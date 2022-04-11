В России решили запустить производство 3D-принтеров из отечественных компонентов

Столичная компания в рамках импортозамещения запустит производство собственных 3D-принтеров, которые будут состоять из максимального количества комплектующих, произведенных в России, сообщила пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Сегодня многие столичные компании столкнулись с проблемой поставки комплектующих из-за рубежа. Однако 3D-технологии способны решить проблему импортозамещения. Например, московская компания 3D.RU начала разработку производства собственных 3D-принтеров и в ближайшие два-три года организует его таким образом, чтобы все комплектующие были сделаны на территории России. Это позволит абсолютно не зависеть от импорта», – передает ТАСС слова руководителя департамента Владислава Овчинского.

Он добавил, что 3D-принтеры способны работать с различными типами металлов, керамикой, песком и пластиком. Именно поэтому аддитивные технологии начали активно применять в машиностроении, промышленности, проектировании, медицине и других сферах. Импортозамещение позволит снизить стоимость конечного продукта и тем самым сократить зависимость от зарубежных поставок запчастей для ряда бытовых приборов, автомобилей, фурнитуры.

«Если посмотреть тенденцию спроса на наши услуги, то можно увидеть значительный рост за последние пять лет. Даже в реалиях эпидемии он ускорился. В среднем мы печатаем 1,5 тыс. заказов в год, начиная от шестеренки, заканчивая восьмиметровым арт-объектом в виде работающего фонтана и данный размер не является пределом», – отметили в пресс-службе.

В Москве представлен большой перечень мер для поддержки промышленности. В связи с санкционными действиями в отношении России правительство Москвы выделило дополнительные 10 млрд рублей городскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства. Столичные предприятия могут направить средства на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, реализацию инвестиционных программ и выплату зарплаты.