В Калининграде заявили о готовности к блокаде границ

Калининградская область, полностью окруженная на суше территориями Польши и Литвы, уже давно готовится к перспективе сухопутной блокады и перехода на водные и воздушные перевозки, заявил начальник управления по информационной политике и взаимодействию со СМИ правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Лысков заявил, комментируя слова официальных лиц Украины о предстоящей блокаде Польшей и странами Балтии сухопутных границ с Россией и Белоруссией, что «коллеги из прибалтийских стран уже говорят об этом достаточно давно, и мы подготовились к этому возможному событию», передает «Ридус».

«С одной стороны мы надеемся, что руководство этих стран дальше угроз не пойдет. Но если что, у нас есть наши портовые мощности», – указал он.

Руководитель управления по информационной политике добавил, что областная администрация ожидает прибытия в порт Калининграда нескольких дополнительных паромов: «Мы серьезно усилили наш паромный флот. Мы ждем подхода еще одного парома с Черноморского побережья, который встанет на линию. К концу года в Питере должен сойти со стапелей еще один паром, который предназначен для работы на линии Усть-Луга – Калининград».

Представитель властей балтийского региона добавил, что калининградский аэропорт Храброво также «готов взять на себя» часть грузового трафика между областью и остальной Россией.

Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем объявил, что Польша, Латвия, Литва и Эстония якобы «в ближайшие 48-72 часа начнут процесс полной изоляции от России» и перекроют свои наземные границы с Россией и Белоруссией, прервав все автосообщение с этими двумя странами.

До этого маршруты в Калининград изменили из-за воздушной блокады Прибалтики.

Отметим также, что на Украине поддержали территориальные претензии Польши на Калининград. Напомним, экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение о том, что Польша якобы может претендовать на Калининградскую область.