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Полиция Киева назвал «оговоркой» слова Зеленского о крупной «братской могиле»
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Представитель полиции Киева Ирина Прянишникова в интервью украинскому изданию опровергла слова Владимира Зеленского, сказав, что он «оговорился», заявляя о «братской могиле» с 900 телами гражданских в Киевской области.
По ее словам, у полиции таких данных нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Суспильне».
«В полиции Киевской области нет информации о братской могиле с 900 телами гражданских», – говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
По словам Прянишниковой, Зеленский «оговорился или имел в виду общую статистику по погибшим».
Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров позже заявил агентству УНИАН, что «в Киевской области действительно нашли новую братскую могилу», но 9 тыс. человек, это якобы общая цифра убитых в регионе.
«Президент интонационно не отделил два тезиса. Первый - сегодня возле Бучи действительно нашли новую братскую могилу, сейчас ее исследуют», – приводит агентство слова Никифорова.
Ранее Минобороны сообщало, что Киев свозит в Лисичанск разбитую технику и тела своих военных в гражданской одежде, чтобы обвинить в этом ВС России.
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В Госдуме оценили вероятность ядерной войны
Вероятность начала ядерной войны – нулевая, к нулю стремится и возможность локальных событий подобного рода, считает депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин.
Делягин стал гостем выпуска на YouTube-канале «Дайте сказать!». Касаясь вопроса ядерной угрозы, он выразил мнение, что вероятность обмена ударами межконтинентальными баллистическими ракетами равна нулю. Близится к нулю и «возможность разного рода локальных событий», так как это «крайне неэффективно с сугубо военной точки зрения».
При этом он отметил, что в Европе «довольно много американского тактического ядерного оружия, и (кто угодно может) долбануть этим оружием по пригороду Берлина, а потом сказать, что это (якобы приказал сделать президент России Владимир) Путин, учитывая уровень сегодняшних американских управленцев».
Реальную угрозу, по его мнению, представляет ситуация с украинскими атомными электростанциями, потому что если на одной или нескольких из них произойдет взрыв, то, «что называется, на кого бог пошлет это (радиоактивное) облако».
Кроме того, в ходе интервью был затронут вопрос импортозамещения на фоне западных санкций. Делягин выразил мнение, что в стране будет расти число производств, даже при невыгодных кредитах.
«У нас у среднего бизнеса дикое количество высококлассного оборудования, вместе с рабочими, которое загружено на 5-15%. Потому что большие корпорации предпочитали импортировать. Это производство, эти станки сейчас будут загружаться (...) Это будет реальное импортозамещение, даже без новых заводов (...) У нас много пустующих производственных площадей, не все застроены, они будут восстанавливаться быстро», – добавил он.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, отвечая на вопрос, будет ли Россия применять на Украине ядерное оружие, что Москва на данной стадии спецоперации рассматривает только опцию использования обычных вооружений.
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В ЛНР анонсировали новые котлы для ВСУ
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«В Попасной идут очень жесткие боевые действия. Все прекрасно понимают, что со взятием Попасной по сути дела захлопнется крышка котла Северодонецк – Лисичанск», – заявил газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник, комментируя военную обстановку в республике и ход боевых действий в отношении ВС Украины.
«Мы уже освободили Кременную и Рубежное. Это та часть районов, которая подвергалась наиболее жестким обстрелам. Сейчас в Рубежном остаются группы боевиков только на самой окраине – это территории заводов «Заря» и «Южный». Противник активно перемещается по промзоне. Правда, в последнее время они даже не стреляют оттуда, но при этом ствольной артиллерией ведется обстрел из других точек», – пояснил Мирошник.
«В Северодонецке идут бои идут на окраине. Там очень много бандформирований. Нами пройдено только несколько улиц и кварталов. С нашей стороны сейчас избрана тактика активной артподготовки, которая проводится до того, как зайти на позиции украинской стороны. Мы очень щепетильно относимся к вопросу ненужного кровопролития с нашей стороны», – уточнил собеседник.
«Зная, что ВСУ создали мощнейшие укрепрайоны, сначала разбиваются именно они, а затем заходит наша пехота. Киев уже понял эту тактику, так что из Северодонецка выходят большие колонны грузовиков, которые везут в сторону Лисичанска какое-то барахло. Там очень много теробороны, нацбатов, а также заградотрядов», – добавил Мирошник.
