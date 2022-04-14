В России освоили выпуск аналогов продукции ушедших из России компаний

Россиянам стали блокировать платежи по картам китайской системы UnionPay

Многие зарубежные магазины и их банки-эквайеры отсекают любые платежи с карт, выпущенных в России, в том числе и от китайской UnionPay, сообщают СМИ.

«Русский стандарт» и МТС-банк начали выпуск карт платежной системы (ПС) UnionPay, таким образом, число банков-эмитентов ПС в России выросло до десяти кредитных организаций. Спрос на UnionPay остается ажиотажным. Если до введения санкций объем эмиссии карт этой ПС в стране оценивался в 50 тыс. штук, то теперь речь идет уже о 500 тыс. штук. При этом существенная доля выпущенных в последнее время карт – виртуальные, то есть для оплаты товаров и услуг, бронирования и прочего в интернете, передает «Коммерсант».

Китайская ПС работает в 180 странах, в том числе в СШA и ЕС. На фоне ажиотажного спроса стоимость выпуска и обслуживания карт UnionPay уже составляет от нескольких тысяч до более чем 10 тыс. рублей в год. Однако, свидетельствуют многочисленные жалобы в соцсетях и на профильных форумах, свои задачи карта выполняет не всегда.

Протестировать UnionPay за рубежом физически в нынешней ситуации удалось лишь единицам, и отзывы разные. Например, в США карту почти нигде не приняли, жалуется один из ее держателей, хотя в других странах пока о таких проблемах неизвестно. Более актуально, что и покупки в Сети оплачивать картой UnionPay часто не удается.

Банки такую проблему не афишируют, но в колл-центрах не стали скрывать, что невозможность оплаты – распространенное явление. На официальные запросы ни в одном из банков, выпускающих карты UnionPay в России, не ответили.

В неофициальных беседах банкиры рассказывают, что проблема в иностранных онлайн-магазинах, которые на фоне спецоперации на Украиной решили попросту не обслуживать всех россиян, хотя санкции этого не предусматривают.

«Такие игроки дают распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по картам, выпущенным в России, вне зависимости от ПС», – сказал один из источников.

Исполнительный директор «Национальной платежной ассоциации» Мария Михайлова пояснила, что торговая точка не имеет доступа к таблице БИНов платежной системы, он есть только у банков-участников ПС. БИН – первые шесть цифр номера карты, содержащие информацию в том числе о стране выпуска. «Выбирать, чьи карты принимать, а чьи не принимать, можно только на уровне эквайера», – уточнила она.

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков считает, что возможные в таких ситуациях ограничения наверняка связаны с простым технологическим решением – вместо того, чтобы разбираться, под санкциями банк, который выпустил карту, или нет, торговые точки предпочитают заблокировать всю страну. Однако, подчеркивает эксперт, по правилам ПС банки-эквайеры не имеют права дискриминировать карту по стране выпуска.

При этом повлиять на ситуацию могла бы сама UnionPay. Михайлова отмечает, что «основной задачей любой ПС является обеспечение выполнения ее участниками единых правил и принципов обслуживания всех держателей карт системы, МПС имеют многолетние выстроенные механизмы по мониторингу качества работы инфраструктуры, это обязанность платежной системы – обеспечить прием эквайером всех карт ПС».

Однако в UnionPay в ситуацию пока не вмешиваются.

Напомним, платежные системы Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России. В тот же день американская финансовая компания American Express решила приостановить осуществление операций на территории России и Белоруссии.

Китайская платежная система UnionPay стала пользоваться большим спросом у клиентов, банки, которые выдают такую карту, не справляются с наплывом и периодически приостанавливают выдачу китайского «пластика». Они также установили плату до 15 тыс. рублей за выпуск карты UnionPay.

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