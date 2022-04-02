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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
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Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии.
«За последнее время нашим странам удалось немало сделать для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества. Утвержден ряд важнейших документов, в том числе отраслевые союзные программы, обновленная военная доктрина и концепция миграционной политики союзного государства», – отмечается в речи Путина на сайте Кремля.
Кроме того, российский лидер выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей создаст условия для упрочения позиций России и Белоруссии на международной арене, для дальнейшего продвижения по пути формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства.
«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов и по-настоящему важно с учетом напряженной международной обстановки», – подчеркнул Путин.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила мнение, что День единения народов России и Белоруссии является важной вехой в истории, у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства.
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ЕС допустил использование замороженных средств России для восстановления Украины
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Евросоюз может создать фонд восстановления Украины, в который направит средства и имущество находящихся под санкциями компаний и граждан России, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в интервью бельгийскому телеканалу LN24.
«Мы можем говорить о создании фонда поддержки Украины, куда могут направлять конфискованные средства и имущество находящихся под санкциями российских граждан и компаний», – приводит его слова ТАСС.
Еврокомиссар напомнил, что проведенная в рамках принятых против России санкций процедура заморозки активов и имущества российских государственных структур, компаний или физических лиц не равносильна конфискации. «Должна пройти дополнительная процедура, которая установит, возможно ли перейти от стадии ареста [активов] к стадии конфискации», – заявил еврокомиссар по вопросам юстиции.
По его словам, основанием для этого может стать заключение о причастности обладателя активов к уголовно наказуемым преступлениям, включая коррупцию и отмывание денег.
Ранее сообщалось, что Россия не будет просить Евросоюз об отмене санкций, запас прочности у страны есть, а на ЕС «свет клином не сошелся».
Между тем ЕС и США провели первую встречу высокого уровня по противодействию России, где подтвердили стремление «изолировать Россию» и координировать применение уже принятых санкций.
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Эксперт: Рост популярности Путина стал для Запада неприятной неожиданностью
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«Общество понимает действия президента и правительства во внешней и внутренней политике, поскольку эти действия совершенно совпадают с мироощущением россиян», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Ранее ВЦИОМ сообщил, что уровень поддержки Путина среди россиян продолжил расти.
«Практически все социологические службы отмечают рост доверия к президенту и правительству. Это одобрение объясняется тем, что отношение граждан, их настроение совпали с действиями руководства страны», – отметил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. Поэтому в результатах, которые получил ВЦИОМ, ничего удивительного нет, подчеркнул эксперт.
«Политика, которая теперь проводится президентом и правительством, совершенно понятна населению. Какие-то элементы двусмысленности, которые еще в прошлом присутствовали в нашей политике в силу разных причин, ушли на второй план, если не на третий», – отметил Гагарин.
«Президент и исполнительная власть превентивно, в опережающем режиме реагируют на угрозы ухудшения экономического положения. Речь идет о социальной поддержке населения, о поддержке наших предпринимателей», – сказал эксперт. – «К примеру, решение президента о том, что за наши товары и услуги Западу нужно будет отныне платить в рублях, встретило бурную поддержку. Это то, чего давно ожидало население. Когда я упоминал «двусмысленности», то имел в виду это прежде всего. Кроме того, одобрение у рядовых россиян вызывает и тот факт, что мы косвенно будем поддерживать страны, которые отныне официально считаются дружественными или хотя бы нейтральными. Уверен, кстати, что такие решения Москвы встретят одобрение у народов этих стран».
«Двусмысленность исчезла и в наших отношениях с так называемыми «западными партнерами». Маски сброшены. Раньше они вели информационную войну против России в тайном, скрытом варианте. Теперь эта война ведется совершенно открыто, нагло. Но реакция российского общества оказалась не той, на которую рассчитывал Запад. Там думали, что вспыхнут какие-то протесты внутри нашей страны, но на самом деле отклик совершенно обратного толка. Для Запада это, видимо, стало неожиданностью. Мы видим рост одобрения деятельности Путина», – отметил собеседник.
