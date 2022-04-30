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США изучают возможность отмены визовых ограничения для специалистов из России
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Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность отмены ряда визовых требований для квалифицированных российских специалистов, чтобы упростить их переезд в страну, чтобы ослабить высокотехнологичный потенциал России.
Администрация Джо Байдена запросила у конгресса возможности отменить для высокообразованных россиян, которые хотят получить рабочие визы в США, требование о подтверждении трудоустройства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Таким образом, Белый дом хочет лишить российское руководство «специалистов в области науки, инженерии и математики».
Визовые послабления могут сделать в отношении магистров и обладателей докторской степени, имеющих опыт работы в сфере полупроводников, космических технологий, кибербезопасности, перспективного производства, ядерных технологий, разработки искусственного интеллекта, ракетных технологий, а также ряда других областей.
Ранее были названы самые востребованные меры поддержки для российских IT-компаний. Cамыми востребованными льготами для IT-компаний оказались налоговый маневр и грантовая поддержка.
В Госдуме оценили вероятность ядерной войны
Вероятность начала ядерной войны – нулевая, к нулю стремится и возможность локальных событий подобного рода, считает депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин.
Делягин стал гостем выпуска на YouTube-канале «Дайте сказать!». Касаясь вопроса ядерной угрозы, он выразил мнение, что вероятность обмена ударами межконтинентальными баллистическими ракетами равна нулю. Близится к нулю и «возможность разного рода локальных событий», так как это «крайне неэффективно с сугубо военной точки зрения».
При этом он отметил, что в Европе «довольно много американского тактического ядерного оружия, и (кто угодно может) долбануть этим оружием по пригороду Берлина, а потом сказать, что это (якобы приказал сделать президент России Владимир) Путин, учитывая уровень сегодняшних американских управленцев».
Реальную угрозу, по его мнению, представляет ситуация с украинскими атомными электростанциями, потому что если на одной или нескольких из них произойдет взрыв, то, «что называется, на кого бог пошлет это (радиоактивное) облако».
Кроме того, в ходе интервью был затронут вопрос импортозамещения на фоне западных санкций. Делягин выразил мнение, что в стране будет расти число производств, даже при невыгодных кредитах.
«У нас у среднего бизнеса дикое количество высококлассного оборудования, вместе с рабочими, которое загружено на 5-15%. Потому что большие корпорации предпочитали импортировать. Это производство, эти станки сейчас будут загружаться (...) Это будет реальное импортозамещение, даже без новых заводов (...) У нас много пустующих производственных площадей, не все застроены, они будут восстанавливаться быстро», – добавил он.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, отвечая на вопрос, будет ли Россия применять на Украине ядерное оружие, что Москва на данной стадии спецоперации рассматривает только опцию использования обычных вооружений.
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Нидерланды не смогли запретить заход в порт Роттердама судну с российской нефтью
Кабинет министров Нидерландов не может запретить заход в порт Роттердама судну Sunny Liger с российской нефтью, сообщил глава нидерландского МИД Вопке Хукстра.
По словам министра, судно ходит не под российским флагом, а под флагом Маршалловых Островов, поэтому не подпадает под санкции Евросоюза в отношении России. «Соответственно, юридические основания для того, чтобы запретить его заход в нидерландский порт, отсутствуют», – передает ТАСС его слова со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию.
Уточняется, что в настоящее время правительство изучает, кто является покупателем данной нефти. Кабинет министров хочет переговорить с этой компанией в свете того, что власти хотят по максимуму ограничить импорт нефти, угля и газа из России.
Ранее министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что страна намерена стать независимой от российского газа, нефти и угля к концу 2022 года.
До этого Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти.
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Эксперт объяснил потерю интереса простых американцев к Украине
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«Украинская повестка перестала быть актуальной для американского общества еще в начале апреля», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее телеканал Fox News зафиксировал резкую потерю интереса к Украине со стороны американцев на фоне растущих проблем в экономике.
«На первом месте для американцев стоят вопросы экономики, потом борьба с преступностью, миграция и так далее. Украина даже в пятерку проблем периодически не попадает», – отметил эксперт. «Для американского общества проблемы за 10 тыс. километров от границ США довольно абстрактны», – добавил он.
