москве.
«Британия сама взяла на себя роль главного «обличителя российских угроз», а также «хранителя» евроатлантической безопасности, как главный союзник США», – пояснила ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.
Эксперт напомнила, что год назад Британия включила тезис о «российской угрозе» в свою стратегию национальной безопасности. «Собственно, когда начались обвинения России в скором «вторжении на Украину», Лондон сразу поднял градус выше всех на Западе своими заявлениями о том, что «Москва пожалеет», – подчеркнула собеседница.
Аналитик отметила, что на внутреннюю и внешнюю аудитории и рассчитаны такие заявления в рамках концепции Global Britain. «Лондон хочет выделиться резкостью в отношении России в первую очередь на фоне более сдержанного Евросоюза. К тому же Британия чувствует себя совершенно самостоятельным игроком в Европе», – заметила специалист.
Министр обороны Бен Уоллес ранее заявил, что в Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае такой необходимости.
«Царь Николай I совершил ту же ошибку, что и Путин... у него не было ни друзей, ни союзников», – сказал Бен Уоллес во время беседы с военнослужащими в здании Конной гвардии в Вестминстере, сообщает «Коммерсант». Министр заявил, что «шотландские гвардейцы дали под зад царю Николаю I в 1853 году в Крыму, мы всегда можем повторить».
Уоллес заявил, что Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае такой необходимости, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство РА.
Глава МИД Британии Лиз Трасс, в свою очередь, сообщила, что правительство страны объявило о новом экономическом пакете для поддержки стабильности на Украине. «Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ», – написала Трасс в Twitter.
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о санкциях против России и экономической помощи Украине. Захарова задалась вопросом: «То есть российскому народу причиняют боль, а украинский народ загоняют в долговую яму?»
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
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Британия ввела санкции против российского бизнеса
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Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов, заявил, выступая в парламенте, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.
«Мы вводим санкции против трех очень высокопоставленных лиц – Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Любые активы, которые у них есть в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещен въезд сюда, и мы запретим всем британским компаниям и лицам вести с ними дела», – цитирует его ТАСС.
По словам Джонсона, под британские рестрикции подпадут следующие банки: банк «Россия», Промсвязьбанк, акционерное общество «Коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
Ранее Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал немедленно ввести санкции за очередной акт агрессии против Украины. «Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – заявил он.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер, и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Глава минобороны Британии: Лондон всегда может «дать под зад» Москве
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Министр обороны Бен Уоллес заявил, что в Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае такой необходимости.
«Царь Николай I совершил ту же ошибку, что и Путин... у него не было ни друзей, ни союзников», – сказал Бен Уоллес во время беседы с военнослужащими в здании Конной гвардии в Вестминстере, сообщает «Коммерсант». Министр заявил, что «шотландские гвардейцы дали под зад царю Николаю I в 1853 году в Крыму, мы всегда можем повторить».
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Уоллес заявил, что Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае такой необходимости, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство РА.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс объявила о новом экономическом пакете для поддержки стабильности на Украине и противодействи России. «Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ», – написала Трасс в Twitter.
В то же время экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Путина о признании ДНР и ЛНР гениальным. «Это гениально. Путин объявил большую часть Украины независимой. Это прекрасно», – сказал Трамп. По его мнению, Россия планирует «войти» на территорию республик и «быть там миротворцем». «Это самые сильные миротворческие силы...Мы могли бы использовать что-то подобное на наших южных границах», – сказал экс-президент.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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Россия пригрозила Британии ответными мерами на санкции против Аэрофлота
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Росавиация направила британским авиавластям уведомление о необходимости соблюдать положения соглашения о воздушном сообщении, предупредив, что после санкций против Аэрофлота Россия может применить зеркальные меры.
«В авиационные власти Великобритании направлено уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении. Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для назначенных авиакомпаний», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В Росавиации отметили, что только 25 февраля британские авиакомпании должны выполнить в воздушном пространстве России 70 транзитных рейсов, а также два рейса по маршруту Лондон-Москва.
Напомним, в четверг премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что Великобритания замораживает активы ВТБ в стране, а также запрещает деятельность Аэрофлота на территории королевства, вводит санкции против Уралвагонзавода, Ростеха, корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, Сибура, Просмвязьбанка.
Британия начала переговоры об отключении России от SWIFT
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Британия работает с союзниками над отключением России от SWIFT, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.
«Великобритания работает с союзниками, чтобы исключить Россию из финансовой системы SWIFT», – приводит текст сообщения РИА «Новости»
В четверг британский премьер Борис Джонсон не исключил отключения России от SWIFT. При этом он указал, что SWIFT «чрезвычайно важен». Джонсон напомнил, что штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, и указал, что эта тема поднималась среди участников НАТО.
