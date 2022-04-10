Греки передали в посольство России петицию с извинениями за позицию своего правительства

Группа представителей греческой общественной организации «Всемирная сеть эллинизма» передала в воскресенье в посольство России в Греции петицию с извинениями за позицию, которую правительство Греции заняло в отношении РФ и событий на Украине, об этом представители организации рассказали российским журналистам.

Греки пришли к посольству с греческими флагами, принесли цветы, а также написали сопровождающее письмо, в котором, в частности, говорится: «Немного цветов вместе с нашими сердцами! Наши мысли о братском российском народе! От имени греков мы хотим попросить у вас прощения за оскорбительное для нашей истории поведение греческого правительства, которое, высылая российских дипломатов из Греции, оскорбляет нас как греков, так и как демократов и православных христиан!», сообщает ТАСС.

По словам собравшихся, они являются представителями организации «Всемирная сеть эллинизма», которая насчитывает 75 тыс. членов в Греции и за рубежом. Перед передачей петиции участники акции сфотографировались на фоне посольства.

Выступивший у посольства от имени организации профессор Университета Фракии Йоргос Павлос зачитал петицию под названием «Рука дружбы и братства русскому народу от всех греков».

«Большинство греков стоят на стороне своих православных русских братьев и выступают против решений греческого парламента и греческого правительства, - сказал Павлос. - Потому что как знающие историю греки мы считаем трагической и роковой ошибкой греческого правительства считать Россию и российский народ нашим врагом, отправляя оружие на Украину и высылая российских дипломатов в качестве персон нон грата в Греции. Трагической и роковой ошибкой мы также считаем приглашение для выступления в греческом парламенте нынешнего премьер-министра Украины [Владимира Зеленского], который враждебно настроен по отношению к греческому меньшинству на Украине, отрицая историческую реальность присутствия эллинизма на побережье Черного моря. По сути, на данный момент эти этнические греки Причерноморья является древнейшими жителями региона, основавшими там города и принесшими туда культуру».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.