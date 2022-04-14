Депутат: Мы обязаны провести трибунал над организаторами геноцида народа Донбасса

«Восемь лет назад началась война против народа Донбасса. Киевский режим попытался уничтожить не только людей, живущих на юго-востоке Украины, но и культуру, сам язык, на котором говорят эти люди», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Белик. Так он прокомментировал годовщину «антитеррористической операции», начатой на Украине 14 апреля 2014 года.

«Так называемая антитеррористическая операция началась вскоре после государственного переворота, который произошел в Киеве. Указ о ее начале подписал Александр Турчинов, занявший нелегитимным образом должность и. о. президента. Это был по сути преступный указ – штурмовать города и села Донецкой и Луганской областей», – напомнил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик (избран от Севастополя).

«Уже после того как Порошенко стал президентом, после того как было образовано несколько котлов – «иловайский», «дебальцевский» и другие, Украина наконец попыталась заключить перемирие. И оно было заключено. Но мы прекрасно знаем, что ни один из пунктов Минских соглашений киевский режим не выполнил», – рассказал Белик.

«Причем у киевского режима была привычка – они говорили, что это украинская земля, но при этом называли жителей Донбасса «недолюдьми», «недогражданами». Все эти восемь лет представители режима, такие как Аваков, Порошенко и впоследствии Зеленский, пытались унизить Донбасс, говорили, что «наши дети пойдут в школы, а дети Донбасса будут сидеть в подвалах, в руинах», «наши пенсионеры получат выплаты, а пенсионеры Донбасса не получат ни копейки», – перечислил парламентарий.

«Именно в условиях АТО сформировались и радикализировались такие батальоны, как «Азов» (запрещен в России), «Айдар». Именно такие нацбаты и стали ее основной движущей силой. В первую очередь именно они проводили политику геноцида», – подчеркнул депутат.

Депутат рассказал, что 17-18 марта, в годовщину воссоединения Крыма и России, вместе с секретарем генсовета ЕР Андреем Турчаком побывал в Донецке и Луганске. «Мы многое посмотрели, поговорили с людьми о том, сколько всего им удалось пережить за эти восемь лет. Эти люди не хотят и не будут жить в той парадигме, которую навязывает киевский режим. Ведь им пришлось пережить огромное количество обстрелов, различных вооруженных провокаций, которые устраивал режим и продолжает устраивать по сей день», – рассказал Белик.

«Безусловно, мы просто обязаны провести международный трибунал над теми, кто устраивал геноцид народа Донбасса. Именно поэтому наша страна под руководством президента была вынуждена начать специальную военную операцию. Уверен, что мы доведем ее до конца. С каждым днем мы все больше убеждаемся, что иного выхода у нас не было», – отметил парламентарий.

«Мы должны освободить всю Украину от фашизма. К сожалению, Европа не ценит наших усилий, не понимает их. Но мы надеемся, что потомки нынешних европейцев разберутся в том, кто был на правильной стороне истории», – резюмировал он.

Напомним, 14 апреля 2014 года был опубликован указ самопровозглашенного и. о. президента Украины Александра Турчинова № 405/2014 о начале «антитеррористической операции». Указ фактически привел к началу полномасштабного вооруженного конфликта. С начала событий Москва предпринимала неоднократные попытки урегулировать конфликт, среди которых было и заключение Минских соглашений. Несмотря на формальное согласие, Киев фактически отказался исполнять договоренности.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. В Кремле заявили, что могут прекратить ее проведение при условии выполнения Киевом ряда условий. В частности, речь шла о том, что Украина законодательно закрепит внеблоковый статус страны с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также будет судить тех, кто в последние годы совершал преступления против граждан Украины и Донбасса. Кроме того, одним из ключевых требований было признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.