В четверг президент Чехии Милош Земан раскритиковал действия России на Украине и призвал отключить РФ от системы SWIFT. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном «жесткие» санкции в отношении России, потребовав отключить Россию от системы SWIFT.
Напомним, в январе президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозил запретить России операции с долларом. В администрации США не исключили возможности отключения российских банков от SWIFT. В том же месяце стало известно, что правительство Британии рассматривает возможность отключения РФ от международной системы SWIFT.
Кроме того, в январе вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек назвал возможность отключения России от SWIFT «крайней экономической санкцией», отказавшись строить догадки относительно реальности такого развития событий. При этом будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сравнил ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT с «атомной бомбой» для рынков капитала, товаров и услуг.
В декабре 2021 года в ЦБ указали на отсутствие заявлений SWIFT о возможности отключения России. В том же месяце глава Минфина Антон Силуанов отметил, что отключение России от SWIFT никому не выгодно, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.
В конце мая 2021 года в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИД заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
Руководство SWIFT заверяло ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. В МИДе подчеркивали, что отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.
Напомним, 28 апреля 2021 года Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В Совфеде предупреждали, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призывал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предлагал отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем обернется отключение России от SWIFT.
Британия пообещала ввести санкции против российского суверенного долга
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Великобритания может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию», сообщили в МИД Британии.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на МИД королевства, Британия также введет санкции против российского финансового сектора и сферы торговли в случае эскалации на Украине.
В распространенном ведомством сообщении говорится, что Лондон намерен ввести санкции и против российских парламентариев, которые голосовали за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
«Великобритания распространит санкции на тех членов российской Госдумы и Совета Федерации, которые голосовали за признание независимости Донецка и Луганска в рамках грубого нарушения территориального суверенитета Украины», – отмечается в заявлении Форин Офиса.
Также Лондон оставляет за собой право ввести запрет на экспорт высоких технологий в Россию и применить санкции в отношении российского суверенного долга.
«Мы готовы идти дальше, если Россия не отойдет от края [войны]. Мы ограничим возможности российского государства и российских компаний привлекать средства на наших рынках, запретим частично экспорт высоких технологий и сильнее изолируем российские банки от глобальной экономики», – заявили в ведомстве.
Напомним, Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.
Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал немедленно ввести санкции за очередной акт агрессии против Украины. «Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – заявил он.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Британия решила «разрушить» экономику России
Великобритания не успокоится, пока не разрушит экономику России, заявила глава МИД страны Лиз Трасс.
Трасс заявила, что «мы не успокоимся, пока экономика России не будет разрушена, а суверенитет и территориальная целостность Украины не восстановлены», передает РИА «Новости».
Она добавила, что санкции будут иметь незамедлительные последствия для «богатой элиты России».
Ранее в Британии решили ограничить размер вкладов россиян в британских банках, запретили экспорт высокотехнологичной продукции в Россию, заморозили все активы ВТБ.
Ранее Минфин США ввел санкции против Сбербанка и ВТБ. В ВТБ заверили, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе – номинированных в долларах США и евро.
Президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. Перед этим он заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против России в связи с событиями на Украине.
Британия собралась «причинять боль» России
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Глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила, что правительство страны объявило о новом экономическом пакете для поддержки стабильности на Украине.
«Великобритания гарантирует кредиты на сумму до 500 млн долларов, чтобы помочь Украине противостоять экономическим последствиям действий России. Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ», – написала Трасс в Twitter.
Ранее Трасс заявила, что Британия намерена остановить продажу суверенных долговых обязательств России в Лондоне из-за возможного введения российских войск в республики Донбасса.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о санкциях против России и экономической помощи Украине. Захарова задалась вопросом: «То есть российскому народу причиняют боль, а украинский народ загоняют в долговую яму?»
Британия во вторник объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, акционерное общество «Коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
Также в Британии заявили, что Лондон может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию».
Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования». США также вводят блокирующие санкции против «двух крупных финансовых институтов России – ВЭБ и военного банка». Глава Белого дома не уточнил, о каком «военном банке» может идти речь.
Британия по ошибке внесла адрес Центробанка РФ в список санкций
Британский МИД указал в санкционном списке адресом банка «Россия» адрес Центробанка России, сообщают информационные агентства.
В качестве адреса банка «Россия» в документе значится «ул. Неглинная, 12, Москва», там расположен ЦБ России, передает ТАСС.
Действительным же адресом банка «Россия» является город Петербург, площадь Растрелли, дом 2, литера А.
Британия во вторник объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
Также в Британии заявили, что Лондон может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию».
Захарова ответила на предложение МИД Британии помочь Украине
Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление государственного министра по Европе и Северной Америке британского МИД Джеймса Клеверли, который сообщил о помощи украинской стороне в самообороне.
