Путин: Запад просчитался в отношении России

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12 апреля, вторник | Последнее обновление — 17:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Спецоперация на Украине идет по плану
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Главное – победить на земле, на воде и в небе. На экранах телевизоров, смартфонов и мониторов, на листах бумаги мы тогда тоже победим. И учебники исправим. А наоборот – вряд ли.
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Если до Москвы или Ростова-на-Дону Западу не достать, то это не отменяет для него необходимости усилить наступление на «пятую колонну» у себя – в виде русскоязычной диаспоры. И с немалой вероятностью делать он это будет так, как принято в военные времена.
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Если бы магия работала, мы жили бы в другом мире, где державы состязались бы не в производстве гиперзвуковых ракет, а в составлении все более смертоносных заклинаний — и все более непробиваемых контрзаклинаний.
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин: Запад просчитался в отношении России
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Запад не понимает, что сложности приводят только к сплочению российского народа, у них самих проблемы неизбежны, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.
«Они [западные страны] очень хотели, чтобы все, что происходит, отразилось на внутриполитических процессах в России. Они всегда просчитываются, не понимая, что в сложных условиях российский народ, русский народ всегда сплачивается. Они увидят это. А у них самих проблемы неизбежны», – цитирует ТАСС президента.
Путин отметил, что страны Запада «и нам хотят создать проблемы, и создают». «Да, в некоторых отраслях [экономики РФ] будет непросто, но мы справимся с этими сложностями», – отметил Путин.
Ранее Путин заявил, что санкционный «блицкриг» против России не удался.
Также президент отметил, что российская экономика обязательно приспособится к новой ситуации в условиях санкций, наша финансовая система и промышленность работают ритмично.
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Канцлер Австрии заявил о жестком и открытом разговоре с Путиным
Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным заявил, что беседа была очень жесткой и открытой.
«Разговор с президентом Путиным был очень прямым, открытым и жестким», – говорится в заявлении для СМИ, которое приводит издание Kurier, передает РИА «Новости».
Помимо этого канцлер в беседе с российским президентом подчеркнул, что санкции против России будут оставаться в силе и ужесточаться, «пока на Украине гибнут люди».
«Это не дружеский визит. Я прибыл прямо с Украины и своими глазами видел неизмеримое горе», – говорится в заявлении.
Нехаммер отметил, что прежде всего хотел обсудить гуманитарные вопросы. Как пишет газета, канцлер в разговоре с российским президентом заявил о необходимости гуманитарных коридоров для поставки питьевой воды и продовольствия, а также эвакуации женщин, детей и раненых.
Канцлер намерен обсудить состоявшуюся встречу с европейскими партнерами и согласовать дальнейшие шаги.
Также Нехаммер дал понять, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться.
Ранее Путин и Нехаммер завершили переговоры в резиденции главы российского государства Ново-Огарево.
Напомним, в Кремле сообщили, что на переговорах президента Путина и Нехаммера будет обсуждаться тема оплаты российского газа. До этого глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено.
Путин назвал главную цель спецоперации на Украине
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Цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг, заявил российский лидер Владимир Путин.
Президент выразил уверенность, что благородные цели по защите Донбасса будут достигнуты. «Так и будет. Нет никаких сомнений [в том, что ВС РФ достигнут поставленных целей]. Цели абсолютно понятные, они благородные. Цель главная – помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса», – передает ТАСС его слова.
По словам российского лидера, столкновение России с неонацистскими силами Украины было лишь вопросом времени. «Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки», – подчеркнул Путин.
24 февраля президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. В обращении к согражданам глава государства обозначил ее следующие цели: демилитаризация и денацификация Украины.
Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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Япония решила заморозить активы Сбербанка и Альфа-банка
В Токио утвердили запрет на новые инвестиции в Россию и заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка, а также ввели дополнительные санкции в отношении 398 человек и 28 организаций, сообщает МИД страны.
С 12 мая новые инвестиции из Японии в Россию можно будет осуществлять только по особым разрешениям. С этого же дня замораживаются активы Сбербанка и Альфа-банка, передает ТАСС.
Кроме того, введены дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России, меры, в частности, коснулись депутатов Госдумы.
Ранее Япония запретила импорт древесины и водки из России. До этого страна запретила экспорт в Россию автомобилей премиум-класса и расширила другие санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Япония также лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования.
В ответ Москва объявила об отказе продолжать переговоры с Токио по мирному договору.
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Путин заявил о возобновлении лунной программы
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Россия возобновит свою лунную программу, речь о запуске автоматического аппарата «Луна-25», заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград российским космонавтам на космодроме Восточный.
По его словам, Россия намерена продолжить работу по созданию транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у страны есть очень хороший задел и «абсолютно ясное преимущество». «Возобновим лунную программу, речь идет о запуске с космодрома Восточный автоматического космического роботизированного аппарата «Луна-25», – передает ТАСС его слова.