«Что касается Лисичанска – там сконцентрировано большое количество бойцов ВСУ. И там же происходят массовые провокации. Мы видим, что как только наносятся наши удары по позициям ВСУ, враг тут же обстреливает близлежащие дома, а на место событий подтягиваются иностранные СМИ», – отметил собеседник.
«В Попасной идут очень жесткие боевые действия. Попасная – это один из пунктов укрепленной «стены», которая шла вдоль всей линии соприкосновения. Местные железнодорожная станция и вагоноремонтное депо по сути превращены в крепость. Там установлено мощное тяжелое вооружение, так что нам приходится в буквальном смысле разбивать укрепления из метрового железобетона. Все прекрасно понимают, что со взятием Попасной по сути дела захлопнется крышка котла Северодонецк – Лисичанск», – заключил Мирошник.
Ранее российские следователи возбудили уголовное дело в отношении командира 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Сергея Поступальского, который, по версии следствия, отдавал приказы об обстреле Рубежного, Первомайска, Старобельска, Ирмино, Калиново и Березовского (ЛНР).
На этом фоне в ДНР рассказали о штурме укрепрайонов ВСУ в Авдеевке и поселке Пески. Напомним, число вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса, пересекших границу с Россией, превысило 1 млн 40 тыс. человек, сообщил источник в силовых структурах. Москва уделяет особое внимание эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, несмотря на препятствия со стороны Вооруженных сил Украины.
Также в пятницу стало известно, что в Кировском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками повреждена нефтебаза, обесточены четыре подстанции, заявил мэр города Алексей Кулемзин. А накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Назван источник данных главы СВР о польских «миротворцах» на западе Украине
Заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о планах США и Польши разместить «миротворцев» на Западной Украине основано на данных разведки, заявили в пресс-бюро СВР.
«Сделанное директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным 28 апреля заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский «миротворческий контингент» является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надежных источников», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Между тем зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров заявил, что Польша может под прикрытием миротворческой деятельности зайти на территорию Украины и в дальнейшем попытаться интегрировать некоторые регионы в состав своей страны.
«Я думаю, что те данные, которые предоставила Служба внешней разведки о том, что поляки под прикрытием миротворческой деятельности могут зайти на территорию ряда регионов Украины и в дальнейшем попытаться их включить в свою зону интересов с последующей интеграцией, это вполне реальный сценарий», – сказал депутат.
Туров рассказал, что в ряде поездов, курсирующих на территории Польши, есть карты, где часть украинской территории уже находится в составе страны.
«Те учения, которые сейчас анонсированы и стартуют, могут как раз и быть тем самым шагом к вводу на территорию регионов Украины тех или иных подразделений польской армии», –резюмировал он.
Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что польское руководство не намерено устанавливать военно-политический контроль над западной частью Украины.
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В Госдуме призвали генсека ООН не пытаться спасти боевиков с «Азовстали»
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«Под прикрытием разговоров о мирных жителях Зеленский хочет использовать ООН для эвакуации с «Азовстали» террористов и бандитов. Поэтому ООН следует определиться: они выступают за эвакуацию мирных жителей или все-таки боевиков?» – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее президент Украины выразил мнение, что с помощью ООН возможно разблокировать «Азовсталь».
«Зеленский создает некий миф вокруг этой ситуации, суть которого в том, что Россия и российские войска якобы препятствуют выходу из заводских подземелий прежде всего мирных жителей. За этим стоит торг», – рассказал российский парламентарий Олег Морозов.
«На этот счет с нашей стороны был ясный ответ: мы не препятствуем выходу мирных людей, а военные должны выйти с поднятыми руками и без оружия. Мирные граждане могут в любой момент воспользоваться гуманитарными коридорами», – добавил он.
«Зеленский же, напротив, продолжает распространять свою мифологию, чтобы использовать ООН и западных покровителей как инструмент давления на Москву», – подчеркнул депутат.
Собеседник также отметил, что в данной ситуации уже не идет речь о политических рисках для украинского президента. «Их столько, что они перестают иметь значение. Совершенно понятно, что Мариуполь Зеленским уже проигран и весь вопрос в том, через сколько дней бандиты, находящиеся в катакомбах, сдадутся», – сказал Морозов.