«Если посмотреть свежие данные ВЦИОМ, мы увидим, что настроения достаточно оптимистичны, потому что подавляющее большинство ожидает улучшения ситуации в стране в ближайшие полгода-год. Еще более позитивные изменения ожидаются в течение трех-пяти лет. Что касается нынешних экономических трудностей, то люди воспринимают их как временные, верят, что мы их преодолеем», – подытожил Гагарин.
Как сообщил ВЦИОМ, за прошедшую неделю – с 21 по 27 марта – уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос до 79% (на предыдущей неделе показатель равнялся 77,9%). Уровень одобрения работы премьер-министра и правительства за последнюю неделю составил 51,8% (+0,2 п.п. за неделю) и 52,4% (+0,8 п.п. за неделю) соответственно. На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,0% респондентов (+0,4 п.п. за неделю).
Из другого опроса ВЦИОМ следует, что проведение спецоперации на Украине поддерживают 76% россиян. «С начала мониторинга поддержка возросла на 11 п.п. Скорее не поддерживают операцию 15% (на 10 п.п. меньше, чем 25 февраля). Еще 9% затруднились ответить», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ от 30 марта.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поддержка спецоперации и в целом действий Путина со стороны россиян беспрецедентно растет, на это указывают данные всех социологических организаций.
Россия открыла дополнительный гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье
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Дополнительный гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье был открыт 1 апреля по просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По личным просьбам президента Франции и федерального канцлера Германии к президенту Российской Федерации В. В. Путину Вооруженные силы России 1 апреля 2022 года открыли дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске)», – пояснил он, передает ТАСС.
По его словам, ежедневно с 10:00 мск продолжается открытие гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях: по одному – в Россию и по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины.
Мизинцев добавил, что украинская сторона на сегодня заявила еще девять коридоров на запорожском и донецком направлениях, но ни одного в сторону России.
«Вооруженные силы России, а также формирования Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают режим тишины на всех, в том числе заявленных украинской стороной, маршрутах», – отметил генерал.
Во вторник Мизинцев заявил, что российская сторона предоставила коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан с Украины на пяти направлениях – киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском.
Ранее президент России Владимир Путин в очередном телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем продолжили обсуждение ситуации на Украине. Были рассмотрены также «вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего, из Мариуполя».
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Немецкий эксперт назвала прекращение поставок российского газа катастрофой для экономики Германии
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Прекращение поставок газа из России чревато катастрофическими последствиями для экономики, устранить ущерб удастся лишь с большим трудом, выразила мнение советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер, которая консультирует правительство ФРГ по вопросам строительства и энергетики.
«Если остановятся базовые отрасли промышленности, возникнет эффект домино, который будет уже невозможно остановить и можно будет исправить лишь с большим трудом», – передает Deutsche Welle (внесен в список СМИ-иноагентов) ее слова со ссылкой на агентство dpa.
При этом в качестве примера Мессари-Беккер указала на строительную промышленность, которая, по ее словам, «в решающей степени» зависит от таких нуждающихся в газе отраслей, как химическая, сталелитейная и цементная промышленность. «В строительной отрасли пострадали бы почти полмиллиона рабочих мест», – отметила она.
Кроме того, советник правительства призвала политиков «мобилизовать без идеологии все национальные резервы» и при необходимости рассмотреть вопрос о продлении срока эксплуатации таких обычных электростанций, как угольные. Это «в любом случае уместнее, чем ставить под угрозу социальную рыночную экономику, строившуюся на протяжении десятилетий», – подчеркнула она.
По словам политика, главная цель заключается в том, чтобы любыми средствами избежать ситуации, при которой из-за нехватки газа придется выбирать, какие предприятия снабжать топливом, а какие – нет. Такой выбор станет неизбежным, если в Германии активируют режим чрезвычайной ситуации в газовой сфере, пояснила она.
Накануне президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре обменялись мнениями насчет очередного раунда российско-украинских переговоров, который прошел накануне в Стамбуле. Кроме того, Путин информировал коллегу по поводу решения о переходе к оплате за российский газ в рублях.
«Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля. «Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», – добавили в Кремле.
В свою очередь, Шольц «не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру», – уточнили в пресс-службе канцлера. Также Шольц заявил, что «платежи по-прежнему будут осуществляться исключительно в евро и будут переводиться в обычном режиме в Газпромбанк, на которого санкции не распространяются, а затем банк конвертирует деньги в рубли».
