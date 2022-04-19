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Россия и Армения выразили намерение вместе преодолевать санкционные вызовы
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Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян во время переговоров выразили озабоченность в связи с односторонними санкциями, сообщает пресс-служба Кремля.
По итогам переговоров было принято совместное заявление. «(Президенты) Выразили намерение сообща преодолевать обусловленные указанными мерами вызовы, в том числе в области продовольственной и энергетической безопасности двух стран, логистики и так далее», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине. В ответ США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против России, ее физических и юридических лиц.
Рогозин «перевел на русский» слова Харрис о противоспутниковом оружии США
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление вице-президента США Камалы Харрис о приостановке испытаний противоспутникового оружия.
«Перевожу на русский язык ею сказанное: Соединенные Штаты завершили серию испытаний противоспутникового оружия и поставили его на вооружение Космических сил США», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Напомним, Харрис, выступая на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния, заявила, что «США берут на себя обязательство не проводить испытания противоспутникового оружия и призывают другие страны присоединиться к ним». Она объявила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия, так как «эти тесты опасны». По ее словам, таким образом администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе.
В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
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Командир батальона «Восток» показал кадры удара авиации России по «Азовстали»
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Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский опубликовал кадры ударов авиации по металлургическому комбинату «Азовсталь» в Мариуполе.
«Даже в километре от попадания взрывной волной толкает ощутимо. Это падает им на головы, и шансов нет – только поднимать руки», – сказал газете ВЗГЛЯД Ходаковский.
Ранее Ходаковский рассказал о ходе штурма «Азовстали». По его словам, в общей сложности на «Азовстали» остается порядка 1,5–2 тыс. азовцев. «Мы продолжаем сохранять кольцо и постепенно его сжимать», – сказал он ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
В понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине и предложил украинским военным сдаться российским войскам.
В воскресенье ночью российские военные, руководствуясь гуманными принципами, предложили боевикам националистических батальонов и блокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск прекратить боевые действия и сложить оружие. Однако власти Украины запретили боевикам, которые оказались заблокированы на территории завода «Азовстали» в Мариуполе, вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам расстреливать военнослужащих и наемников, желающих сложить оружие.
В Минобороны сообщали, что согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
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Госдеп выступил с угрозами в адрес Китая
Китай ждут «серьезные последствия», если он решит помочь России обойти санкции, заявил глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс.
Прайс заявил, что американцы намерены «отслеживать уровень поддержки России» Китаем. В Госдепе подчеркнули, что Пекин будут ждать «серьезные последствия» как со стороны США, так и со стороны их «союзников и партнеров», если «Китай предоставит вооружения, снабжение или попытается помочь России обойти санкции», передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине. Ппремьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Пекин намерен придерживаться независимой позиции в отношении событий на Украине.
Царев заявил о расчете ВСУ выстоять в битве за Донбасс
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«Если бы ВСУ видели, что шансов у них нет, они бы отошли к Днепропетровску и Запорожью. Или спрятались в большие города, как они это сделали в Харькове. Но они считают, что шансы есть, и стягивают в Донбасс лучшее вооружение», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее на Украине заявили о начале «битвы за Донбасс».
«Наступление анонсировалось на протяжении последнего месяца, все направления ударов были многократно обсуждены как на Украине, так и в России и на Западе. Аналитики из США и Великобритании давно нарисовали карты направлений ударов», – рассказал экс-депутат Верховной рады Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев.
Царев предположил, что продвижение российских войск будет идти медленно в силу многих факторов. «Власти Украины и их западные союзники прекрасно понимали, что будут делать российские войска. Они взвешивали ситуацию, считали количество наших, количество своих, количество техники, и приняли решение оставить свои войска там», – отметил экс-депутат.
«Если бы они видели, что шансов у них нет, они бы отошли к Днепропетровску, к Запорожью, спрятались бы в большие города, как они это сделали в Харькове. Но они считают, что шансы есть. Они стягивают туда лучшее вооружение, которое им поставляют западные страны», – рассказал он.
Царев отметил, что вооруженные силы Украины и нацбаты выстраивали оборону в Донбассе очень долго. «За последние пару недель они укрепили свои линии обороны, которые в общем-то семь с половиной лет выстраивали. Они готовились к войне, поэтому легкой прогулки для нас не будет. Не нужно ругать наши войска за медленное продвижение, у них очень тяжелая задача», – добавил политик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером 18 апреля заявил о начале «битвы за Донбасс». По всей стране ближе к полуночи фиксировались воздушные тревоги. Минобороны России официально не сообщало о начале второй фазы спецоперации на Украине, однако на это указывает ряд косвенных признаков.
