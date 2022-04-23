В Совфеде назвали фейком на высшем уровне заявления США о «контроле» Мариуполя Украиной

Мариуполь – это важный этап на пути к победе над нацизмом на Украине. Заявления США о том, что город якобы контролируется украинцами – это проявление бессилия и запуск фейков на самом высоком политическом уровне, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. О полном взятии Мариуполя стало известно в минувший четверг.

«Мариуполь контролируется Вооруженными силами России и силами ДНР и ЛНР. Это важная стратегическая победа, серьезный этап на пути выполнения всех основных целей и задач специальной военной операции. На карте Украины это одна из ключевых геостратегических точек», – сказал зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

Заявления главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса о том, что Мариуполь и «Азовсталь» якобы по-прежнему контролируются украинцами – создание фейков на самом высоком политическом уровне, добавил собеседник. «США запускают эти фейки, потому что не готовы признавать реальное положение вещей. Ими сделана ставка на достижение военной победы над Россией на украинском плацдарме. Но в Вашингтоне и европейских столицах уже поняли, что сделать этого не удастся», – подчеркнул сенатор.

Сейчас Запад пытается изо всех сил сковать силы и возможности России и нанести ей «максимальный урон с точки зрения людских потерь и времени, пока санкции не начнут работать». О том, что ставки высоки, свидетельствовало недавнее заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о возможности закончить конфликт на Украине только военным путем на поле боя.

«Ставки чрезвычайно высоки для Вашингтона, который полностью диктует свою волю европейцам и другим натовцам. Но ставки проигрывают, поэтому заявления Прайса – это очередное проявление бессилия. Им остается только втирать очки общественному мнению на Западе и на контролируемых Киевом территориях», – пояснил Долгов.

Сенатор добавил, что заявления о контроле Мариуполя Украиной можно сравнить с теми, что звучали в мае 1945 года – о якобы контроле Берлина вермахтом. «Реалии таковы, что контроль над Мариуполем утерян, кроме «Азовстали». Но по поручению президента этот объект надежно блокирован. Это вопрос времени – либо находящиеся там нацисты передохнут, либо их просто замочат дистанционно наши ребята, либо они сдадутся. Совершенно очевидно, что шансов у этих нациков нет никаких», – подчеркнул Долгов.

По словам политика, нужно продолжать рассказывать о реальном положении вещей, о том, что Мариуполь освобожден и в нем налаживается мирная жизнь. «В городе создается военно-гражданская администрация, распределяется российская гуманитарная помощь. Постепенно мирная жизнь будет налажена в полном объеме, а дальше начнется процесс восстановления», – подытожил Константин Долгов.

Об освобождении Мариуполя доложил в минувший четверг президенту России Владимиру Путину глава Минобороны Сергей Шойгу. Однако Нед Прайс назвал доклад Шойгу дезинформацией и шоу, заявив, что украинские силы по-прежнему удерживают Мариуполь.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал слова Прайса фейком и пособничеством террористам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что высказывания Госдепа – это провокация, разжигающая конфликт. «Соединенные Штаты делают подобные заявления, чтобы «полностью дезориентировать граждан Украины, <...> поставить под вопрос любые возможности для какого-то переговорного процесса, и, конечно, сделать просто невозможным и бессмысленным любую ситуацию урегулирования на основе переговорного процесса», – отмечала дипломат.

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