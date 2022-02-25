Россия закрыла небо для Британии

В Минобороны ответили пожелавшему «дать под зад» России Уоллесу

Минобороны России назвало заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса мифологией и посоветовали британским военным лучше учить историю.

«Специально для британских военнослужащих будет полезно узнать, что сегодняшние заявления их военного министра о Крымской войне не более чем мифология. Во славу Ея Величества <...> рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам», – заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, комментируя заявления британского министра, передает ТАСС.

Он добавил, что действия англичан обогатили все языки мира и военные учебники понятием «пушечное мясо».

«Однако куда ярче в историю Балаклавского сражения вошло легендарное уничтожение в тот же день русскими артиллеристами всего за 20 минут целой аристократической английской бригады легкой кавалерии под командованием лорда Кардигана. Именно этот «подвиг» англичан на Крымской войне обогатил все языки мира и военные учебники понятием «пушечное мясо», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».

По его словам, британцы понесли кровопролитные потери, но побед не снискали.

«Балаклавское сражение Крымской войны 25 октября 1854 года вошло в историю вовсе не благодаря упорству шотландского 93-го полка, о котором так запойно рассказывал Уоллес. Единственный подвиг этого подразделения заключался в том, что он просто не сбежал, как остальные, от натиска русской кавалерии. Понес очень кровопролитные потери. Но и побед никаких не снискал», – заявил Конашенков.

Представитель Минобороны также отметил, что не так давно глава британского МИД, находясь в Москве, «уже демонстрировала свои чудные познания географии России», и потому публичное углубление в историю России Уоллеса уже неудивительно.

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Ранее министр обороны Бен Уоллес заявил, что в Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае такой необходимости. Министр сказал, что «шотландские гвардейцы дали под зад царю Николаю I в 1853 году в Крыму, мы всегда можем повторить».

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