В частности, только за прошедшие сутки высокоточные ракеты подавили 13 опорных пунктов украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника, прежде всего – в Славянске, Барвенково и Попасной.
Кроме того, ВКС России нанесли удары по 60-ти военным объектам Украины, а ракетные войска и артиллерия поразили более тысячи военных объектов и 1214 мест сосредоточения живой силы противника. Среди них – 25 пунктов управления украинских подразделений. Также активизация боевых действий наблюдается в районе Гуляйполя Запорожской области, где российские войска ликвидировали несколько установок «Бук-М1».
В свою очередь командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на признаки второй фазы спецоперации на Украине. «Однозначно есть активизация работы авиации. Она работает все более интенсивно. Насколько я понимаю, системы ПВО противника не очень эффективны против нас. Либо же мы пренебрегаем рисками для выполнения конкретной боевой задачи», – пояснил Ходаковский.
По его словам, активизация боевых действий наблюдается по всей линии фронта в Донбассе. «У нас в Мариуполе тоже ведутся переброски военных с направления на направление и их концентрация. Это действительно либо преддверие серьезного наступления, или мы уже в него вошли», – добавил собеседник.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что большое наступление в Донбассе началось с маленького городка под названием Кременная.
Розовский район Запорожья захотел присоединиться к ДНР
Жители Розовского района Запорожской области заявили о намерении присоединиться к Донецкой народной республике (ДНР).
«Розовский район Запорожья самостоятельно организовал и провел собрание, на котором присутствовали уполномоченные местными жителями люди для принятия решений», – сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале .
Он добавил, что присутствующие единогласно проголосовали за присоединение к ДНР.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донецкая народная республика изучит вопрос о возможности вхождения в состав Российской Федерации.
Глава ЛНР Леонид Пасечник также допустил проведение референдума по поводу вступления республики в состав России.
Военный эксперт рассказал о тактике уничтожения укрепрайонов ВСУ
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«Для того, чтобы взять укрепрайоны, нам потребуются все виды вооружения. Причем «долбить» по ним придется с расстояния. И только когда укрепления рухнут, будет смысл переходить к зачистке», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее Сергей Лавров анонсировал начало второй фазы спецоперации на Украине.
«Укрепрайоны ВСУ строились последние восемь лет. Просто так взять их не получится. Необходима массированная атака всеми видами оружия. Я говорю и о минометном огне, и об артиллерийском, и реактивном, а также ракетном и воздушно-бомбовом. Только после этого можно будет переходить к зачистке», – рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
«При этом для нас важно сделать так, чтобы ВСУ не смогли получить дополнительную помощь – продовольствие, боеприпасы, оружие и личный состав», – заметил собеседник. «Совершенно точно можно сказать, что мы полностью контролируем воздух, так что здесь поддержка для ВСУ обрублена. Что касается дорог, то надо сделать так, чтобы они хорошо простреливались. Я даже не исключаю, что их придется заминировать», – подчеркнул военный эксперт.
Перенджиев также обратил внимание на то, что часть укрепрайонов расположена в жилой зоне. «Там, где есть такая возможность, необходимо организовывать гуманитарные коридоры и выводить гражданских. Те же, кто там останутся, должны быть предупреждены, что дороги заминированы», – заключил Перенджиев.
«Российская операция на востоке Украины направлена на – как уже было объявлено – полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации», – сказал во вторник глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.
Минобороны России пока официально не сообщало о начале второй фазы спецоперации на Украине, однако на это указывает ряд косвенных признаков. В частности, только за прошедшие сутки высокоточные ракеты подавили 13 опорных пунктов украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника, прежде всего – в Славянске, Барвенково и Попасной.
Кроме того, ВКС России нанесли удары по 60-ти военным объектам Украины, а ракетные войска и артиллерия поразили более тысячи военных объектов и 1214 мест сосредоточения живой силы противника. Среди них – 25 пунктов управления украинских подразделений. Также активизация боевых действий наблюдается в районе Гуляйполя Запорожской области, где российские войска ликвидировали несколько установок «Бук-М1».
В подтверждение этого выступил и министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, «российская армия выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции». «Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни», – добавил он.