«Если бы у Зеленского не было заинтересованности в конкретных персонажах, находящихся на «Азовстали», он бы уже давно объявил их погибшими, как ранее делал неоднократно. Но там по-видимому идет борьба за конкретных персонажей, которых хотят вытащить и попытаться укрыть от правосудия», – заметил парламентарий.
«Генсек ООН Антониу Гутерриш заявляет, что ООН могла бы выступить в качестве гаранта, чтобы вывести всех с «Азовстали». А кого выводить? ООН должна определиться. Если мирных жителей – так пожалуйста. Мы готовы выпустить их по гуманитарным коридорам. Если речь идет о боевиках, то это совсем не задача ООН», – рассказал собеседник.
«Поэтому Гутерриш может сейчас только давить на Зеленского, чтобы тот приказал своим бандитам выпустить мирных граждан, если они там есть. Это как раз задача Гутерриша и всех международных организаций – оказать содействие России, чтобы спасти мирное население», – продолжил он.
«Никакой другой миссии у ООН тут нет и быть не может. А если генсек организации хочет спасать боевиков, то это уже не гуманитарная миссия, а работа по поддержке терроризма. Я думаю, это не в интересах ООН», – резюмировал депутат.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию из Мариуполя и разблокировать «Азовсталь». «На переговорах с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем много внимания мы уделили тому, как спасти наших людей из Мариуполя. Считаю, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию. Украина готова к этим шагам», – приводит слова Зеленского ТАСС.
По словам Зеленского, Украина рассчитывает, что «эта часть миссии генсека ООН будет результативна, и готова всячески этому содействовать». «Самое главное то, что ООН может сделать для того, чтобы действительно разблокировать «Азовсталь», для того, чтобы действительно сохранить жизни людям», – сказал он.
В четверг генсек ООН сообщил, что обсудил с Зеленским эвакуацию гражданских лиц, которые якобы находятся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле напомнили слова президента России о порядке выхода с территории «Азовстали».
Во вторник президент России принял в Москве генсека ООН. По итогам встречи, как утверждает представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Россия якобы согласилась с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле опровергли наличие конкретных договоренностей по участию МККК и ООН в эвакуации мирных жителей с «Азовстали».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН сравнил действия украинских военных на «Азовстали» с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. Он подчеркнул, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Лавров ответил на обвинения в адрес России анекдотом об эстонском зоопарке
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya прокомментировал обвинения в адрес РФ в нарушении Устава ООН из-за операции на Украине анекдотом про русского в эстонском зоопарке.
«Еще есть анекдот об эстонском зоопарке. В зоопарке Эстонии есть бассейн, где живут крокодилы. Мать с маленьким ребенком наблюдали за крокодилом. Рядом стоял парень, который пил пиво. Вдруг каким-то образом ребенок упал прямо в бассейн к крокодилам. Парень прыгнул в бассейн, спас ребенка и отдал его обратно матери. Она поблагодарила, сказав, что он храбрый эстонский парень. На что он ответил, что, «к сожалению», он не эстонец, а русский. На следующее утро эстонские газеты были озаглавлены: «Пьяный русский лишил крокодила обеда», – приводит слова министра РИА «Новости».
При этом министр задался вопросом, верят ли те, кто обвиняет Россию, в то, что Соединенные Штаты были правы, отправившись в Ирак, Сирию и начав бомбить Ливию.
«Когда США заявляют, что для них существует угроза в десяти тысячах километров от их границ, некоторые люди ворчали, некоторые из них выражали свою озабоченность. Но истерии, подобной той, которую мы наблюдаем сегодня, не было», – добавил Лавров.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская специальная военная операция на территории Украины завершится при достижении поставленных целей.
В четверг глава правовой секции постпредства России при ООН Сергей Леонидченко заверил, что денацификация Украины будет завершена, виновные в пытках и убийствах нелояльных киевскому режиму украинцев понесут наказание.
В среду президент Владимир Путин заявил, что спецоперация предотвратила нависшую над Россией реальную опасность, все задачи специальной военной операции в Донбассе и на Украине будут безусловно выполнены, чтобы гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей России.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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Британский наемник: На Украине денег я так и не получил
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Минобороны опубликовало видео допроса наемника из Британии Эндрю Хилла, воевавшего на Украине, британец в ходе беседы посоветовал сильно подумать всем остальным желающим помочь ВСУ, стоит ли это делать.