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Песков рассказал об итогах беседы Путина и Драги
Итоги разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Марио Драги, которые считались целесообразными, уже изложены, Россия продолжает спецоперацию на Украине, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Все что мы считали целесообразным сказать по итогам этого разговора, мы изложили в нашем сообщении. Специальная операция продолжается», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ходе телефонного разговора с ним президент России Владимир Путин выразил мнение, что время для его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским еще не пришло.
Путин заявил о необходимости новых мер для укрепления внутренней безопасности России
Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности (СБ) России, он обсудил вопрос о дополнительном предотвращении угроз в сфере внутренней безопасности.
«В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности», – цитирует Путина ТАСС.
Глава государства предоставил слово для доклада министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, а также международные телефонные разговоры.
Уровень одобрения деятельности Путина среди россиян вырос за неделю до 79%
Среди россиян за неделю уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос до 79%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
«Показатель одобрения деятельности Президента с 21 по 27 марта 2022 года составил 79,0% (+1,1п.п. за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 51,8% (+0,2п.п. за неделю) и 52,4% (+0,8п.п. за неделю) соответственно», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,0% респондентов (+0,4п.п. за неделю), премьер-министру Михаилу Мишустину – 63,1% (+0,5п.п. за неделю), лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 41,1% (-4,8п.п. за неделю), главе КПРФ Геннадию Зюганову – 27,5% (-1,2п.п. за неделю), Сергею Миронову – 27,1% опрошенных (-3,5п.п. за неделю), Алексею Нечаеву – 8,4% (+0,0п.п. за неделю).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 41,0% (-0,8п.п. за неделю), КПРФ – 11,2% (+0,1п.п. за неделю), ЛДПР – 8,5% (+0,6п.п. за неделю), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,8% (+0,4п.п. за неделю) и «Новые люди» – 4,6% (-0,3п.п. за неделю).
Опрос проводится с января по март методом телефонного интервью среди 1600 человек старше 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поддержка спецоперации на Украине и в целом действий президента Владимира Путина со стороны россиян беспрецедентно растет, на это указывают данные всех социологических организаций.
Дирижер Мастранжело: Россия не стирает ни одну культуру
В отличие от того, что происходит в Европе, мы не стираем ни одну культуру, делаем вклад в развитие мировой культуры, заявил газете ВЗГЛЯД всемирно известный итальянско-российский дирижер и пианист, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранжело.
Мастранжело заявил, что он очень доволен «результатом конкурса, организованного Президентским фондом поддержки культурных инициатив».
«Опера (немецкого композитора Альберта) Лорцинга давно привлекала наше внимание, но, символично, что нам предстоит реализовать проект в 2022 году – в юбилейный год Петра I. Я считаю, что в текущее время это событие приобретает еще более особое значение. Петр I сыграл чрезвычайно важную роль в развитии России и ее культуры. Символично, что его юбилей приходится именно на этот год», – отметил он.
Дирижер также указал, что «в последние недели мы наблюдаем ужасную тенденцию, которая всячески пытается заглушить русскую культуру, но это нас не пугает, мы будем работать еще усерднее, чтобы наш голос как артистов и музыкантов был услышан».
«Знаменательно, что опера «Царь и плотник» была написана немцем. В отличие от того, что происходит в Европе, мы не стираем ни одну культуру, наоборот делает вклад в развитие мировой культуры. Мы демонстрируем наш плюрализм и любовь к искусству без ограничений и фобий», – подчеркнул музыкант.
Напомним, император Петр I родился 30 мая (9 июня) 1672 года, в 2022-м ему «исполняется» 350 лет.
Фабио Мастранжело с 2012 года и по настоящее время является главным дирижером ГСО «Symphonica ARTica» Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) имени Кривошапко. С августа 2013 года – художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл».
С 2015 года – художественный руководитель и главный дирижер основанного им Камерного оркестра «Северная симфониетта». C 2016 года – художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра «Северная Симфония».
С сентября 2018 года является главным дирижером Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».
Ранее президент России Владимир Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с происходившим в гитлеровской Германии.
«В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии», – сказал он.
