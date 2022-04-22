Захарова: Госдеп занимается дезинформацией о ситуации в Мариуполе

США, делая провокационные заявления о том, кто контролирует Мариуполь, намеренно препятствуют урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал доклад Минобороны России о взятии Мариуполя дезинформацией и шоу, напомнила Захарова в эфире «России 24», передает ТАСС.

«Госдепартамент США шоу знает немало. Исходя из того, что творится в Белом доме, тут очевидно. Если говорить серьезно, мне кажется, в такие моменты нужно говорить именно серьезно, то дезинформацией занимается непосредственно Госдепартамент», – сказала она.

По ее словам, высказывания Госдепа – это провокация, разжигающая конфликт.

Соединенные Штаты делают подобные заявления, чтобы «полностью дезориентировать граждан Украины, <...> поставить под вопрос любые возможности для какого-то переговорного процесса, и, конечно, сделать просто невозможным и бессмысленным любую ситуацию урегулирования на основе переговорного процесса».

В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание квалифицированной медицинской помощи.

После этого Прайс заявил, что украинские силы все еще удерживают Мариуполь. Он назвал дезинформацией заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу о том, что городская часть Мариуполя занята российской армией.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подчеркнул, что в заявлении Госдепартамента США о якобы дезинформации президента России Владимира Путина о ситуации по Мариуполю нет и доли правды.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков указывал, что попытки спикера госдепа Неда Прайса врать о якобы сохранении нацбатальонами контроля над Мариуполем – фейк и пособничество террористам.