В Минобороны предупредили о подготовке ВСУ обстрелов храмов УПЦ на Пасху

Киев в канун Пасхи готовит провокации для дискредитации канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), речь идет о планируемых ракетных обстрелах храмов, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Мизинцев уточнил, что епископами Украинской греко-католической церкви получены рекомендации от офиса Владимира Зеленского: «в ночь с 23 на 24 апреля не проводить традиционные пасхальные празднования, заменив их онлайн-трансляцией богослужения в храмах». При этом в адрес канонической УПЦ такие уведомления умышленно не высылались с целью организации массового скопления верующих в ее храмах.

«Провокационные действия осуществляются на фоне проводимой киевским режимом в украинских СМИ кампании по обвинению России в якобы организации «ракетных обстрелов религиозных объектов», в том числе Святогорской Лавры», – приводит РИА «Новости» слова Мизинцева.

Начальник НЦУО пояснил, что «преднамеренно создается ситуация, при которой любой специально спровоцированный СБУ инцидент в переполненных сегодня храмах УПЦ МП будет максимально использован для усугубления раскольнической политики Киева и активизации новой волны русофобии на Украине и за рубежом».

Также генерал заявило, что спецслужбы Украины планируют провести провокацию и обвинить Россию в нанесении ракетного удара по западной военно-морской базе ВМС Украины.

«В районе одесского порта «Южный» спецслужбами Украины планируется провокация с применением ядовитых химических веществ для обвинения российских войск в якобы нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Наиболее вероятным сценарием постановки может стать имитация ракетного удара российских Вооруженных Сил по западной военно-морской базе ВМС Украины, в результате которого будет взорван хладокомбинат порта, находящийся в 500 метрах от военного объекта», – заявил Мизинцев.

Генерал уточнил, что для реализации данного сценария на территорию предприятия 18 апреля 2022 г. из Одессы доставлена цистерна с аммиаком (10 тонн), а сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб в Одесской области выданы индивидуальные средства защиты.

Ранее мэр Николаева не стал отрицать риск обстрелов церквей на Пасху со стороны ВСУ.

До этого сообщалось, что украинские военные намерены обстрелять православные церкви в нескольких областях страны в ночь на Пасху с целью провокации. Он отметил, что для проведения этого плана из нацбатальонов сформировали свыше 70 мобильных групп на автофургонах и внедорожных машинах с минометами («блуждающие минометы»).

Также были раскрыты планы спецслужб Украины и Британии устроить провокацию с постановочными фото и видео в Лисичанске.

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