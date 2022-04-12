Путин: Запад просчитался в отношении России

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12 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 17:35  |  vz.ru
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Чем грозит нефтяное эмбарго самой Европе

Ответ России на нефтяное эмбарго дорого обойдется ЕС Владимир Саяпин/ТАСС
Еврокомиссия начала готовить второй удар по российским углеводородам. Вслед за углем запретить хотят российскую нефть в рамках шестого пакета санкций. За океаном уверены, что тогда российскую нефть больше не примут нигде. Однако опыт Ирана показывает, что есть способы обхода нефтяного эмбарго. Европе стоит обдумать не только последствия удара по собственному населению, но и ответный шаг, на который может пойти Россия.  Подробности...
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Оставшихся в Мариуполе морпехов ВСУ принесли в жертву пропаганде

Солдаты 36-й бригады показали, что они такие же нацистские боевики, как и «Правый сектор» Министерство обороны Украины
На Украине создается новый миф – подвиг морпехов, «героев Мариуполя». По сути, это аналог фейка про остров Змеиный, от которого Киеву самому пришлось отказаться. Поводом для рождения новой легенды стало «обращение морпехов 36-й бригады», авторы которого в понедельник пообещали дать российским военным «крайний бой» и пойти врукопашную. Есть ли реальные основания считать их героями? Подробности...
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Россия создает новые двигатели для перемещения в космосе

Так выглядит работа плазменных двигателей Роскосмос ТВ/YouTube
Какое место сегодня, спустя 61 год после запуска человека в космос, занимает Россия с точки зрения космических достижений? На фоне успехов Илона Маска может показаться, что уже не настолько значительное. Однако одна не замеченная новость последних дней доказывает обратное. О чем идет речь и какие преимущества это даст российским космическим спутникам? Подробности...
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Зачем Турция срочно мирится со своим главным соперником

Руководители Саудовской Аравии и Турции нашли общие интересы кадр из видео
Поистине фундаментальные перемены происходят сегодня даже там, где еще вчера их невозможно было предвидеть. Еще одним признаком этого стал явный сигнал, который Турция подала своему принципиальному сопернику по региону Ближнего Востока – Саудовской Аравии. О каком сигнале идет речь и в чем причины внезапного сближения Анкары и Эр-Рияда? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Правду надо защитить на поле боя

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Главное – победить на земле, на воде и в небе. На экранах телевизоров, смартфонов и мониторов, на листах бумаги мы тогда тоже победим. И учебники исправим. А наоборот – вряд ли. Подробности...

Русским место в России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если до Москвы или Ростова-на-Дону Западу не достать, то это не отменяет для него необходимости усилить наступление на «пятую колонну» у себя – в виде русскоязычной диаспоры. И с немалой вероятностью делать он это будет так, как принято в военные времена. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Не пытайтесь залезть в духовный мир с черного хода

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Если бы магия работала, мы жили бы в другом мире, где державы состязались бы не в производстве гиперзвуковых ракет, а в составлении все более смертоносных заклинаний — и все более непробиваемых контрзаклинаний. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Польша отменяет Венгрию

Обсуждение: 4 комментария

Жозеп Боррель рвется «на поле боя»

Грузию подбивают на войну с Россией

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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кто победит на президентских выборах во Франции?
  • Марин Ле Пен

  • Эммануэль Макрон
Какой курс доллара для вас является наиболее оптимальным?
  • До 60 рублей

  • 60-75 рублей

  • 75-100 рублей

  • Выше 100 рублей

  • Не слежу за курсом доллара
Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
  • В целом улучшилось

  • В целом ухудшилось

  • Осталось изначально хорошим

  • Осталось изначально плохим
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Спецоперация на Украине идет по плану
    Путин: США готовы воевать с Россией «до последнего украинца» Лукашенко назвал провокацию в Буче спецоперацией Великобритании МИД: Запад фактически ввел санкции против российских дипломатов СМИ: Джонсона оштрафуют за вечеринки во время пандемии
    Путин: Переговоры с Киевом вернулись в тупиковую ситуацию Путин: Начать диалог с Украиной стало возможно благодаря усилиям Лукашенко Эксперт оценил попытку США уговорить Индию не дружить с Россией Власти Украины заявили о конфискации 10 российских судов в порту Одессы
    Путин: Санкционный «блицкриг» против России не удался Лукашенко о санкциях Запада: Мы говорим им «досвидос» ЕР внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями Стало известно об увольнении Константина Райкина из Театральной школы

