Путин: Санкционный «блицкриг» против России не удался

Санкционный «блицкриг» Запада против России не удался, финансовая система и промышленность страны работают, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые прошли во вторник на площадке космодрома Восточный в Амурской области.

«Тот «блицкриг», на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся, это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично», – цитирует его ТАСС.

В понедельник стало известно, что российская фирма в рамках импортозамещения запустит производство собственных 3D-принтеров, которые будут состоять из максимального количества комплектующих, произведенных в России. Об этом сообщила пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. В конце прошлой недели представители завода «Полистрой» (Миасс, Челябинская область) сообщили о том, что наладили выпуск продукции из листового металла, которая заменила импортные аналоги, и стала востребованной у крупных компаний. В минувший четверг в думском комитете по промышленности и торговле рассказали об успехах в импортозамещении в фармацевтической отрасли: на данный момент около 70% жизненно необходимых препаратов производится в России.