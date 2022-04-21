Российские войска за сутки нанесли удары по 1001 военному объекту Украины

Российские военные совместно с милицией Луганской народной республики за сутки нанесли удары по 1001 военному объекту Украины, поражены 58 пунктов управления, 162 огневые позиции украинской артиллерии, 771 опорный пункт и районы скопления живой силы и украинской военной техники, следует из данных брифинга Минобороны.

«Ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесены удары по 1001-му военному объекту Украины. Среди них поражены: 58 пунктов управления, 162 огневые позиции украинской артиллерии, а 771 опорный пункт и районы скопления живой силы и украинской военной техники в населенных пунктах Маяки, Дибровное, Мазановка, Долина Краснополье, Великая Камышеваха, Червоное, Вернополье, Пашковка, Дмитровка, Новая Дмитровка, Высокий, Черноглазовка, Слатино, Золочев, Партизанское, Александровка, а также Шевченково Николаевской области», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

При этом отмечается, что российские военные взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, «превращенный украинскими националистами в укрепрайон». Также стало известно, что оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах населенных пунктов Шнурки, Новониколаевка, Александровка.

За последние сутки российскими средствами противовоздушной обороны были уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Березовая, Бражковка, Верхнеторецкое, Дебровка, Изюм, Калиновка, Киселевка, Лозовая, Новобогдановка, Новоалександровка и Чуваковка. Также, в районе Донецкое в воздухе сбита украинская тактическая ракета «Точка-У».

В общей сложности с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 511 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2410 танков и других боевых бронированных машин, 262 установки реактивных систем залпового огня, 1046 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2259 единицы специальной военной автомобильной техники.

Накануне сообщалось, что вооруженные силы России высокоточными ракетами нанесли удары по 12 украинским военным объектам, в том числе по двум пунктам управления ВСУ. Всего было уничтожено более 150 националистов.

До этого Минобороны сообщили, что за минувшую ночь российские ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1053 объектам украинской военной инфраструктуры, а авиация в течение ночи поразила 73 военных объекта Украины, сообщили в Минобороны. Таким образом, Вооруженные силы России ударили по 1126 военным объектам Украины.

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