Военные в ДНР также сообщают о наращивании огней мощи. «По всем признакам, либо мы подготовились к серьезному наступлению, либо оно уже действительно началось», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. «Однозначно есть активизация работы авиации. Она работает все более интенсивно. Насколько я понимаю, системы ПВО противника не очень эффективны против нас. Либо же мы пренебрегаем рисками для выполнения конкретной боевой задачи», – пояснил Ходаковский.
При этом экс-депутат Верховной рады Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев предположил, что продвижение российских войск будет идти медленно в силу многих факторов. «Власти Украины и их западные союзники прекрасно понимали, что будут делать российские войска. Они взвешивали ситуацию, считали количество наших, количество своих, количество техники, и приняли решение оставить свои войска там», – отметил экс-депутат в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
«Если бы они видели, что шансов у них нет, они бы отошли к Днепропетровску, к Запорожью, спрятались бы в большие города, как они это сделали в Харькове. Но они считают, что шансы есть. Они стягивают туда лучшее вооружение, которое им поставляют западные страны», – рассказал он.
Царев отметил, что вооруженные силы Украины и нацбаты выстраивали оборону в Донбассе очень долго. «За последние пару недель они укрепили свои линии обороны, которые в общем-то семь с половиной лет выстраивали. Они готовились к войне, поэтому легкой прогулки для нас не будет. Не нужно ругать наши войска за медленное продвижение, у них очень тяжелая задача», – добавил политик.
Лавров: Зеленский делает заявления в зависимости от того, что пьет или курит
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Глава МИД Сергей Лавров считает, что президент Украины Владимир Зеленский делает заявления в зависимости от того, что «пьет или курит» – так он прокомментировал его слова о том, что Россия якобы собирается применить против Украины ядерное оружие.
«Он много что говорит. Зависит от того, что он пьет или курит, он многое говорит», – заявил министр телеканалу India Today, передает ТАСС
Лавров также отметил, что Запад использует Зеленского в своих целях.
«Если бы Зеленский сотрудничал и стремился к выполнению Минских соглашений, то тогда кризис бы уже давно был разрешен. Запад предал Зеленского. Я думаю, что они просто-напросто воспользовались им против России. Они сделали все, чтобы укрепить его в желании игнорировать любые предложения», – цитирует главу МИД РИА «Новости».
Министр подчеркнул, что в планы России не входит смена режима на Украине. «Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше. Мы хотим, чтобы у людей была свобода выбора», – сказал он.
Ранее Зеленский в своем очередном обращении заявил, что Вооруженные силы России «начали битву за Донбасс», к которой давно готовились.
Россияне назвали ожидаемый результат военной спецоперации на Украине
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Почти половина россиян (45%) считает, что результатом военной спецоперации России на Украине должен стать суд над украинскими нацистами за совершенные преступления, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Еще 39% назвали ожидаемым результатом спецоперации отказ Украины от вступления в НАТО и объявление ею статуса нейтральной страны. Треть опрошенных считают, что результатом должно стать признание независимости ЛНР и ДНР со стороны Украины (34%).
По 32% граждан России назвали итогом спецоперации закрепление безъядерного статуса Украины и введение уголовной ответственности за пропаганду нацизма на Украине, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
Между тем большинство россиян считают, что на Украине есть организации, которые исповедуют идеологию нацизма (88%). Считают, что их нет, 4%, еще 8% респондентов затруднились ответить.
Большинство (76%) считает, что украинские нацистские организации представляют угрозу для России и российских граждан. Противоположной точки зрения придерживаются 14%. 6% затруднились с ответом, 4% не отвечали на этот вопрос.
С тем, что власти Украины скорее поддерживают нацистские организации, согласились 70% россиян; с тем, что скорее не поддерживают, – 8%. Еще 14% считают, что украинское руководство их не замечает. Затруднились дать ответ 8%.
Ранее политолог Наталья Линдигрин заявила газете ВЗГЛЯД, что «все большее число россиян считают, что дальнейшее затягивание конфликтной ситуации в Донбассе представляло бы реальную угрозу безопасности нашей страны».
Медведев: Москве нужно быть готовой к возможной агрессии со стороны НАТО
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Усиление НАТО у российских границ не фигура речи и набор стандартных угроз, и Москва в таких условиях должна быть готова к возможным агрессивным действиям, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по науке и образованию.
Говоря о стоящих перед страной угрозах, он пояснил: «Речь идет прежде всего о попытке расширить присутствие НАТО вблизи наших границ». «И это уже сегодня не фигура речи, это не набор стандартных угроз. Мы должны быть готовы к тем агрессивным действиям, которые могут случиться», – цитирует его ТАСС.
