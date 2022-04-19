Названы самые востребованные меры поддержки для российских IT-компаний

Cамыми востребованными льготами для IT-компаний оказались налоговый маневр и грантовая поддержка. Об этом заявила председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Наталья Касперская. По ее словам, IT-специалисты также заинтересованы в стимулировании покупок отечественного ПО, отмене НДФЛ, увеличении социальной и грантовой поддержки.

Сейчас Минцифры готовит новые требования к компаниям, которые будут пользоваться льготами для IT-сектора. Об этом заявил заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на собрании Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», , говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По его словам, предлагается снять ограничения по численности сотрудников ИТ-компаний, уменьшить необходимый объем профильной выручки с 90% до 70%, а также расширить виды такой выручки: туда попадает и выручка от рекламы на площадке, сервисов по подписке. Кроме того, возможность получать льготы предоставляется тем компаниям, которые внедряют российский софт, даже если этот софт им не принадлежит. Кроме того, в«профиль» аккредитованных ИТ-компаний предлагается включить и разработчиков, и продавцов российских программно-аппаратных комплексов (ПАК).

«Поправки в Налоговый кодекс согласовали с Минфином. Рассчитываем в конце апреля внести финальный вариант поправок на рассмотрение правительства. Мы планируем существенным образом увеличить охват тех компаний, которые будут пользоваться льготами», – цитирует «Интерфакс» Шадаева.

Министр отметил, что уже в мае будет работать по новым правилам отбор заявок ИТ-компаний на получение грантов и запустится механизм льготных кредитов. Кроме того на портале Госуслуг запущена услуга для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных ИТ-компаний, которые имеют право на отсрочку от армии, и на скорое внедрение механизма получения льготной ипотеки.

«Мы давно просили льготную ипотеку. И это реальный инструмент привязки, конечно, людей, программистов особенно, к, что называется, земле. Поэтому очень хорошо, что оно наконец-то реализуется, тем более под такие проценты. Ну и отсрочка от армии. В текущей ситуации у нас разработчики нежные, как цветы: ветерок подул, и они все сразу там начали колебаться, бежать, у кого ноги есть. И, конечно, если есть просто элементы, факторы устойчивости, которые им обеспечивают такую стабильную ситуацию и убежденность, что им не придется завтра воевать, то они сразу значит, я думаю, начнут возвращаться. Уже пошла кстати тенденция возврата», – сказала председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская.

Касперская отметила скорость разработки мер поддержки, которых удалось достичь благодаря активной работе АРПП совместно с Минцифрой.

По результатам опроса ИТ-компаний, который представила Касперская, самыми востребованными льготами оказались налоговый маневр и грантовая поддержка. Среди тех мер, которые ИТ-специалисты хотели бы еще получить: стимулирование покупки отечественного ПО, отмена НДФЛ, увеличение социальной и грантовой поддержки.

Эксперты отметили, что проблем с импортозамещением возникнуть не должно: уже сейчас есть много предложений ПО, которые готовы заменить иностранные сервисы.

«Наши компании пользуются каким-то иностранным программным обеспечением, они вдруг оказываются в ситуации, когда производитель их срочно покидает и они не знают, что делать. Так вот есть такой каталог, куда можно обратиться, кликнуть, посмотреть по виду иностранного ПО, по названию иностранного ПО, какие российские аналоги присутствуют. Очень удобно. Мы его сначала сделали плоским списком, но потом туда набилось такое огромное количество софта, что нам пришлось его категоризировать и сейчас это большой каталог с несколькими вложенными вкладками», – отметила Касперская.