«Совсем другое отношение к этому вопросу у вашингтонского политического класса. Они инвестировали очень много политического капитала в Украину», – рассказал собеседник. «С большой долей вероятности можно говорить, что истеблишмент будет повышать ставки до того момента, пока они не убедятся в своем тотальном поражении», – продолжил политолог.
Дудаков подчеркнул, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса довольно значительную сумму для помощи Украине – порядка 33 млрд долларов. «Такую большую сумму он запросил специально для того, чтобы хватило на весь год. И, скорее всего, он эти деньги получит», – заметил он.
«Скоро выборы в Конгресс США. Уже летом законодатели разъедутся по своим штатам, чтобы участвовать в праймериз, им будет совсем не до Украины. Поэтому Байден пытается этот вопрос закрыть до конца года», – добавил собеседник.
Политолог рассказал, что у Вашингтона есть достаточно серьезные просчеты в оценке взаимоотношения российской власти и олигархов. «В американском истеблишменте придерживаются точки зрения, что если надавить на русских олигархов, то они устроят «дворцовый переворот» в России и изменят внешнюю политику нашей страны», – отметил он.
«Я думаю, что заявления об аресте имущества российских олигархов связанны именно с желанием оказать давление на систему, а не жажды наживы. Суммы там приличные, но не критические для американского бюджета», – резюмировал эксперт.
В среду телеканал Fox News опубликовал результаты опроса, согласно которому проблемы миграции беспокоят американцев больше, чем проблемы Украины. Кроме того, опрос, проведенный университетом Квиннипиак, показал, что инфляция на сегодняшний день является самой актуальным вопросом для американцев – 31% опрошенных заявили, что это их самая насущная проблема. На втором месте миграция (10%), затем избирательные законы (8%), и лишь затем Украина (7%).
В аналогичном опросе месяц назад инфляция была главной проблемой для 30% американцев, за ней следовали Украина (14%), а затем иммиграция с 9%.
Ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос о выделении дополнительных 33 млрд долларов на поддержку Украине. Из этих средств порядка 20,4 млрд долларов пойдут на военную помощь, 8,5 млрд – на экономическую и 3 млрд – на гуманитарную помощь и поддержку Украины в сфере продовольственной безопасности.
В США также заявили о намерении изъять активы российских олигархов и направить вырученные средства на помощь Украине. Соответствующие законодательные предложения направил в Конгресс американский президент.
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Посол Латвии призвал к нормализации отношений России и Запада
Латвия не рада введению антироссийских санкций, и как непосредственный сосед России желает нормализации ее отношений с Западом, заявил посол балтийской республики в Москве Марис Риекстиньш в интервью RTVI.
«Почему мы не рады вот тому, что санкции [против РФ] нужны? Потому что Латвия – непосредственный сосед Российской Федерации. <...> Потому что по логике мы как соседи, мы будем иметь более позитивное и самочувствие, и какие-то перспективы, если отношения между Западом в целом и Россией будут нормальными, прагматичными», – цитирует ТАСС Риекстиньша.
По его словам, разногласия с Россией будут и в дальнейшем, но «не такие, как сейчас». «Я не скажу, что у нас особая такая нервозность (из-за ухудшения отношений между Россией и Западом в связи с событиями на Украине – прим. ВЗГЛЯД), но все равно то, что происходит, нас тревожит больше, это объективно, нежели тех стран, которые находятся далеко-далеко отсюда», – добавил посол.
«Мы, конечно, были бы рады, если бы эти отношения были на таком позитивном плане, но, увы, на данный момент мы не можем поступаться принципами», – подчеркнул он.
Газета ВЗГЛЯД писала, как антироссийские санкции повлияли на Прибалтику.
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Лавров обвинил Запад в краже 300 млрд долларов у России
Западные страны присвоили себе свыше 300 млрд долларов, принадлежащих Российской Федерации, забрав деньги, перечисленные ранее за российский газ, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Контракты, которые были подписаны до этой ситуации, предусматривали выплаты в долларах и евро. Эти платежи делались напрямую на счета Газпрома и держались в западных банках. Когда после начала специальной военной операции на Украине наши западные «друзья» украли у нас более чем 300 млрд долларов», – цитирует Лаврова ТАСС.
Он объяснил, что по факту было украдено то, что западные страны сами и заплатили за газ.
«Иными словами, они все эти годы пользовались нашим газом бесплатно», – заключил министр.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Германия пыталась расплатиться с Россией теми же средствами, которые украла у Газпрома.