    Главная тема


    Создание новой ракеты обернется для США большими проблемами

    «это фейк»


    Путин сравнил события в Буче с провокацией в сирийской Ракке

    черное море


    В Одессе начала работу группа НАТО по слежению за кораблями ВМФ России

    выступили проводниками


    Сдавшиеся морпехи ВСУ помогли в операции милиции ДНР в Мариуполе

    Видео

    выборы президента


    Лидера Франции определит битва телевизора с холодильником

    поставки вооружений


    Украинцы стали расходным материалом для Европы

    ближний восток


    Зачем Турция срочно мирится со своим главным соперником

    новый миф


    Оставшихся в Мариуполе морпехов ВСУ принесли в жертву пропаганде

    черное золото


    Чем грозит нефтяное эмбарго самой Европе

    автоматический солдат


    Игорь Караулов: Запад нашёл дураков для войны с Россией

    новые ветераны


    Сергей Мардан: На Украине рождается настоящая российская элита

    свидетельство эпохи


    Алексей Токарев: Угасание Байдена похоже на советскую историю геронтократии

    на ваш взгляд


    Кто победит на президентских выборах во Франции?

    Путин: Запад просчитался в отношении России

    12 апреля 2022, 16:42

    Текст: Вера Басилая

    Запад не понимает, что сложности приводят только к сплочению российского народа, у них самих проблемы неизбежны, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.

    «Они [западные страны] очень хотели, чтобы все, что происходит, отразилось на внутриполитических процессах в России. Они всегда просчитываются, не понимая, что в сложных условиях российский народ, русский народ всегда сплачивается. Они увидят это. А у них самих проблемы неизбежны», – цитирует ТАСС президента.

    Путин отметил, что страны Запада «и нам хотят создать проблемы, и создают». «Да, в некоторых отраслях [экономики РФ] будет непросто, но мы справимся с этими сложностями», – отметил Путин.

    Ранее Путин заявил, что санкционный «блицкриг» против России не удался.

    Также президент отметил, что российская экономика обязательно приспособится к новой ситуации в условиях санкций, наша финансовая система и промышленность работают ритмично.

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    Канцлер Австрии заявил о жестком и открытом разговоре с Путиным

    11 апреля 2022, 18:01

    Текст: Ольга Иванова

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным заявил, что беседа была очень жесткой и открытой.

    «Разговор с президентом Путиным был очень прямым, открытым и жестким», – говорится в заявлении для СМИ, которое приводит издание Kurier, передает РИА «Новости».

    Помимо этого канцлер в беседе с российским президентом подчеркнул, что санкции против России будут оставаться в силе и ужесточаться, «пока на Украине гибнут люди».

    «Это не дружеский визит. Я прибыл прямо с Украины и своими глазами видел неизмеримое горе», – говорится в заявлении.

    Нехаммер отметил, что прежде всего хотел обсудить гуманитарные вопросы. Как пишет газета, канцлер в разговоре с российским президентом заявил о необходимости гуманитарных коридоров для поставки питьевой воды и продовольствия, а также эвакуации женщин, детей и раненых.

    Канцлер намерен обсудить состоявшуюся встречу с европейскими партнерами и согласовать дальнейшие шаги.

    Также Нехаммер дал понять, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться.

    Ранее Путин и Нехаммер завершили переговоры в резиденции главы российского государства Ново-Огарево.

    Напомним, в Кремле сообщили, что на переговорах президента Путина и Нехаммера будет обсуждаться тема оплаты российского газа. До этого глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено.

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    Путин назвал главную цель спецоперации на Украине
    		    12 апреля 2022, 11:55
    Фото: Алексей Никольский/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг, заявил российский лидер Владимир Путин.

