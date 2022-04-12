Путин: Запад просчитался в отношении России

Запад не понимает, что сложности приводят только к сплочению российского народа, у них самих проблемы неизбежны, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.

«Они [западные страны] очень хотели, чтобы все, что происходит, отразилось на внутриполитических процессах в России. Они всегда просчитываются, не понимая, что в сложных условиях российский народ, русский народ всегда сплачивается. Они увидят это. А у них самих проблемы неизбежны», – цитирует ТАСС президента.

Путин отметил, что страны Запада «и нам хотят создать проблемы, и создают». «Да, в некоторых отраслях [экономики РФ] будет непросто, но мы справимся с этими сложностями», – отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что санкционный «блицкриг» против России не удался.

Также президент отметил, что российская экономика обязательно приспособится к новой ситуации в условиях санкций, наша финансовая система и промышленность работают ритмично.

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