При этом Путин добавил, что Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне. «Поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило нам не только колоссальный технологический задел, но и те ценности, на которые мы равняемся и сегодня», – отметил глава государства.
По его словам, стремление наших предков идти вперед «служит нам наказом». «Несмотря на любые трудности и какие-то попытки помешать нам в этом движении извне, будем обязательно последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы», – подчеркнул российский лидер.
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Песков отметил непродолжительность беседы Путина и Нехаммера
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера в понедельник были непродолжительными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Беседа была непродолжительной по меркам последнего времени», – цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, переговоры президента и канцлера прошли в понедельник в подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Нехаммер после переговоров заявил, что беседа была очень жесткой и открытой.
Путин: Санкционный «блицкриг» против России не удался
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Санкционный «блицкриг» Запада против России не удался, финансовая система и промышленность страны работают, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые прошли во вторник на площадке космодрома Восточный в Амурской области.
«Тот «блицкриг», на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся, это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично», – цитирует его ТАСС.
В понедельник стало известно, что российская фирма в рамках импортозамещения запустит производство собственных 3D-принтеров, которые будут состоять из максимального количества комплектующих, произведенных в России. Об этом сообщила пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. В конце прошлой недели представители завода «Полистрой» (Миасс, Челябинская область) сообщили о том, что наладили выпуск продукции из листового металла, которая заменила импортные аналоги, и стала востребованной у крупных компаний. В минувший четверг в думском комитете по промышленности и торговле рассказали об успехах в импортозамещении в фармацевтической отрасли: на данный момент около 70% жизненно необходимых препаратов производится в России.
Путин: США готовы воевать с Россией «до последнего украинца»
Президент России Владимир Путин согласился с мнением, что США готовы противостоять Москве «до последнего украинца».
«Много говорят о том, что Соединенные Штаты готовы воевать с Россией «до последнего украинца» – и там говорят, и у нас говорят, – на самом деле, так оно и есть», – указал глава государства по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный в Амурской области, передает ТАСС.
В пятницу представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО, отрицая свое открытое вступление в конфликт на Украине, фактически давно воюет ее руками против России.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия Североатлантического альянса носят агрессивный, а не оборонительный характер.
Путин о происходящем на Украине: Выбора не оставили
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Происходящее на Украине – трагедия, но выбора действовать по-другому России не оставили, заявил президент России Владимир Путин.
«То, что происходит на Украине, – это трагедия, но Александр Григорьевич [Лукашенко] правильно сказал: выбора не оставили. Просто не было выбора, вопрос только был во времени, когда начнется. Вот и все», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг.
Также он отметил мужественные и грамотные действия российских ВКС в ходе специальной военной операции на Украине.
Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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Лукашенко о санкциях Запада: Мы говорим им «досвидос»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск говорят странам Запада, которые ввели санкции, «досвидос». При этом президент Владимир Путин призвал тех, кто вводит санкции, одуматься и принять сбалансированные решения.
«Здравый смысл должен возобладать, я на это рассчитываю», – передает слова российского президента РИА «Новости».
Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении 217 бизнесменов, политиков, военных, журналистов РФ, ЛНР и ДНР. ЕС заморозил активы нескольких банков России и 14 промышленных компаний.
ЦБ Казахстана решил помочь попавшим под санкции «дочкам» банков России
Национальный банк (ЦБ) Казахстана оказывает содействие попавшим под санкции дочерним банкам российских финансовых институтов в обслуживании клиентов, сообщил глава ведомства Галымжан Пирматов.
Пирматов сообщил, что расширение санкций в отношении российских банков и их дочерних организаций в Казахстане повлияло на работу указанных банков, в частности на переводы в долларах, евро и карточные операции, так как международные платежные системы Visa и Mastercard ограничили операции по их картам, передает РИА «Новости».
«Национальный банк оказывает банкам содействие, направленное на поддержку обслуживания их клиентов. Дочерние банки российских банков обеспечиваются наличными тенге в штатном режиме без ограничения», – заявил глава Нацбанка.
Вместе с тем он подчеркнул, что санкции и ограничения, введенные в отношении указанных банков, не связаны и не влияют на деятельность казахстанских банков.
Отмечается, что в Казахстане работают дочерние банки российских Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка.
Ранее в Сбере и Альфа-банке заявили об отсутствии влияния санкций США на работу.
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Путин поручил рассмотреть возможность отсрочки платежей за задержанную за рубежом технику
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку изучить возможность отсрочки платежей по кредитам и лизинговым договорам на задержанную за рубежом технику.
«Правительству РФ совместно с Банком России рассмотреть вопросы, касающиеся поддержки организаций транспортно-логистического комплекса: о введении отсрочки по уплате платежей за транспортные средства, задержанные на территориях иностранных государств, по договорам лизинга или кредитным договорам до момента фактического возвращения этих транспортных средств на территорию РФ», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.