    Президент выразил уверенность, что благородные цели по защите Донбасса будут достигнуты. «Так и будет. Нет никаких сомнений [в том, что ВС РФ достигнут поставленных целей]. Цели абсолютно понятные, они благородные. Цель главная – помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса», – передает ТАСС его слова.

    По словам российского лидера, столкновение России с неонацистскими силами Украины было лишь вопросом времени. «Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки», – подчеркнул Путин.

    24 февраля президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. В обращении к согражданам глава государства обозначил ее следующие цели: демилитаризация и денацификация Украины.

    Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

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    Япония решила заморозить активы Сбербанка и Альфа-банка

    12 апреля 2022, 04:12

    Текст: Наталья Ануфриева

    В Токио утвердили запрет на новые инвестиции в Россию и заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка, а также ввели дополнительные санкции в отношении 398 человек и 28 организаций, сообщает МИД страны.

    С 12 мая новые инвестиции из Японии в Россию можно будет осуществлять только по особым разрешениям. С этого же дня замораживаются активы Сбербанка и Альфа-банка, передает ТАСС.

    Кроме того, введены дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России, меры, в частности, коснулись депутатов Госдумы.

    Ранее Япония запретила импорт древесины и водки из России. До этого страна запретила экспорт в Россию автомобилей премиум-класса и расширила другие санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Япония также лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования.

    В ответ Москва объявила об отказе продолжать переговоры с Токио по мирному договору.

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    Путин заявил о возобновлении лунной программы
    		    12 апреля 2022, 11:33
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Россия возобновит свою лунную программу, речь о запуске автоматического аппарата «Луна-25», заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград российским космонавтам на космодроме Восточный.

    По его словам, Россия намерена продолжить работу по созданию транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у страны есть очень хороший задел и «абсолютно ясное преимущество». «Возобновим лунную программу, речь идет о запуске с космодрома Восточный автоматического космического роботизированного аппарата «Луна-25», – передает ТАСС его слова.

    При этом Путин добавил, что Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне. «Поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило нам не только колоссальный технологический задел, но и те ценности, на которые мы равняемся и сегодня», – отметил глава государства.

    По его словам, стремление наших предков идти вперед «служит нам наказом». «Несмотря на любые трудности и какие-то попытки помешать нам в этом движении извне, будем обязательно последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы», – подчеркнул российский лидер.

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    Коментарии (37)
    Песков отметил непродолжительность беседы Путина и Нехаммера

    11 апреля 2022, 22:28

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера в понедельник были непродолжительными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Беседа была непродолжительной по меркам последнего времени», – цитирует Пескова ТАСС.

    Напомним, переговоры президента и канцлера прошли в понедельник в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

    Нехаммер после переговоров заявил, что беседа была очень жесткой и открытой.

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    Путин: Санкционный «блицкриг» против России не удался
    		   12 апреля 2022, 16:20
    Фото: vk.com/rt_russian
    Текст: Ольга Иванова

    Санкционный «блицкриг» Запада против России не удался, финансовая система и промышленность страны работают, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые прошли во вторник на площадке космодрома Восточный в Амурской области.

    «Тот «блицкриг», на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся, это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично», – цитирует его ТАСС.

    В понедельник стало известно, что российская фирма в рамках импортозамещения запустит производство собственных 3D-принтеров, которые будут состоять из максимального количества комплектующих, произведенных в России. Об этом сообщила пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. В конце прошлой недели представители завода «Полистрой» (Миасс, Челябинская область) сообщили о том, что наладили выпуск продукции из листового металла, которая заменила импортные аналоги, и стала востребованной у крупных компаний. В минувший четверг в думском комитете по промышленности и торговле рассказали об успехах в импортозамещении в фармацевтической отрасли: на данный момент около 70% жизненно необходимых препаратов производится в России.

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    Путин: США готовы воевать с Россией «до последнего украинца»
    		    12 апреля 2022, 16:18
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин согласился с мнением, что США готовы противостоять Москве «до последнего украинца».

    «Много говорят о том, что Соединенные Штаты готовы воевать с Россией «до последнего украинца» – и там говорят, и у нас говорят, – на самом деле, так оно и есть», – указал глава государства по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный в Амурской области, передает ТАСС.