Хилл заявил, что он родом из Плимута, у него самого есть четверо детей, на Украину он попал через территорию Польши, его отвезли на автобусе из польского города Шежув.
Он отметил, что всего в его группе было семеро наемников, но он не знает, кто они. Также Хилл отметил, что до проникновения на территорию Украины занимался помощью беженцам из этой страны.
Также британец уклонился от вопроса о том, как получил информацию о найме в Шежуве.
«Мне никто не давал информацию, я прилетел по собственному желанию из дома и прибыл на границу сам. На границе меня встретили и рассказали, чем можно помочь, потом посадили в автобус до Украины», – сказал он.
По его словам, ему обещали плату за его деятельность, но деньги так и не поступили. Также Хилл сообщил, что до этого не бывал в других странах в качестве наемника.
Вместе с тем за ним была закреплена винтовка CZ. Это охотничье оружие, созданное на базе затворной группы Маузер 98. Предназначается для спортивной, любительской и промысловой охоты.
Несколько раз Хилл переспросил у ведущего допрос, находится ли он в безопасности. Ему пояснили, что он в безопасности, и его отправят в больницу, где окажут медицинскую помощь для лечения его огнестрельного ранения.
Британец добавил, что медицинскую помощь при ранении ему оказали российские солдаты.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. Среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе в окружении находятся от 1 до 2,5 тыс. украинских боевиков-националистов и около 400 иностранных наемников.
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В ДНР рассказали о штурме укрепрайонов ВСУ в Авдеевке и поселке Пески
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«Противник по сути уже загнан в котел. Когда он окончательно замкнется в районе Славянска, дело пойдет значительно быстрее. Пока же основная задача – спасти как можно больше мирных жителей», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, комментируя военную обстановку в республике.
«На данный момент штурм крупных городов не ведется. Если же в целом говорить об основных фронтах, там все идет согласно изначально сформированному плану», – рассказал газете ВЗГЛЯД официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Сложно говорить о каких-то прогнозах в нынешних условиях. Сейчас мы исходим только из одного – либо тебя убьют, либо ты останешься жить. Здесь нельзя просто прогнозировать и следовать командам. Для нас крайне важно сохранить как можно больше наших людей», – подчеркнул Басурин.
«Пески и Авдеевка – важнейшие направления. По укрепрайонам ВСУ работает артиллерия и авиация. Мы понимаем, что их строили на протяжении последних восьми лет и взламывать эту оборону непросто», – сказал в свою очередь депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Собеседник предположил, что Донбасс сегодня – один из самых милитаризованных регионов мира. «Наши военные непрерывно ведут работу по уничтожению сил противника. Очевидно, что нам потребуется еще какое-то время для того, чтобы серьезно переломить ситуацию», – утверждает депутат.
«Но противник уже фактически находится в котле. Перекрываются различные поставки, в том числе оружия и продовольствия. В районе Славянска этот котел должен окончательно замкнуться, тогда дела пойдут значительно быстрее. Сейчас же мы выводим из зоны боестолкновений как можно больше мирных жителей», – заключил Бердичевский.
Напомним, число вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса, пересекших границу с Россией, превысило 1 млн 40 тыс. человек, сообщил источник в силовых структурах. Москва уделяет особое внимание эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, несмотря на препятствия со стороны Вооруженных сил Украины.
Также в пятницу стало известно, что в Кировском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками повреждена нефтебаза, обесточены четыре подстанции, заявил мэр города Алексей Кулемзин. А накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В Мелитополь вернули украденное скифское золото
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В краеведческий музей Мелитополя вернулись сотни экспонатов, в том числе скифское золото, украденное при прошлом руководстве культурного учреждения. Стоимость экспонатов оценивается в 500 тыс. долларов.
Пропажа музейных ценностей раскрылась после начала специальной операции России на Украине, злоумышленники хотели вывезти их на Западную Украину, передает РИА «Новости».
«Благодаря военной администрации, а также работникам музея, была найдена большая коллекция, которая пропала из краеведческого музея в период, когда здесь была старая администрация. В фонды музея вернулась большая коллекция скифского золота, очень большая коллекция советского и немецкого оружия, которая представляет большую историческую ценность», – заявил и.о. директора музея Евгений Горлачев.