Также Путин поручил ЦБ и кабмину изучить возможность увеличения объемов наличной валюты, получаемой транспортными компаниями России на обязательные расходы за рубежом.
Ранее Путин поручил подготовить доклад о мерах по стабилизации экономической ситуации в регионах.
Путин прибыл в Благовещенск
Президент России Владимир Путин прибыл в Благовещенск, где вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко осмотрит ход работ на космодроме Восточный.
Ожидается, что президенты с вертолета осмотрят ход строительства космодрома и инфраструктурных объектов. Также они примут участие в церемонии награждения летчиков-космонавтов и пообщаются с работниками космодрома, передает РИА «Новости».
У Путина запланирована беседа с Лукашенко и совместная пресс-конференция.
Также президент России пообщается с губернатором Амурской области Василием Орловым и с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.
Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Благовещенск.
Путин сравнил события в Буче с провокацией в сирийской Ракке
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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Буче является фейком и сравнима с провокациями с химоружием в Сирии.
По его словам, в Сирии проводились похожие провокации, когда в применении химического оружия обвиняли президента страны Башара Асада.
«Что касается Бучи. Ну, послушайте, я разговаривал с коллегами из западных стран часто. И когда они мне говорят «Буча», я спрашиваю, а вы в Ракке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто, вот по самую землю, был уничтожен сверху американской авиацией? И там действительно трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дело никому не было до этого, никто даже и не заметил», – передает слова Путина
«Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии. Когда изображали применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче», – сказал президент.
По словам Путина, Лукашенко предоставил на встрече документы, «которые переданы в ФСБ – как, кто – у них есть соответствующие перехваты, на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации и фейка», передает Telegram-канал «Пул N3».
Напомним, в Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче. Западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче. В Минобороны распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта.
Напомним, в апреле 2018-го неправительственная организация «Белые каски» (которую финансируют Соединенные Штаты и Британия) обвинила войска «режима Башара Асада» в применении химоружия в Думе. Через неделю США, Великобритания и Франция, не дождавшись выводов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), нанесли удар по территории, контролируемой законным правительством Сирии. Но, как свидетельствуют данные, представленные Россией в ООН, «в виде жертв якобы от примененного законными властями республики химоружия подбрасывались тела заранее убитых людей».
Росавиация: Включение российских авиакомпаний в черный список не повлияет на безопасность
Решение Еврокомиссии о включении российских авиакомпаний в черный список не повлияет на безопасность полетов российских перевозчиков, но подтверждает стремление Европы усиливать «авиационную блокаду» России, заявили в Росавиации.
«Решение Еврокомиссии о включении российских авиакомпаний в так называемый черный список ЕС не повлияет на безопасность полетов наших перевозчиков. Данное решение ЕС свидетельствует о продолжении проводимой политики односторонних недружественных мер, нарушающих положения Чикагской конвенции и двухсторонних договоренностей, и лишь подтверждает дальнейшее стремление Европы усиливать «авиационную блокаду» Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Росавиации.
В ведомстве уточнили, что упомянутые ограничительные меры в отношении российских авиакомпаний приняты заочно и не имеют под собой каких-либо оснований, относящихся к техническому состоянию парка воздушных судов российских авиаперевозчиков, поддержанию летной годности этих судов, исполнению лизинговых сделок.
«Авиакомпании России, внесенные в так называемый черный список, имеют всю необходимую бортовую документацию, одобренную уполномоченным органом в области гражданской авиации Российской Федерации. Все воздушные суда соответствуют нормам летной годности, проходят регулярное техническое обслуживание в установленные программой технического обслуживания сроки», – заявили в Росавиации.
Также сообщается, что сертификаты летной годности воздушных судов выдаются Росавиацией в соответствии с федеральными авиационными правилами и индивидуально оформленными применительно к каждому экземпляру воздушного судна документами, удостоверяющими его возможность безопасной летной и технической эксплуатации.
«Вопрос безопасной эксплуатации воздушных судов является главным приоритетом Авиационных властей России. Одобрение сертификатов лётной годности осуществляется в строгом соответствии с нормами международного и национального воздушного права», – подчеркнули в ведомстве.
Ранее ЕС включил 21 российскую авиакомпанию в черный список по авиабезопасности.
До этого Евросоюз разрешил своим компаниям исполнять контракты финансового лизинга, заключенные с российскими авиакомпаниями до 26 февраля.
Напомним, правительство России планирует в этом году разрешить досрочный выкуп транспорта, который находится в лизинге полностью или частично.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как рубль спасет российскую авиацию.
Путин: ВКС действуют мужественно, грамотно и эффективно на Украине
В ходе специальной военной операции на Украине российские Воздушно-космические силы действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяют самые современные виды вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области.
«Сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции в Донбассе, на Украине. Оказывают помощь народным республикам Донбасса. Действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками», – передает ТАСС его слова.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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