Президент напомнил о кадрах кинохроники, запечатлевших сожжение книг на площадях немецких городов. Вместе с тем стало известно, что украинские националисты заставили продавца русской литературы в Киеве сжечь книги.
Белгородский губернатор заверил в отсутствии дефицита топлива после пожара на нефтебазе
Пожар на нефтебазе не приведет к дефициту топлива в Белгородской области, все остальные поставщики бензина работают в штатном режиме, заверил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Вижу очереди на АЗС, поэтому еще раз уточняю информацию для белгородцев. В регионе у компании Роснефть две нефтебазы: в Белгороде и Губкине. В данный момент Роснефть перераспределяет запасы из базы в Губкине по области. С учетом перераспределения им хватит запасов на все заправки для работы на срок от 5 до 13 дней. Проблемы с топливом в области нет и не будет», – написал он в своем Telegram-канале.
Также Гладков уточнил, что все остальные поставщики бензина работают в штатном режиме. «У всех имеются собственные емкости, базы и собственные источники поставки. Поэтому на всех заправках области бензин в наличии. Его запас по всей области – на 15-18 дней», – отметил он.
В пятницу утром на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По информации главы региона, в результате пожара пострадали два человека.
Горели восемь резервуаров с топливом объемом 2 тыс. кубометров каждый. Всего в очаге пожара находились 16 резервуаров. Началось расселение жителей домов на трех улицах рядом с предприятием.
Позднее стало известно, что пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, нанесенного с территории России.
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Лукашенко заявил Путину о поддержке действий России в ситуации с Украиной
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили спецоперацию на Украине, глава республики поддержал действия Москвы, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса и дал оценки ведущихся переговоров российских и украинских представителей. Александром Лукашенко вновь выражена поддержка действий Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля.
«Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и продвижения союзной интеграции», – добавили в Кремле.
Ранее Лукашенко опроверг слухи о планах Белоруссии принять участие в спецоперации на Украине.
Депутат: Поддержка президента сейчас больше, чем во время «русской весны»
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«Рост уровня доверия к президенту отражает процесс дальнейшей консолидации российского общества вокруг Владимира Путина перед лицом внешних вызовов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Ревенко. Ранее ВЦИОМ сообщил, что уровень одобрения деятельности главы государства среди россиян на этой неделе продолжал расти.
«Опрос ВЦИОМ показывает, что большинство россиян приветствуют все недавние решения российских властей в целом, и Путина в частности, которые касаются признания суверенитета ДНР и ЛНР, проведения специальной военной операции на Украине, мер поддержки бизнеса на фоне санкций, а также решения о продаже газа недружественным странам за рубли», – пояснил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Евгений Ревенко.
«Сила российского государства всегда опиралась на единство нашего многонационального общества – единства народов, населяющих и центр страны, и Поволжье, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Кстати, уровень поддержки президента в обществе даже выше, чем в 2014 году во время «русской весны» или во время выборов в 2018 году», – отметил Ревенко.
Россия сейчас проходит очередной исторический рубеж, демонстрируя при этом общенациональную сплоченность, считает член центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Андрей Белоглазов.
«После начала нашей операции по защите жителей Донбасса, по ликвидации очагов нацизма, взращенного «майданом» на Украине, Европа начала остервенело дергать всевозможные экономические рычаги, вводить против нас санкции. Главная цель таких действий – заставить Россию уйти с политической арены, чтобы никто не мешал США перестраивать мир по своему усмотрению», – напомнил собеседник.
«Санкционному нажиму такой силы в мире не подвергалась еще ни одна страна. Я задаю себе вопрос: почему на столь сложный вызов россияне отвечают абсолютным спокойствием, почему большинство из них уверены в завтрашнем дне? Ответ прост: люди полностью доверяют своему лидеру. Причем ему верят совершенно разные слои населения. Верит старшее поколение, которое застало 90-е, время полной разрухи и пустых полок. Верит и молодежь, которая знает, что наш президент найдет выход из любой ситуации», – отметил Белоглазов.
Как сообщил ВЦИОМ, среди россиян за прошедшую неделю – с 21 по 27 марта – уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос до 79% (на предыдущей неделе этот показатель равнялся 77,9%). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства за последнюю неделю составил 51,8% (+0,2 п.п. за неделю) и 52,4% (+0,8 п.п. за неделю) соответственно.