Захарова «вангует» отъезд журналистов CNN и BBC из России
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Если канал МИД России на YouTube отключат, «кто-то» из CNN и BBC поедет домой, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Получили уже второе предупреждение от корпорации Google, владеющей сервисом. На этот раз «комитет цензуры» американского IT-гиганта не устроил мой брифинг от 6 апреля. Только вдумайтесь, заблокированным оказалось мероприятие официального представителя Министерства иностранных дел с участием российских и зарубежных СМИ, в ходе которого были озвучены российские внешнеполитические позиции по широкому кругу вопросов», – написала Захарова в Telegram-канале.
По ее словам, в качестве причины указывается формулировка – «за нарушение правил сообщества», которые «никому неизвестны», однако потом мелким шрифтом пояснили, что речь идет о дискриминационных высказываниях.
«А в отношении кого? Укажите тайминг, фразу. Раз такое дело, давайте в открытую. Кстати, апелляцию к первой блокировке отклонили. Нет и все. То есть еще один «страйк» – и канал МИД России в YouTube будет отключен. Вангую. Отключат канал МИД в YouTube – кто-то из CNN поедет домой. И из BBC тоже», – отметила Захарова.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Google, владеющей YouTube, снять наложенные администрацией видеохостинга ограничения на видеозапись брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой и объяснить причину их введения.
В ЛНР анонсировали новые котлы для ВСУ
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«В Попасной идут очень жесткие боевые действия. Все прекрасно понимают, что со взятием Попасной по сути дела захлопнется крышка котла Северодонецк – Лисичанск», – заявил газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник, комментируя военную обстановку в республике и ход боевых действий в отношении ВС Украины.
«Мы уже освободили Кременную и Рубежное. Это та часть районов, которая подвергалась наиболее жестким обстрелам. Сейчас в Рубежном остаются группы боевиков только на самой окраине – это территории заводов «Заря» и «Южный». Противник активно перемещается по промзоне. Правда, в последнее время они даже не стреляют оттуда, но при этом ствольной артиллерией ведется обстрел из других точек», – пояснил Мирошник.
«В Северодонецке идут бои идут на окраине. Там очень много бандформирований. Нами пройдено только несколько улиц и кварталов. С нашей стороны сейчас избрана тактика активной артподготовки, которая проводится до того, как зайти на позиции украинской стороны. Мы очень щепетильно относимся к вопросу ненужного кровопролития с нашей стороны», – уточнил собеседник.
«Зная, что ВСУ создали мощнейшие укрепрайоны, сначала разбиваются именно они, а затем заходит наша пехота. Киев уже понял эту тактику, так что из Северодонецка выходят большие колонны грузовиков, которые везут в сторону Лисичанска какое-то барахло. Там очень много теробороны, нацбатов, а также заградотрядов», – добавил Мирошник.
«Что касается Лисичанска – там сконцентрировано большое количество бойцов ВСУ. И там же происходят массовые провокации. Мы видим, что как только наносятся наши удары по позициям ВСУ, враг тут же обстреливает близлежащие дома, а на место событий подтягиваются иностранные СМИ», – отметил собеседник.
«В Попасной идут очень жесткие боевые действия. Попасная – это один из пунктов укрепленной «стены», которая шла вдоль всей линии соприкосновения. Местные железнодорожная станция и вагоноремонтное депо по сути превращены в крепость. Там установлено мощное тяжелое вооружение, так что нам приходится в буквальном смысле разбивать укрепления из метрового железобетона. Все прекрасно понимают, что со взятием Попасной по сути дела захлопнется крышка котла Северодонецк – Лисичанск», – заключил Мирошник.
Ранее российские следователи возбудили уголовное дело в отношении командира 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Сергея Поступальского, который, по версии следствия, отдавал приказы об обстреле Рубежного, Первомайска, Старобельска, Ирмино, Калиново и Березовского (ЛНР).
На этом фоне в ДНР рассказали о штурме укрепрайонов ВСУ в Авдеевке и поселке Пески. Напомним, число вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса, пересекших границу с Россией, превысило 1 млн 40 тыс. человек, сообщил источник в силовых структурах. Москва уделяет особое внимание эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, несмотря на препятствия со стороны Вооруженных сил Украины.