    В пятницу представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО, отрицая свое открытое вступление в конфликт на Украине, фактически давно воюет ее руками против России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия Североатлантического альянса носят агрессивный, а не оборонительный характер.

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    Путин о происходящем на Украине: Выбора не оставили
    		    12 апреля 2022, 16:22
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Происходящее на Украине – трагедия, но выбора действовать по-другому России не оставили, заявил президент России Владимир Путин.

    «То, что происходит на Украине, – это трагедия, но Александр Григорьевич [Лукашенко] правильно сказал: выбора не оставили. Просто не было выбора, вопрос только был во времени, когда начнется. Вот и все», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг.

    Также он отметил мужественные и грамотные действия российских ВКС в ходе специальной военной операции на Украине.

    Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

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    Лукашенко о санкциях Запада: Мы говорим им «досвидос»
    		    12 апреля 2022, 16:15
    Фото: president.gov.by
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск говорят странам Запада, которые ввели санкции, «досвидос». При этом президент Владимир Путин призвал тех, кто вводит санкции, одуматься и принять сбалансированные решения.

    «Здравый смысл должен возобладать, я на это рассчитываю», – передает слова российского президента РИА «Новости».

    Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении 217 бизнесменов, политиков, военных, журналистов РФ, ЛНР и ДНР. ЕС заморозил активы нескольких банков России и 14 промышленных компаний.

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    ЦБ Казахстана решил помочь попавшим под санкции «дочкам» банков России

    12 апреля 2022, 07:07

    Текст: Наталья Ануфриева

    Национальный банк (ЦБ) Казахстана оказывает содействие попавшим под санкции дочерним банкам российских финансовых институтов в обслуживании клиентов, сообщил глава ведомства Галымжан Пирматов.

    Пирматов сообщил, что расширение санкций в отношении российских банков и их дочерних организаций в Казахстане повлияло на работу указанных банков, в частности на переводы в долларах, евро и карточные операции, так как международные платежные системы Visa и Mastercard ограничили операции по их картам, передает РИА «Новости».

    «Национальный банк оказывает банкам содействие, направленное на поддержку обслуживания их клиентов. Дочерние банки российских банков обеспечиваются наличными тенге в штатном режиме без ограничения», – заявил глава Нацбанка.

    Вместе с тем он подчеркнул, что санкции и ограничения, введенные в отношении указанных банков, не связаны и не влияют на деятельность казахстанских банков.

    Отмечается, что в Казахстане работают дочерние банки российских Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка.

    Ранее в Сбере и Альфа-банке заявили об отсутствии влияния санкций США на работу.

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    Путин поручил рассмотреть возможность отсрочки платежей за задержанную за рубежом технику

    11 апреля 2022, 17:48

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку изучить возможность отсрочки платежей по кредитам и лизинговым договорам на задержанную за рубежом технику.

    «Правительству РФ совместно с Банком России рассмотреть вопросы, касающиеся поддержки организаций транспортно-логистического комплекса: о введении отсрочки по уплате платежей за транспортные средства, задержанные на территориях иностранных государств, по договорам лизинга или кредитным договорам до момента фактического возвращения этих транспортных средств на территорию РФ», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.

    Также Путин поручил ЦБ и кабмину изучить возможность увеличения объемов наличной валюты, получаемой транспортными компаниями России на обязательные расходы за рубежом.

    Ранее Путин поручил подготовить доклад о мерах по стабилизации экономической ситуации в регионах.

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    Путин прибыл в Благовещенск

    12 апреля 2022, 09:05

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин прибыл в Благовещенск, где вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко осмотрит ход работ на космодроме Восточный.

    Ожидается, что президенты с вертолета осмотрят ход строительства космодрома и инфраструктурных объектов. Также они примут участие в церемонии награждения летчиков-космонавтов и пообщаются с работниками космодрома, передает РИА «Новости».

    У Путина запланирована беседа с Лукашенко и совместная пресс-конференция.

    Также президент России пообщается с губернатором Амурской области Василием Орловым и с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

    Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Благовещенск.

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    Путин сравнил события в Буче с провокацией в сирийской Ракке
    		    12 апреля 2022, 16:46
    Фото: кадр из видео

    Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Буче является фейком и сравнима с провокациями с химоружием в Сирии.