На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответил 81,0% респондентов (+0,4 п.п. за неделю), премьер-министру Михаилу Мишустину – 63,1% (+0,5 п.п. за неделю).
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поддержка спецоперации и в целом действий Путина со стороны россиян беспрецедентно растет, на это указывают данные всех социологических организаций.
Интересно также, что большая часть россиян (60%) в опросе Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) заявила, что введенные санкции либо никак на них не скажутся (28%), либо скажутся несильно (32%). Часть граждан (9%) заявили, что вовсе не слышали о введенных санкциях, 7% затруднились ответить на вопрос, сильно ли скажутся санкции на их материальном положении, 25% заявили, что санкции все же скажутся на них сильно.
Стало известно время начала переговоров Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин проведет телефонные переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в 16.00 мск 1 апреля, сообщили в канцелярии президента Турции.
«Ожидается, что президент Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным сегодня в 16.00 (время совпадает с московским)», – передает сообщение ТАСС.
Напомним, Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с президентами России и Украины и намерен поднять тему организации их встречи.
Во вторник в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
Курганские мясокомбинаты вдвое увеличили выпуск консервов
Мясокомбинаты «Стандарт» и «Велес» Курганской области в начале года почти в два раза увеличили выпуск консервов, сообщает областное правительство.
«С начала года курганские мясоперерабатывающие предприятия почти в два раза увеличили выпуск консервов. Предприятию «Велес» и мясокомбинату «Стандарт» удалось повысить показатели производства за январь и февраль в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года», – сообщается на сайте ведомства.
Так, предприятие «Велес» производит более 20 видов продукции – это консервы из говядины и свинины, каши с мясом, плов, паштеты, языки в желе. Весь ассортимент поставлен более чем в 15 регионов России.
Также уточняется, что большим спросом продукции мясокомбината «Стандарт» пользуется тушеная говядина, она составляет около 75% от общего объема продукции. Также предприятие изготавливает мясные и мясорастительные консервы, ветчины, паштеты.
Как заявил директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Павел Кощеев, в условиях «экономических санкций и необходимости импортозамещения, предприятия Курганской области не только увеличивают объемы производства, но и расширяют линейку продукции новинками». «Совсем недавно одним из перечисленных производств освоен выпуск мясных начинок, фитнес-филе, вегетарианских паштетов. Сегодня, откликаясь на запросы экономики, идет активное освоение новых, востребованных продуктов», – заключил он.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «продовольствие – наше тихое, но грозное оружие». По его словам, разнообразных и вкусных российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения наших внутренних потребностей.
В целом большая часть россиян (60%) в опросе Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) заявила, что введенные санкции либо никак на них не скажутся (28%), либо скажутся несильно (32%). Из числа тех, кто видит положительные последствия, 39% указали на рост импортозамещения – «будет все свое».
Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в проведении российско-украинских переговоров
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции Тайипом Эрдоганом выразил признательность за его содействие в проведении переговоров России и Украины в Стамбуле, сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент России выразил признательность турецкой стороне за содействие в проведении в Стамбуле 29 марта очередного раунда переговоров российских и украинских представителей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В пресс-службе добавили, что в разговоре были даны «принципиальные оценки продолжающегося переговорного процесса».
Отмечается, что Эрдоган также поблагодарил Путина за помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны проведения спецоперации на Украине. «При обсуждении гуманитарных вопросов в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за оказанную по линии Министерства обороны России помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны боевых действий», – говорится в сообщении пресс-службы.
В Кремле уточнили, что в беседе была затронута также тематика развития двустороннего сотрудничества. Условлено о дальнейших контактах.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган начали телефонные переговоры.
Напомним, Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с президентами России и Украины и намерен поднять тему организации их встречи.
Во вторник в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
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Путин начал телефонные переговоры с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган начали телефонные переговоры, сообщил турецкий телеканал A Haber.
Телеканал при этом характеризует контакты между российским и турецким лидерами как критически важные. Ожидается, что стороны обсудят ситуацию на Украине, передает ТАСС.
Напомним, Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с президентами России и Украины и намерен поднять тему организации их встречи.
Во вторник в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.