Также в пятницу стало известно, что в Кировском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками повреждена нефтебаза, обесточены четыре подстанции, заявил мэр города Алексей Кулемзин. А накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Назван источник данных главы СВР о польских «миротворцах» на западе Украине
Заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о планах США и Польши разместить «миротворцев» на Западной Украине основано на данных разведки, заявили в пресс-бюро СВР.
«Сделанное директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным 28 апреля заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский «миротворческий контингент» является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надежных источников», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Между тем зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров заявил, что Польша может под прикрытием миротворческой деятельности зайти на территорию Украины и в дальнейшем попытаться интегрировать некоторые регионы в состав своей страны.
«Я думаю, что те данные, которые предоставила Служба внешней разведки о том, что поляки под прикрытием миротворческой деятельности могут зайти на территорию ряда регионов Украины и в дальнейшем попытаться их включить в свою зону интересов с последующей интеграцией, это вполне реальный сценарий», – сказал депутат.
Туров рассказал, что в ряде поездов, курсирующих на территории Польши, есть карты, где часть украинской территории уже находится в составе страны.
«Те учения, которые сейчас анонсированы и стартуют, могут как раз и быть тем самым шагом к вводу на территорию регионов Украины тех или иных подразделений польской армии», –резюмировал он.
Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что польское руководство не намерено устанавливать военно-политический контроль над западной частью Украины.
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В Госдуме призвали генсека ООН не пытаться спасти боевиков с «Азовстали»
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«Под прикрытием разговоров о мирных жителях Зеленский хочет использовать ООН для эвакуации с «Азовстали» террористов и бандитов. Поэтому ООН следует определиться: они выступают за эвакуацию мирных жителей или все-таки боевиков?» – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее президент Украины выразил мнение, что с помощью ООН возможно разблокировать «Азовсталь».
«Зеленский создает некий миф вокруг этой ситуации, суть которого в том, что Россия и российские войска якобы препятствуют выходу из заводских подземелий прежде всего мирных жителей. За этим стоит торг», – рассказал российский парламентарий Олег Морозов.
«На этот счет с нашей стороны был ясный ответ: мы не препятствуем выходу мирных людей, а военные должны выйти с поднятыми руками и без оружия. Мирные граждане могут в любой момент воспользоваться гуманитарными коридорами», – добавил он.
«Зеленский же, напротив, продолжает распространять свою мифологию, чтобы использовать ООН и западных покровителей как инструмент давления на Москву», – подчеркнул депутат.
Собеседник также отметил, что в данной ситуации уже не идет речь о политических рисках для украинского президента. «Их столько, что они перестают иметь значение. Совершенно понятно, что Мариуполь Зеленским уже проигран и весь вопрос в том, через сколько дней бандиты, находящиеся в катакомбах, сдадутся», – сказал Морозов.
«Если бы у Зеленского не было заинтересованности в конкретных персонажах, находящихся на «Азовстали», он бы уже давно объявил их погибшими, как ранее делал неоднократно. Но там по-видимому идет борьба за конкретных персонажей, которых хотят вытащить и попытаться укрыть от правосудия», – заметил парламентарий.
«Генсек ООН Антониу Гутерриш заявляет, что ООН могла бы выступить в качестве гаранта, чтобы вывести всех с «Азовстали». А кого выводить? ООН должна определиться. Если мирных жителей – так пожалуйста. Мы готовы выпустить их по гуманитарным коридорам. Если речь идет о боевиках, то это совсем не задача ООН», – рассказал собеседник.
«Поэтому Гутерриш может сейчас только давить на Зеленского, чтобы тот приказал своим бандитам выпустить мирных граждан, если они там есть. Это как раз задача Гутерриша и всех международных организаций – оказать содействие России, чтобы спасти мирное население», – продолжил он.
«Никакой другой миссии у ООН тут нет и быть не может. А если генсек организации хочет спасать боевиков, то это уже не гуманитарная миссия, а работа по поддержке терроризма. Я думаю, это не в интересах ООН», – резюмировал депутат.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию из Мариуполя и разблокировать «Азовсталь». «На переговорах с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем много внимания мы уделили тому, как спасти наших людей из Мариуполя. Считаю, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию. Украина готова к этим шагам», – приводит слова Зеленского ТАСС.
По словам Зеленского, Украина рассчитывает, что «эта часть миссии генсека ООН будет результативна, и готова всячески этому содействовать». «Самое главное то, что ООН может сделать для того, чтобы действительно разблокировать «Азовсталь», для того, чтобы действительно сохранить жизни людям», – сказал он.
В четверг генсек ООН сообщил, что обсудил с Зеленским эвакуацию гражданских лиц, которые якобы находятся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле напомнили слова президента России о порядке выхода с территории «Азовстали».
Во вторник президент России принял в Москве генсека ООН. По итогам встречи, как утверждает представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Россия якобы согласилась с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле опровергли наличие конкретных договоренностей по участию МККК и ООН в эвакуации мирных жителей с «Азовстали».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН сравнил действия украинских военных на «Азовстали» с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. Он подчеркнул, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Лавров ответил на обвинения в адрес России анекдотом об эстонском зоопарке
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya прокомментировал обвинения в адрес РФ в нарушении Устава ООН из-за операции на Украине анекдотом про русского в эстонском зоопарке.
«Еще есть анекдот об эстонском зоопарке. В зоопарке Эстонии есть бассейн, где живут крокодилы. Мать с маленьким ребенком наблюдали за крокодилом. Рядом стоял парень, который пил пиво. Вдруг каким-то образом ребенок упал прямо в бассейн к крокодилам. Парень прыгнул в бассейн, спас ребенка и отдал его обратно матери. Она поблагодарила, сказав, что он храбрый эстонский парень. На что он ответил, что, «к сожалению», он не эстонец, а русский. На следующее утро эстонские газеты были озаглавлены: «Пьяный русский лишил крокодила обеда», – приводит слова министра РИА «Новости».
При этом министр задался вопросом, верят ли те, кто обвиняет Россию, в то, что Соединенные Штаты были правы, отправившись в Ирак, Сирию и начав бомбить Ливию.
«Когда США заявляют, что для них существует угроза в десяти тысячах километров от их границ, некоторые люди ворчали, некоторые из них выражали свою озабоченность. Но истерии, подобной той, которую мы наблюдаем сегодня, не было», – добавил Лавров.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская специальная военная операция на территории Украины завершится при достижении поставленных целей.
В четверг глава правовой секции постпредства России при ООН Сергей Леонидченко заверил, что денацификация Украины будет завершена, виновные в пытках и убийствах нелояльных киевскому режиму украинцев понесут наказание.
В среду президент Владимир Путин заявил, что спецоперация предотвратила нависшую над Россией реальную опасность, все задачи специальной военной операции в Донбассе и на Украине будут безусловно выполнены, чтобы гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей России.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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Британский наемник: На Украине денег я так и не получил
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Минобороны опубликовало видео допроса наемника из Британии Эндрю Хилла, воевавшего на Украине, британец в ходе беседы посоветовал сильно подумать всем остальным желающим помочь ВСУ, стоит ли это делать.
Хилл заявил, что он родом из Плимута, у него самого есть четверо детей, на Украину он попал через территорию Польши, его отвезли на автобусе из польского города Шежув.
Он отметил, что всего в его группе было семеро наемников, но он не знает, кто они. Также Хилл отметил, что до проникновения на территорию Украины занимался помощью беженцам из этой страны.
Также британец уклонился от вопроса о том, как получил информацию о найме в Шежуве.
«Мне никто не давал информацию, я прилетел по собственному желанию из дома и прибыл на границу сам. На границе меня встретили и рассказали, чем можно помочь, потом посадили в автобус до Украины», – сказал он.
По его словам, ему обещали плату за его деятельность, но деньги так и не поступили. Также Хилл сообщил, что до этого не бывал в других странах в качестве наемника.
Вместе с тем за ним была закреплена винтовка CZ. Это охотничье оружие, созданное на базе затворной группы Маузер 98. Предназначается для спортивной, любительской и промысловой охоты.
Несколько раз Хилл переспросил у ведущего допрос, находится ли он в безопасности. Ему пояснили, что он в безопасности, и его отправят в больницу, где окажут медицинскую помощь для лечения его огнестрельного ранения.
Британец добавил, что медицинскую помощь при ранении ему оказали российские солдаты.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. Среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе в окружении находятся от 1 до 2,5 тыс. украинских боевиков-националистов и около 400 иностранных наемников.
