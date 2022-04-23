Пьяный полицейский насмерть сбил девушек в томском селе

Сотрудник ОМВД России по Шегарскому району Томской области задержан по подозрению в том, что в ночь на субботу в пьяном виде насмерть сбил на машине двух 16-летних девушек в селе Мельниково, после чего скрылся, сообщили в УМВД по Томской области.

«23 апреля около 04.30 в дежурную часть ОМВД по Шегарскому району поступило сообщение, что в селе Мельниково, на улице Кирова, около дома 92 на обочине обнаружены тела двух 16-летних девушек, предположительно погибших в результате дорожно-транспортного происшествия», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительной информации, «водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по улице Кирова допустил наезд на двух пешеходов, которые шли по краю проезжей части. Водитель с места происшествия скрылся».

«В ходе проведенного комплекса мероприятий сотрудниками полиции задержан причастный к происшествию мужчина, 1998 года рождения.

Установлено, что транспортным средством в свободное от службы время управлял сотрудник ОМВД России по Шегарскому району. По результатам медицинского освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения.

В настоящее время он отстранен от несения службы», – отметили в УМВД по Томской области.

Назначено проведение служебной проверки, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Начальником областного УМВД в территориальный отдел полиции направлена комиссия из числа сотрудников Главка с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствующих совершению происшествия.

Напомним, в конце прошлого года Пьяный майор юстиции насмерть сбил двух дорожных рабочих в Тюмени.