    По его словам, в Сирии проводились похожие провокации, когда в применении химического оружия обвиняли президента страны Башара Асада.

    «Что касается Бучи. Ну, послушайте, я разговаривал с коллегами из западных стран часто. И когда они мне говорят «Буча», я спрашиваю, а вы в Ракке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто, вот по самую землю, был уничтожен сверху американской авиацией? И там действительно трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дело никому не было до этого, никто даже и не заметил», – передает слова Путина

    «Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии. Когда изображали применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче», – сказал президент.

    По словам Путина, Лукашенко предоставил на встрече документы, «которые переданы в ФСБ – как, кто – у них есть соответствующие перехваты, на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации и фейка», передает Telegram-канал «Пул N3».

    Напомним, в Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче. Западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче. В Минобороны распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта.

    Напомним, в апреле 2018-го неправительственная организация «Белые каски» (которую финансируют Соединенные Штаты и Британия) обвинила войска «режима Башара Асада» в применении химоружия в Думе. Через неделю США, Великобритания и Франция, не дождавшись выводов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), нанесли удар по территории, контролируемой законным правительством Сирии. Но, как свидетельствуют данные, представленные Россией в ООН, «в виде жертв якобы от примененного законными властями республики химоружия подбрасывались тела заранее убитых людей».

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    Росавиация: Включение российских авиакомпаний в черный список не повлияет на безопасность

    11 апреля 2022, 20:59

    Текст: Вера Басилая

    Решение Еврокомиссии о включении российских авиакомпаний в черный список не повлияет на безопасность полетов российских перевозчиков, но подтверждает стремление Европы усиливать «авиационную блокаду» России, заявили в Росавиации.

    «Решение Еврокомиссии о включении российских авиакомпаний в так называемый черный список ЕС не повлияет на безопасность полетов наших перевозчиков. Данное решение ЕС свидетельствует о продолжении проводимой политики односторонних недружественных мер, нарушающих положения Чикагской конвенции и двухсторонних договоренностей, и лишь подтверждает дальнейшее стремление Европы усиливать «авиационную блокаду» Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Росавиации.

    В ведомстве уточнили, что упомянутые ограничительные меры в отношении российских авиакомпаний приняты заочно и не имеют под собой каких-либо оснований, относящихся к техническому состоянию парка воздушных судов российских авиаперевозчиков, поддержанию летной годности этих судов, исполнению лизинговых сделок.

    «Авиакомпании России, внесенные в так называемый черный список, имеют всю необходимую бортовую документацию, одобренную уполномоченным органом в области гражданской авиации Российской Федерации. Все воздушные суда соответствуют нормам летной годности, проходят регулярное техническое обслуживание в установленные программой технического обслуживания сроки», – заявили в Росавиации.

    Также сообщается, что сертификаты летной годности воздушных судов выдаются Росавиацией в соответствии с федеральными авиационными правилами и индивидуально оформленными применительно к каждому экземпляру воздушного судна документами, удостоверяющими его возможность безопасной летной и технической эксплуатации.

    «Вопрос безопасной эксплуатации воздушных судов является главным приоритетом Авиационных властей России. Одобрение сертификатов лётной годности осуществляется в строгом соответствии с нормами международного и национального воздушного права», – подчеркнули в ведомстве.

    Ранее ЕС включил 21 российскую авиакомпанию в черный список по авиабезопасности.

    До этого Евросоюз разрешил своим компаниям исполнять контракты финансового лизинга, заключенные с российскими авиакомпаниями до 26 февраля.

    Напомним, правительство России планирует в этом году разрешить досрочный выкуп транспорта, который находится в лизинге полностью или частично.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как рубль спасет российскую авиацию.

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    Путин: ВКС действуют мужественно, грамотно и эффективно на Украине

    12 апреля 2022, 11:29

    Текст: Александра Юдина

    В ходе специальной военной операции на Украине российские Воздушно-космические силы действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяют самые современные виды вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области.

    «Сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции в Донбассе, на Украине. Оказывают помощь народным республикам Донбасса. Действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками», – передает ТАСС его слова.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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