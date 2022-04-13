МИД назвал сумму поставок оружия США на Украину за полтора месяца

Замглавы МИД Олег Сыромолотов заявил, что за последние полтора месяца Вашингтон поставил Киеву оружия на 1,65 млрд долларов, при этом украинские власти не могут обеспечить безопасное хранение поставленного странами НАТО оружия, оно может оказаться на черных рынках других стран.

«Все эти люди хорошо вооружены благодаря тому, что последние восемь лет государства-члены НАТО активно поставляли на Украину оружие, боеприпасы, военную технику. С начала специальной военной операции размеры западной военной помощи Украине увеличились. За последние полтора месяца только Вашингтон осуществил поставки вооружения в Киев на общую сумму 1,65 млрд долларов, предоставив сотни ПЗРК Stinger, тысячи ПТРК Javelin, гранатометов и других видов оружия», – цитирует РИА «Новости» дипломата.

По его словам, «очевидно, что власти Украины, не контролирующие действия боевиков, не смогут обеспечить безопасное хранение и нераспространение этого оружия, которое впоследствии может оказаться на черных рынках других стран».

По словам Сыромолотова, на сегодняшний день всем желающим на Украине бесконтрольно раздали более 25 тыс. единиц огнестрельного оружия.

«9 марта 2022 года Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий использовать оружие всем гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства. На сегодняшний день без какого бы то ни было контроля всем желающим уже роздано более 25 тыс. единиц огнестрельного оружия. Получили его и уголовники, выпущенные из тюрем киевскими властями», – указал он.

По словам замглавы МИД России, «еще до начала специальной военной операции, по данным Генпрокуратуры Украины, в нелегальном обороте на черном рынке страны находилось более 5 млн единиц оружия».

«Такое количество вооружения и нерегулярных вооруженных формирований, безусловно, увеличивает риски экстремизма и терроризма как в европейском регионе, так и за его пределами», – уверен он.

Ранее США объявили о передаче Украине «значительного числа» барражирующих дронов-камикадзе Switchblade. Кроме того, во вторник в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность передачи Украине вооружений большей дальности действия, нежели передаваемые Киеву в настоящее время.

Напомним, газета The Washington Post сообщила, что в новом пакете военной помощи Украине Пентагон рассматривает возможность предоставления Киеву вертолетов Ми-17 и внедорожников Humvee.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поставки Западом оружия Украине осложнят спецоперацию России.