«Вы уже помогли. Отдыхайте», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, Клеверли ранее заявил, что Украина получит помощь в самообороне.
«Украина, конечно, не член НАТО, но мы будем поддерживать украинцев в их самозащите. Отношения между странами-членами НАТО отличаются от отношений с Украиной, но мы, конечно, будем поддерживать Украинцев в самообороне», – цитирует Клеверли РИА «Новости».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
По его словам, премьер Британии Борис Джонсон проводит экстренное совещание с правительством, в ходе которого решится, в какой форме будет оказываться помощь.
Ранее Джонсон заявлял, что намерен вместе с союзниками Лондона дать решительный ответ на действия России, начавшей в четверг специальную военную операцию на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Великобритания ввела санкции против российских компаний
Великобритания замораживает активы ВТБ в стране, а также запрещает деятельность Аэрофлота на территории королевства, вводит санкции против Уралвагонзавода, Ростеха, корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, Сибура, Просмвязьбанка, заявил премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте.
По его словам, имеющиеся рычаги позволяют полностью исключить российские банки из финансовой системы Великобритании, передает РИА «Новости».
«Мы продолжим безжалостную миссию по вытеснению России из мировой экономики по частям, день за днем и неделя за неделей. И мы, конечно же, будем использовать позицию Великобритании на каждом международном форуме, чтобы осудить нападение на Украину», – сказал премьер.
Страна также запрещает деятельность Аэрофлота на территории государства, вводит санкции против Уралвагонзавода, Ростеха, корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, Сибура, Просмвязьбанка и ВТБ.
«В дополнение к финансовым мерам и в полном согласии с Соединенными Штатами и ЕС мы введем новые торговые ограничения и строгий экспортный контроль, аналогичные тем, которые вводят в США. Мы представим новое законодательство, запрещающее экспорт всех товаров двойного назначения в Россию, включая ряд высокотехнологичного и критически важного технологического оборудования и компонентов в таких секторах, как электроника, телекоммуникации и аэрокосмическая промышленность», – добавил Джонсон.
Он указал на то, что эти торговые санкции будут ограничивать военно-промышленный и технологический потенциал Москвы на долгие годы. Кроме того, он отметил, что «санкции также будут наложены на Белоруссию за их роль в нападении на Украину».
Также власти Великобритании в рамках нового пакета санкций против России запретят российским банкам осуществлять платежи в фунтах и долларах, сообщает ТАСС.
«Мы сможем полностью исключить российские банки от финансовой системы Великобритании, которая, разумеется, является крупнейшей в Европе с большим отрывом. Мы запретим им доступ к фунту и клиринговым расчетам через британские [финансовые структуры]. С учетом того, что половина российской торговли в настоящее время осуществляется в долларах и фунтах, я рад объявить, что Палата представителей США принимает схожие меры», – сказал Джонсон.
Он добавил, что «российским государственным и частным компаниям запретят привлекать средства в Великобритании, также будет введен запрет на операции с их ценными бумагами и выдачу им кредитов».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
В Британии решили ограничить размер вкладов россиян в британских банках
Вводятся ограничения на суммы, которые россияне могут держать на счетах в Британии, также запрещается экспорт высокотехнологичной продукции в Россию, замораживаются все активы ВТБ, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Джонсон заявил, что Великобритания ограничит размер вкладов россиян в банках страны, также запретит компаниям России торговать в долларах и фунтах. Кроме того, в Британии не исключают отключения России от платежной системы SWIFT, но для этого необходимо единство союзников, передает ТАСС.
Лимит банковского счета составит 66,8 тыс.долларов, передает РИА «Новости».
Ранее глава британского минтранса Грант Шэппс сообщил в Twitter, что кабмин Британии согласовал «решительный ответ» в связи со специальной военной операцией России в отношении Украины.
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Кабмин Британии согласовал «решительный ответ» на действия России
Глава британского минтранса Грант Шэппс сообщил в Twitter, что кабмин Британии согласовал «решительный ответ» в связи со специальной военной операцией России в отношении Украины.
«Сегодня утром мы обсуждали российское вторжение в Украину и согласились, что наш ответ будет решительным. Сегодня утром премьер-министр скажет больше..., выступит с обновленной информацией в палате общин в 17:00 (20.00 мск)», – цитирует его РИА «Новости».
Премьер Британии Борис Джонсон провел экстренное совещание с правительством.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Ранее Джонсон заявлял, что намерен вместе с союзниками Лондона дать решительный ответ на действия России, начавшей в четверг специальную военную операцию на Украине.
Британия во вторник объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, акционерное общество «Коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
Также в Британии заявили, что Лондон может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
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