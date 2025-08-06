Над Россией уничтожили 51 украинский дрон за ночь

В польском Сейме назвали выкрик «Слава Украине» нацистским приветствием

Польский политик Фриц сравнил лозунг «Слава Украине» с приветствием нацистов

Tекст: Вера Басилая

В польском Сейме разгорелся скандал после того, как депутат от правящей партии «Гражданская коалиция» Клаудия Яхира завершила свою речь националистическим лозунгом «Слава Украине», передает РИА «Новости».

Польский политик Роман Фриц выступил с резкой критикой, назвав это примером позорного забывания бандеровского и нацистского.

В польском Сейме такого еще не было, это как если бы кто-то крикнул «Зиг хайль» (фраза внесена Минюстом России в перечень нацистских символов и лозунгов).

Ранее глава Польши Анджей Дуда также выражал недовольство украинскими законами, оправдывающими военные преступления против поляков во время Второй мировой войны, отмечается в публикации.

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от Владимира Зеленского изменить позицию Киева по вопросам совместной истории.