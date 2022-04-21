Путин попросил Шойгу еще раз предложить украинским военным в Мариуполе сдаться

Президент Владимир Путин попросил главу Минобороны Сергея Шойгу еще раз предложить всем, кто не сдал оружие в Мариуполе, сделать это, добавив, что Россия гарантирует им жизнь и медицинскую помощь.

«Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь», – передает РИА «Новости» слова Путина Шойгу.

При этом, по словам министра обороны России, боевики в Мариуполе четыре раза прикрывались мирными жителями при отходе.

«Отступая, украинская армия, националистические батальоны в Мариуполе, как и в других украинских городах, прикрывались гражданским населением. Здесь у нас немало случаев, когда, отходя, чтобы укрыть свой отход, во всяком случае у нас зафиксированы четыре таких случая, прикрывая свой отход, они выгоняли из подвалов людей», – сказал он.

«Это было, кстати сказать, буквально четыре дня назад, когда припортовый район освобождался, и с высоток они практически всех выгнали на улицы, чтобы самим скрыться, оставляя за собой сплошные разрушения, в том числе социально значимых, культурных объектов», – добавил Шойгу.

Он сообщил также, что Вооруженные силы России и подразделения Донецкой народной республики (ДНР) в Мариуполе принимали все меры для защиты населения.

«Освобождая Мариуполь, российская армия и подразделения Народной милиции ДНР принимали все меры для сохранения жизни мирных граждан. Здесь по вашему поручению, Владимир Владимирович, ежедневно с 21 марта открывались гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан», – сказал он.

Министр также отметил, что, несмотря на противодействие со стороны боевиков и других сил, России удалось эвакуировать из Мариуполя 142 711 мирных граждан. «Освобождены все заложники, находившиеся в морском торговом порту, включая экипажи морских судов, у которых те, кто захватывал их, уничтожили все системы связи, чтобы они не могли ни с кем связаться. Порт заминирован. Морская акватория перекрыта. Надеюсь, что сейчас у них появится возможность выйти из этого порта», – сказал Шойгу.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле об освобождении Мариуполя.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД