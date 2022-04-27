Минобороны: Киев готовит провокацию в Лисичанске для обвинения России

Премьер Грузии: Саакашвили вернулся в страну, чтобы открыть второй фронт против России

Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили вернулся в Грузию для подготовки открытия второго фронта против России в случае военных действий на Украине. Однако премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ответ заявил, что «этого не будет», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Было намерение открытия второго фронта. Существовала конкретная информация о том, что война на Украине должна была начаться в ноябре или декабре прошлого года. Именно для этого приехал Саакашвили, чтобы отсюда было подготовлено все для открытия второго фронта. К сожалению, это подтвердили нам и наши украинские друзья», – передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Против властей Грузии сейчас идет каскад абсолютно необоснованных обвинений, и все это для того, чтобы в Грузии каким-то образом открылся «второй фронт», – ответил на это Гарибашвили. По словам премьера, когда Грузия сразу зафиксировала свою позицию на этот счет, то Украина приняла «абсолютно необоснованное решение отозвать посла».

Гарибашвили отметил, что далее следовали другие упреки, а затем «высшие представители власти Украины выразили желание, чтобы Грузия и Молдова открыли «второй фронт».

Он заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в 2008 году допустил «самую большую, неисправимую ошибку», когда не уберег страну от «разрушительной войны». «Будь сейчас Саакашвили во власти, то здесь была бы война», – заявил Гарибашвили.

Премьер добавил, что в октябре прошлого года арестованный ныне Саакашвили приехал в Грузию «устроить дестабилизацию, в том числе путем массовых убийств, убийств оппозиционных лидеров, приехал устроить переворот». «Мы предотвратили тогда большую провокацию», – сказал глава кабмина Грузии.

При этом Гарибашвили добавил, что Грузия желает «украинским друзьям скорейшего мира».

Комментарий премьер-министр сделал в Тбилиси во время встречи с находящимися в Грузии украинскими школьниками, для которых специально открыли в одной из школ обучение на их родном языке.

«Максимально поддерживаем Украину и продолжим это делать. Мы на первом месте среди 190 стран по оказанию гуманитарной помощи. Отправили ее более 500 тонн. Максимально оказываем внимание находящимся здесь украинцам», – рассказал он.

Грузия также безусловно поддерживает Украину во всех политических форматах.

Ранее министр культуры и спорта Теа Цулукиани спрогнозировала усиление агрессивной риторики Киева в адрес Тбилиси из-за нежелания Грузии «открывать второй фронт».

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Украина ждет «второго фронта» на трех направлениях.

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