На данный момент ведется опись и инвентаризация, общая стоимость этих вещей, по предварительным данным, оценивается более чем в 500 тыс. долларов.
«В моих руках находится казачья шашка полковника Кириченко, освободившего город Мелитополь в 1943 году, похищенная неизвестными людьми в начале марта 2022 года из Мелитопольского краеведческого музея. Эти мерзавцы наверняка желали продать не только ее, но и все наше историческое наследие», – заявил старший научный сотрудник музея.
Мэр Мелитополя Галина Данильченко сообщала, что в городе открываются объекты культуры и спорта для детей. Также она заявляла, что городские власти с 1 мая начинают выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в рублях.
Названо число поставленных Польшей Украине танков и БМП
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Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП, сообщает Польское радио.
«Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП, это достаточное количество для формирования двух бригад. Вместе с танками на Украину доставлены несколько десятков боевых машин пехоты», – передает РИА «Новости» сообщение радио.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире канала «Польсат» заявил, что Варшава передала танки на Украину.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Российское радио спасло с завода «Азовсталь» семью из трех человек
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Глава семьи Михаил Савин в одном цеху «Азовстали» нашел радио и настроил его на волну «Вести ФМ», где и услышал про гуманитарный коридор, только после этого они решились выйти.
«Мы когда обзавелись приемниками, мы об этом (о возможности покинуть территорию «Азовстали» по гуманитарному коридору – прим. ВЗГЛЯД) узнали, и я вот супругу заставил все-таки выйти оттуда. Обычное радио, «Вести ФМ», [на радио говорили] о том, что нужно выходить с белыми флагами и идти в сторону ДНР либо российских войск», – заявил Михаил Савин в интервью телеканалу «Россия 24».
Семья Савиных решила укрыться на заводе после того, как обстрелы стали приближаться к их жилому дому, расположенному на территории «Азовстали». Глава семьи Михаил Савин проработал мастером на заводе около 20 лет, а его жена Наталья Савина – около 15 лет переводчиком. В итоге они просидели в бункере на заводе с 8 марта по 28 апреля, передает РенТВ.
По словам Михаила, когда семья прибыла на завод, он уже не работал – был остановлен. На тот момент там уже были военные ВСУ, «но особо их видно не было».
«Мы смотрели за оборудованием и укрывались. 8-го числа [марта] выдвинулась колонна из нашего цеха во главе с нашим начальником, который остался один из всего руководства комбината в сторону Запорожья. На выезде из города их обстреляли. Половина людей вернулась к нам, а половина осталась в городе в «Красном Кресте». На следующий день выехала в Запорожье», – рассказал Михаил.
По его словам, в их бункере на заводе остались 75 человек. Бункер должен быть в каждом цеху – то есть в районе 35. «Вода, еда – все у нас было. Генератор у нас был, нас обеспечил начальник цеха. Генератором дизельным для электричества. Готовили еду. Еда была в столовой», – рассказал Савин.
По его словам, участники формирования «Азов» появились 10 марта. Их было человек пять, приехали на маленьком фургоне. Они сказали мирным жителям, что тем придется просидеть в бункере две недели. Потом националисты появились 24 марта и предложили эвакуироваться пешком в сторону центральных проходных.
«У нас старики, которые передвигаются с палочками – они могут только на машинах ездить», – сказал Михаил. «Кроме того, в бункере был младенец, которому 4 месяца. Идти людям пришлось бы около 7 километров», – добавил он.
По словам Натальи, азовцев интересовал бункер, а не люди. «Потому что, во-первых, они увидели, что у нас есть генератор, есть электричество, есть условия. Он достаточно большой, комфортный. А мы там, мирные, сидим и занимаем», – рассказала женщина.
«Азовцы начинали разговоры издалека, пока отвечали на вопросы людей о том, что сейчас происходит с городами их родных, при этом в их ответах было много нестыковок. Наталья предположила, что азовцы обманывали людей, что бы их удержать на заводе. По ее словам, мирные люди никому не доверяли, а также боялись ВСУ, потому что помнят события 2014–2015 годов, когда были зверства и преступления против мирных жителей.
В итоге азовцы заняли на заводе бункер, идентичный тому, в котором была семья Савиных.
Супруги рассказали, что националисты приносили сводки о событиях, «написанные в кичливой, довольно эмоциональной» форме. По словам Натальи, людей держали в страхе, говоря, что нет гарантий безопасной эвакуации.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию из Мариуполя и разблокировать «Азовсталь». «На переговорах с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем много внимания мы уделили тому, как спасти наших людей из Мариуполя. Считаю, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию. Украина готова к этим шагам», – приводит слова Зеленского ТАСС.
По словам Зеленского, Украина рассчитывает, что «эта часть миссии генсека ООН будет результативна, и готова всячески этому содействовать». «Самое главное то, что ООН может сделать для того, чтобы действительно разблокировать «Азовсталь», для того, чтобы действительно сохранить жизни людям», – сказал он.
В четверг генсек ООН сообщил, что обсудил с Зеленским эвакуацию гражданских лиц, которые якобы находятся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле напомнили слова президента России о порядке выхода с территории «Азовстали».
Во вторник президент России принял в Москве генсека ООН. По итогам встречи, как утверждает представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Россия якобы согласилась с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле опровергли наличие конкретных договоренностей по участию МККК и ООН в эвакуации мирных жителей с «Азовстали».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН сравнил действия украинских военных на «Азовстали» с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. Он подчеркнул, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Путина и Зеленского пригласили на саммит G20 в Индонезии
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский приглашены на саммит «Большой двадцатки» в Индонезии, передает AFP.
Сообщается со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо, что и Путин, и Зеленский получили приглашение на мероприятие, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский сообщил, что провел переговоры с Видодо и поблагодарил его за приглашение на саммит G20.
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Лавров: НАТО полагает, что воюет с Россией
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Россия не считает, что воюет с Североатлантическим альянсом, к сожалению, НАТО полагает, что воюет с РФ, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Мы не считаем, что воюем с НАТО. Это стало бы еще одним шагом к увеличению рисков того, что мы только что обсуждали. К сожалению, сама НАТО полагает, что воюет с Россией. Альянс и лидеры Евросоюза», – приводит слова Лаврова ТАСС.
«Многие из них (в Великобритании, США, Польше, Франции, Германии и, конечно, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель) прямо, публично и настойчиво заявляют о том, что «Путин должен проиграть», «Россия должна быть повержена». На мой взгляд, те, кто использует подобную терминологию, верят, что они находятся в состоянии войны с тем, кого хотят победить», – добавил глава МИД РФ.
Вместе с тем Лавров напомнил, что Запад поставляет оружие на Украину, подчеркнув, что Россия знает маршруты, которые используются для этих целей. По его словам, «как только эти вооружения достигают территории Украины, они становятся мишенью специальной операции [России на Украине]».
В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. При этом глава Пентагона Ллойд Остин отказался считать ситуацию на Украине конфликтом России и НАТО. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал на риск начала Третьей мировой войны при вводе войск НАТО на Украину.
В середине апреля Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В российском МИДе подтвердили, что нота была отправлена.
Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что НАТО поставляет Украине «уже и тяжелую технику, свои разработки, а не советское военное наследие», разведка НАТО работает на Украину, предоставляя информацию в реальном времени, используя спутники, самолеты разведки, беспилотники и возможности интернета, военнослужащие НАТО находятся на территории Украины, обучая и координируя деятельность ВСУ. В связи с этим Соловьев задался вопросом, объявил ли блок НАТО войну России и каков будет наш ответ?
Отметим, президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя. Он назвал безответственными призывы политиков ЕС к военному решению ситуации на Украине.
Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния России и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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Глава Херсонской области рассказал о новой языковой политике в регионе
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о планах использовать в регионе два языка – русский и украинский – и привел в пример опыт жизни в СССР.
«Знаете, в советское время эта система была уже отлажена. То есть были школы с русским языком обучения, были школы с украинским языком обучения, и в общем-то это не мешало абсолютно в жизни людей, и не было так называемого языкового вопроса», – приводит слова Сальдо РИА «Новости».
Сальдо отметил, что «преимущество нашей территории было в том, что все знали абсолютно два языка». «Поэтому я думаю, такой же принцип будет применен и у нас, потому что у нас многонациональное население, и на разных языках – кто хочет, на том языке и будет получать образование», – сказал глава администрации.
Накануне зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Он также назвал фейками и вбросами сообщения о якобы планах создать «Херсонскую народную республику». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину при новой власти?
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СМИ: Французы оказались на пределе из-за украинских беженцев
Многие из решивших помочь украинским беженцам французов спустя два месяца после эскалации кризиса начали чувствовать изнурение и разочарование, сообщает газета Le Figaro.
По данным местного Управления по иммиграции и интеграции, около 70 тыс. украинцев во Франции в данный момент получают пособие в размере 426 евро в месяц, однако этих средств часто недостаточно для того, что приезжие могли обеспечивать себя. При этом французы, которые предоставляют беженцам жилье, не получают каких-либо выплат за свою помощь, пишет РИА «Новости».
Так, мать четырех детей из города Тур Софи Ажье предоставила украинской семье с двумя детьми студию, примыкающую к ее дому на овощной ферме, а также снабдила одеждой, товарами первой необходимости и продуктами. «Нам казалось, что помочь необходимо. Мы знали, что примем семью безвозмездно: с другой стороны, мы не задумывались о том, что на помощь им придется затрачивать бесконечное время и средства», – рассказала француженка.
По ее словам, местные власти отказали украинской семье в продовольственной помощи, а ближайшая благотворительная столовая находится далеко. «Чтобы свести концы с концами, нужно постоянно давать объявления, звонить по телефону, просить, настаивать. Государственная помощь от муниципалитета и департамента была практически равна нулю», – жалуется Ажье.
Другой волонтер Жан-Мишель Алликс из Бордо в середине марта разместил пятерых украинцев в своей квартире площадью 95 квадратных метров, при этом его траты выросли с 300 до 1600 евро в месяц. «В долгосрочной перспективе это начинает сказываться. Я надеялся, что они быстро обретут самостоятельность, но, не говоря по-французски, найти работу практически невозможно», – отметил он.
Мужчина рассказал, что отказался от «какой-либо общественной и семейной жизни» и спустя время почувствовал себя доведенным до предела. «Их нужно сопровождать в путешествиях, делать покупки, выполнять административные процедуры. Я перегружен и очень мало сплю», –добавил француз.
Кроме того, по его словам, существуют и трудности совместного проживания. Так, в его доме была семья, в которой две молодые украинки «не ударяли палец о палец», и при этом ложились спать и вставали очень поздно. «Прямо принцессы, с этим сложно справиться», – посетовал он.
А Коринн Пелиссье из Ниццы предложила комнату одного из своих сыновей, переехавшего в Париж, украинке с тремя детьми, при этом она надеялась, что кризис вскоре урегулируют или же госслужбы предложат им долгосрочное решение.
Однако в итоге семье пришлось учиться жить вшестером в трехкомнатной квартире, постоянно складывать и раскладывать диван в гостиной, где спят двое детей. «Больше нет интимной обстановки, семейной жизни. Мой старший сын не может приезжать домой на каникулы», – пожаловалась она.
Тем временем число вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса, пересекших границу с Россией, превысило 1 млн 40 тыс. человек. В 51 регионе открыты почти 500 пунктов временного размещения для беженцев. В них остановилось свыше 33 тыс. человек, включая 11 тыс. детей. Единовременная материальная помощь по поручению правительства в размере 10 тыс. рублей оказана на сумму 1 млрд 323 млн рублей.
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ПВО России сбили шесть украинских беспилотников и три ракеты «Точка-У»
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Средства противовоздушной обороны России в течение дня сбили шесть украинских беспилотников и три ракеты «Точка-У», заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В течение дня в воздухе сбиты три украинские ракеты «Точка-У» над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой, а также реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Топольское», – цитирует его ТАСС.
По словам Конашенкова, также российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Заводы, Семеновка, Рубежное, Червонный Оскол, Сухая Каменка и Любимовка.
В пятницу утром в Минобороны сообщили, что ВКС России высокоточным оружием большой дальности уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве. Также в ведомстве уточнили, что ВС России поразили 13 военных объектов Украины, в районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе с боевым расчетом украинского ракетного комплекса «Точка-У», с которой накануне был нанесен удар по жилым кварталам Херсона.
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