Поэтому, продолжил Медведев, важно наращивать в том числе систему, которая позволяет обеспечивать страну самыми современными вооружениями. «А для этого требуется надежная, высокотехнологичная, мощная техника – и военного, и двойного назначения», – указал он.
Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в Североатлантический альянс летом 2022 года. Об этом заявило британское издание The Times со ссылкой на собственные источники. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.
Собеседники сообщили, что членство обеих стран в НАТО было темой для обсуждений и встреч между министрами иностранных дел альянса на прошлой неделе, на них также присутствовали и Финляндия, и Швеция.
Лондон признал «сложной» проблему пленных британцев в Донбассе
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Попавшие в Донбассе в плен британцы создали действительно сложную проблему для правительства Великобритании, заявил бывший британский дипломат, член Палаты лордов Питер Рикеттс.
Рикеттс отметил, что гражданам Великобритании «настоятельно рекомендовали не ездить на Украину». Им говорили, что власти Великобритании «не смогут помочь, если они попадут в сложную ситуацию», добавил Рикеттс. Он утверждает, что британцы говорили на камеру якобы под давлением. По его версии, Москва «использует удобную возможность, чтобы вынудить правительство Великобритании оказать давление на президента Зеленского». «Конечно, идут дискуссии, но, безусловно, это решение остается за Зеленским», – приводит слова Рикеттса РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Напомним, попавшие в плен в ходе спецоперации на Украине граждане Британии попросили премьера страны Бориса Джонсона обменять их на лидера украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука. Британский наемник Эйден Эслин, воевавший на стороне Украины, заявил, что лично видел, как украинские военные задерживали и связывали гражданских.
Шойгу оценил ход спецоперации на Украине
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Вооруженные силы России последовательно выполняют план освобождения ДНР и ЛНР, военнослужащие проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
«Российская армия выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции. Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни», – передает ТАСС заявление генерала на коллегии военного ведомства.
По его словам, участвующие в операции российские военные проявляют мужество и героизм при исполнении воинского долга.
Генерал армии добавил, что Россия остается надежным гарантом безопасности своих граждан. Он также отметил, что события последних месяцев наглядно демонстрируют, насколько важно для России продолжать совершенствование своей армии.
При этом, заявил Шойгу, Вашингтон и подконтрольные ему западные страны делают все, чтобы максимально затянуть спецоперацию. «Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать «до последнего украинца», – сказал министр.
При этом, по его оценке, действия российских войск и качество применяемого вооружения еще раз показывают правильность определенных военно-политическим руководством страны приоритетов строительства ВС РФ.
Напомним, Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что нота направлена «по всем странам». При этом в США российское предостережение назвали «пустыми угрозами».
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Российские силовики начали в Херсоне рейды против диверсантов СБУ
После обнаружения на херсонском военном заводе схрона с оружием и взрывчаткой российские силовики проводят в городе и по области рейды по выявлению диверсионных групп, оставленных Службой безопасности Украины (СБУ) при бегстве из города, сообщил источник в силовых структурах.
«В настоящий момент в Херсоне и области проходит ряд мероприятий, нацеленный на выявление диверсионных групп», – сказал источник РИА «Новости».
Напомним, на заводе в Херсоне по сигналу местных жителей был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, оставленными СБУ для украинских диверсионных групп. Уточнялось, что схрон нашли на территории завода «Паллада».
Кроме того, российские силовики обнаружили в Херсоне оперативные документы Службы безопасности Украины с пометкой «совершенно секретно». Из обнаруженных в архиве СБУ документов следует, что перед отступлением из Херсона сотрудники СБУ завербовали членов местной территориальной обороны для диверсий.
Россия призвала Черногорию разъяснить заявление о разрыве дипотношений
В МИД Черногории направлен запрос о разъяснении публикаций, касающихся необходимости разрыва дипотношений с Россией, сообщило российское посольство в Подгорице.
Посольство сообщило, что в МИД Черногории «направили ноту, запросив разъяснения». Министерство опубликовало в понедельник в Twitter заявление главы ведомства Джордже Радуловича, в котором сообщалось, что тот указал на необходимость «государственным институтам Черногории выполнять рестриктивные меры, введенные правительством против России», передает ТАСС.
МИД Черногории также опубликовал список введенных, как сообщалось, правительством мер, включающих «разрыв дипотношений, полный или частичный разрыв экономических отношений, полное или частичное ограничение импорта, экспорта, транзита, транспорта и предоставления услуг и логистических, почтовых и других коммуникаций». Также список включал «военное эмбарго, ограничение въезда в Черногорию, ограничение на размещение средств, получение средств и/или другого имущества».
Пользователи начали спрашивать, разорваны дипотношения с Россией или нет. После этого МИД Черногории удалил заявление в Twitter.
Издание Pobjeda, которое является ведущей проправительственной газетой страны и придерживается русофобских позиций, опубликовало сообщение под заголовком «Черногория разрывает дипломатические отношения с Россией?!». Позднее, когда МИД удалил свое сообщение, газета исправила заголовок на «МИД по ошибке разорвал дипотношения с Россией». Как пишет Pobjeda, пресс-служба МИДа «прислала исправление сообщения, в котором говорится, что министр только сообщил виды рестриктивных мер».
В апреле власти Черногории после нескольких неудачных попыток приняли пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Перед этим черногорские власти объявили персонами нон грата четырех российских дипломатов.
Ходаковский указал на признаки второй фазы спецоперации на Украине
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«По всей линии фронта идет активизация боевых действий. По всем признакам, либо мы подготовились к серьезному наступлению, либо оно уже действительно началось», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о начале «битвы за Донбасс».
«Однозначно есть активизация работы авиации. Она работает все более интенсивно. Насколько я понимаю, системы ПВО противника не очень эффективны против нас. Либо же мы пренебрегаем рисками для выполнения конкретной боевой задачи», – пояснил Ходаковский.
По его словам, активизация боевых действий наблюдается по всей линии фронта в Донбассе. «У нас в Мариуполе тоже ведутся переброски военных с направления на направление и их концентрация. Это действительно либо преддверие серьезного наступления, или мы уже в него вошли», – добавил собеседник.
При этом, говоря конкретно о Мариуполе, Ходаковский заверил, что сейчас в приоритете завершение ранее поставленных задач, касающихся полного освобождения города от сил ВСУ и нацбатов. «У нас тут есть своя задача, и пока мы ее не закончим, на другое направление мы не перебросимся», – заключил собеседник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером 18 апреля заявил о начале «битвы за Донбасс». По всей стране ближе к полуночи фиксировались воздушные тревоги. Минобороны России официально не сообщало о начале второй фазы спецоперации на Украине, однако на это указывает ряд косвенных признаков.
В частности, только за прошедшие сутки высокоточные ракеты подавили 13 опорных пунктов украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника, прежде всего – в Славянске, Барвенково и Попасной.
Кроме того, ВКС России нанесли удары по 60-ти военным объектам Украины, а ракетные войска и артиллерия поразили более тысячи военных объектов и 1214 мест сосредоточения живой силы противника. Среди них – 25 пунктов управления украинских подразделений. Также активизация боевых действий наблюдается в районе Гуляйполя Запорожской области, где российские войска ликвидировали несколько установок «Бук-М1».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что большое наступление в Донбассе началось с маленького городка под названием Кременная.
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Французский экономист спрогнозировал бунты в Европе из-за санкций против России
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Введение эмбарго на российский газ может привести к снижению уровня жизни в Европе, что, в свою очередь, спровоцирует «бунты повсюду», выразил свое мнение французский политолог и экономист Александр дель Валль в журнале Valeurs actuelles.
Эксперт предположил, что намерение ЕС запретить поставки голубого топлива из России «разорит Европу». «Санкции Запада, связанные с военной операцией на Украине, быстро обернутся кошмаром для людей. После того, как они не смогут отапливать свои жилища и резко упадет их покупательная способность, повсюду начнутся бунты», – передает РИА «Новости» его слова.
По мнению экономиста, европейские страны допустят ошибку, если лишат себя самого безопасного и дешевого газа, а также российского экспорта и импорта.
«Нехватка основных продуктов питания вызовет глубокие кризисы, которые будут напоминать арабские революции 2011 года, начавшиеся с роста цен на пшеницу. Стоимость продуктов питания резко возрастет из-за глобальной нехватки зерновых, подсолнечного масла и удобрений», – отметил автор публикации.
Кроме того, Дель Валль предрек крах евро и взрыв цен в случае, если Европа полностью откажется от российских энергоносителей.
Ранее Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
В то же время канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Австрия, Германия и Венгрия выступают против ведения эмбарго на поставки российского газа, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии разумной замены российскому газу для Европы.
Путин также заявил, что разговорами об отказе от российского газа Европа дополнительно взвинчивает цены.
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