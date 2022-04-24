В Сети возмутились «пасхальными гранатами» от Верховной рады

Фотографии «пасхальных гранат» и «военных яиц», опубликованных в официальном Twitter-аккаунте Верховной рады Украины, прокомментировал политик и медиаэксперт Анатолий Шарий, назвав размещение таких постов кощунством.

«Каким сатанистом надо быть, чтобы от имени украинского Парламента размещать это кощунство в Пасху?», – написал в своем Telegram Шарий.

Расписанные в пиксельный узор пасхальные яйца вызвали волну негодования и среди пользователей Сети. Под снимками с яйцами-гранатами люди сравнили власти Киева с террористами.

«В светлый праздник Пасхи вы гранаты постите? Гореть в аду вам, черти!» – написал один из пользователей.

В воскресенье утром сообщалось, что праздник Воскресения Христова отмечают в главном православном храме Мариуполя – храме Покрова Божией Матери.

Накануне в Минобороны сообщили, что Киев в канун Пасхи готовит провокации для дискредитации канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), речь идет о планируемых ракетных обстрелах храмов.