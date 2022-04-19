Калининградские власти оценили возможность блокады региона

Блокада Калининградской области невозможна, так как самолеты «летают по нейтральным водам», а водный транспорт всегда свяжет регион с остальной частью России, заявил губернатор Антон Алиханов.

«Блокада невозможна», – передает РИА «Новости» слова Алиханова, пояснившего, что «самолеты летают, и они летают по нейтральным водам», а «водный транспорт всегда нас свяжет, у нас есть такая возможность».

Кроме того, по словам губернатора, закрытие железнодорожного транзита через Калининград не выгодно европейским соседям. «Европа от этого транзита выигрывает, она экономит на перевозке достаточно большое количество времени, ну и по деньгам это иногда дешевле, чем водный транспорт, не говоря про то, что это быстрее в три-четыре раза», – уточнил Алиханов.

По словам губернатора, закрытие железнодорожного транспорта полностью перекроет возможности для транзита грузов в Европу из Юго-Восточной Азии и из Китая. «Достаточно посмотреть на карту и понять, что этот новый «шелковый путь», который в том числе через Калининград идет, тогда в принципе становится невозможным для Европы в целом», – отметил глава региона.

По словам Алиханова, Литва в одностороннем порядке не может закрыть границу с Калининградской областью. Он уточнил, что Литва выносила это предложение на уровне Евросоюза, оно отражено в пятом пакете санкций ЕС в виде запрета на оперирование российских автоперевозчиков через территорию ЕС, при этом для калининградского транзита сделано исключение.

«То есть такой казус белли не стали создавать в отношении Калининграда и оставили транзит. Я считаю, сделали достаточно разумно, в этом смысле они пока соблюдают эти свои соглашения, обязательства, хотя складывается иногда ощущение, что про право они уже забыли давно», – подчеркнул Алиханов.

Губернатор Калининградской области добавил, что не опасается провокаций на границе. «Не думаю, – сказал он. – Мы же граничим не с Украиной, мы граничим с Польшей и Литвой, поэтому не думаю, что они будут что-то предпринимать».

Напомним, Киев просит Польшу и страны Балтии закрыть границы с Россией и Белоруссией. Кроме того, сообщалось, что власти Литвы ожидают решения Евросоюза по вопросу возможного запрета на транзит через территорию республики грузов в Калининградскую область. В Калининградской области в свою очередь заявили, что уже давно готовятся к перспективе сухопутной блокады и перехода на водные и воздушные перевозки. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие новые шаги были сделаны для усиления продовольственной и энергетической безопасности Калининграда.