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В ДНР рассказали о штурме укрепрайонов ВСУ в Авдеевке и поселке Пески
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«Противник по сути уже загнан в котел. Когда он окончательно замкнется в районе Славянска, дело пойдет значительно быстрее. Пока же основная задача – спасти как можно больше мирных жителей», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, комментируя военную обстановку в республике.
«На данный момент штурм крупных городов не ведется. Если же в целом говорить об основных фронтах, там все идет согласно изначально сформированному плану», – рассказал газете ВЗГЛЯД официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Сложно говорить о каких-то прогнозах в нынешних условиях. Сейчас мы исходим только из одного – либо тебя убьют, либо ты останешься жить. Здесь нельзя просто прогнозировать и следовать командам. Для нас крайне важно сохранить как можно больше наших людей», – подчеркнул Басурин.
«Пески и Авдеевка – важнейшие направления. По укрепрайонам ВСУ работает артиллерия и авиация. Мы понимаем, что их строили на протяжении последних восьми лет и взламывать эту оборону непросто», – сказал в свою очередь депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Собеседник предположил, что Донбасс сегодня – один из самых милитаризованных регионов мира. «Наши военные непрерывно ведут работу по уничтожению сил противника. Очевидно, что нам потребуется еще какое-то время для того, чтобы серьезно переломить ситуацию», – утверждает депутат.
«Но противник уже фактически находится в котле. Перекрываются различные поставки, в том числе оружия и продовольствия. В районе Славянска этот котел должен окончательно замкнуться, тогда дела пойдут значительно быстрее. Сейчас же мы выводим из зоны боестолкновений как можно больше мирных жителей», – заключил Бердичевский.
Напомним, число вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса, пересекших границу с Россией, превысило 1 млн 40 тыс. человек, сообщил источник в силовых структурах. Москва уделяет особое внимание эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, несмотря на препятствия со стороны Вооруженных сил Украины.
Также в пятницу стало известно, что в Кировском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками повреждена нефтебаза, обесточены четыре подстанции, заявил мэр города Алексей Кулемзин. А накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В Мелитополь вернули украденное скифское золото
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В краеведческий музей Мелитополя вернулись сотни экспонатов, в том числе скифское золото, украденное при прошлом руководстве культурного учреждения. Стоимость экспонатов оценивается в 500 тыс. долларов.
Пропажа музейных ценностей раскрылась после начала специальной операции России на Украине, злоумышленники хотели вывезти их на Западную Украину, передает РИА «Новости».
«Благодаря военной администрации, а также работникам музея, была найдена большая коллекция, которая пропала из краеведческого музея в период, когда здесь была старая администрация. В фонды музея вернулась большая коллекция скифского золота, очень большая коллекция советского и немецкого оружия, которая представляет большую историческую ценность», – заявил и.о. директора музея Евгений Горлачев.
На данный момент ведется опись и инвентаризация, общая стоимость этих вещей, по предварительным данным, оценивается более чем в 500 тыс. долларов.
«В моих руках находится казачья шашка полковника Кириченко, освободившего город Мелитополь в 1943 году, похищенная неизвестными людьми в начале марта 2022 года из Мелитопольского краеведческого музея. Эти мерзавцы наверняка желали продать не только ее, но и все наше историческое наследие», – заявил старший научный сотрудник музея.
Мэр Мелитополя Галина Данильченко сообщала, что в городе открываются объекты культуры и спорта для детей. Также она заявляла, что городские власти с 1 мая начинают выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в рублях.
Названо число поставленных Польшей Украине танков и БМП
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Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП, сообщает Польское радио.
«Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП, это достаточное количество для формирования двух бригад. Вместе с танками на Украину доставлены несколько десятков боевых машин пехоты», – передает РИА «Новости» сообщение радио.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире канала «Польсат» заявил, что Варшава передала танки на Украину.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Итальянская Eni решила платить за российский газ в евро
Ведущая нефтегазовая группа Италии Eni будет соблюдать существующие договорные условия по закупкам газа из России и поэтому не намерена открывать рублевый счет, заявил финансовый директор компании Франческо Гаттеи, сообщило информагентство Ansa.
«Мы будем оплачивать поступивший газ в строгом соответствии с договорными условиями и международными санкциями. Валюта договора и счеты-фактуры будут в евро, и мы не открывали счета в рублях», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
После приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям.