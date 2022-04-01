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1 апреля, пятница | Последнее обновление — 13:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пожарные потушили часть резервуаров с топливом на нефтебазе в Белгороде
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Боррель выразил сожаления из-за контрсанкций России
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Евросоюз сожалеет о введении Россией контрсанкций в отношении его руководителей и об отсутствии юридической возможности их оспорить, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что ЕС «сожалеет о решении российских властей запретить въезд на территорию России ряду граждан стран Евросоюза, включая представителей руководства и парламентов ЕС и государств-членов, в ответ на санкции ЕС», передает ТАСС.
«В отличие от российских контрсанкций, запретительные меры ЕС открыто опубликованы, основаны на ясных критериях и предусматривают легальные возможности их оспорить», – утверждает он.
Вместе с тем сообщество продолжает требовать от России прекращения операции по денацификации и демилитаризации, «немедленного и безусловного» вывода с Украины всех сил и вооружений, а также полного соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны в границах, признанных мировым сообществом.
Параллельно с этим газета El Pais сообщила со ссылкой на источники в Еврокомиссии (ЕК), что ЕС рассматривает возможность принятия мер против родственников российских предпринимателей, в отношении которых были введены санкции, чтобы закрыть лазейки для обхода рестрикций.
В частности, среди возможных шагов называется принятие мер в отношении родственников некоторых предпринимателей и компаний, чтобы избежать действий и переводов, направленных на сокрытие их имущества.
ЕК также работает над пятым пакетом антироссийских санкций. Речь идет о «промежуточном пакете», направленном на усиление предыдущих рестрикций, его цель в том, чтобы не допустить обхода введенных санкций, а также чтобы лишить Банк России возможности осуществлять операции, используя свой золотой резерв.
По версии газеты, ЕС рассматривает и возможность введения запрета, связанного с экспортом в Россию важных для страны товаров, и принятия мер, связанных с использованием криптовалюты.
Издание указывает, что санкции Запада и конфликт вокруг Украины привели к тому, что торговля Европы с Россией сократилась до четверти объема, предшествующего обострению ситуации. В 2021 году товарооборот составлял 257 млрд евро.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что четвертый пакет контрсанкций по противодействию мерам, введенным в отношении России, включает порядка 20 инициатив по поддержке экономики страны.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
Главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей условились наращивать координацию во внешнеполитической сфере и противодействие санкционному давлению.
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В Австрии разъяснили, как собираются оплачивать российский газ
Австрийская компания OMV сообщила, что не получала от Газпрома запроса по поводу платежей за газ в рублях, договорной основой является оплата в евро, заявил ее представитель.
Представитель компании сказал в ответ на соответствующий вопрос, что «пока мы не получали никакой информации или запроса от нашего партнера по контракту (Газпром)», передает РИА «Новости».
«Договорной основой является оплата в евро», – отметили в компании на вопрос, будут ли там теперь платить за российский газ в рублях.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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США и ЕС обсудили «изоляцию» России
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В Вашингтоне состоялось первое заседание диалога высокого уровня дипломатов США и ЕС по России, сообщает Госдеп.
США представляла замглавы Госдепа по политическим делам Виктория Нуланд, а ЕС – замгенсека внешнеполитической службы Энрике Мора. В совместном заявлении сторон говорится, что они «приветствовали координацию» по «беспрецедентным санкциям и мерам экспортного контроля» против России, передает ТАСС.
США и ЕС «обсудили продолжение тесного сотрудничества в деле координации с G7 с целью обеспечения строжайшего выполнения этих мер», а также «шаги по еще большей изоляции» России «от экономик США и ЕС и международной финансовой системы». Они намерены «создать жесткие издержки для России за ее действия» в отношении Украины.
Также в заявлении подчеркивается «приверженность расширению коалиции» стран, «которые вводят санкции и меры экспортного контроля» против России. США и ЕС «приветствовали рост числа» таких государств.
Китай призвали «не обходить и не подрывать» санкции, а также не оказывать какую-либо помощь Москве в проведении военной операции на Украине. Также обсуждалась тема сокращения зависимости ЕС от российских энергоносителей.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
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Латвия зафиксировала прекращение поставок российского газа
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С 1 апреля в Латвию прекратил поступать природный газ по трубопроводу из России, следует из данных латвийского оператора газотранспортной системы и Инчукалнского подземного газохранилища Conexus Baltic Grid.
Газ по газопроводу, который заходит в Латвию со стороны Пскова и Изборска через эстонскую Лухамаа, в марте поставлялся из России стабильно, объем поставок доходил до 55 гигаватт-часов в сутки. Всего в марте по газопроводу в Латвию поступило 874 гигаватт-часа газа, передает Delfi.
Отмечается, что на ближайшие дни поставки не запланированы, хотя мощности для поставок зарезервированы на весь апрель.
Издание указывает, что прекращение поставок газа из России на данный момент якобы никак не повлияет на газоснабжение латвийских потребителей, а также потребителей из других стран Балтии, так как газ им доставляется из Инчукалнского подземного газохранилища.
В данный момент газохранилище заполнено на 34%, в нем хранится 7 тыс. 550 гигаватт-часов газа.
При этом ранее в Латвии предсказали кризис с отоплением крупных городов из-за перебоев в поставке щепы, с помощью которой вырабатывается треть тепловой энергии в Риге.
Также газовая компания Latvijas gaze повысила тарифы на газ для домохозяйств Латвии с 1 января 2022 года в полтора-два раза в зависимости от объема потребляемого газа, а председатель правления компании Айварс Калвитис призвал Латвию беспокоиться о том, как сможет выжить экономика страны из-за высоких цен на газ.
Между тем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские страны смогут отказаться от поставок газа из России в течение двух лет.
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Эксперт объяснил позицию Германии по оплате поставок российского газа
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«Пока нет полного согласования документов, не стоит ожидать согласия Шольца. Но и Россия не хочет терять сотни миллионов евро ежедневно», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее лидеры России и ФРГ обсудили возможные схемы оплаты поставок газа из России в Германию.
«Один из вариантов заключается в том, что меняется валюта платежа, но не валюта контракта. То есть платеж происходит в рублях по курсу, но при этом евро остается валютой контракта», – пояснил Станислав Митрахович, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.
Однако, по его словам, пока многое остается непонятным. «Как технически это могло бы происходить? Платеж в рублях, но пересчитанный через евро внутри одного банка? Или это будет делать немецкая дочерняя компания? Предположим, есть некая корпорация, она открывает дочернюю компанию в России, и головной офис в пользу «дочки» делает платеж в евро. Затем полученные и «завернутые» Москвой евро дочерняя структура с помощью Газпромбанка меняет на рубли. В этом случае Германия может публично сказать, что платеж был совершен в евро, потому что в Россию формально будет приходить именно эта валюта», – рассуждает собеседник.
Он также уверен, что уже к вечеру четверга от Газпрома поступят какие-то пояснения по поводу того, как будет организована оплата поставок голубого топлива. Вслед за этим может последовать некая реакция со стороны контрагентов.
При этом Москва не захочет терять возможность продавать газ в Европу, уверен эксперт. Дело в том, что «Россия ежедневно получает по несколько сотен миллионов евро по сделкам за газ». Митрахович также допустил неблагоприятное развитие событий. «Если сторонам совсем не удастся договориться, то есть вариант полного прекращения поставок. Но тогда уже будет торг за те условия, на которых контракты могут быть возобновлены», – заметил эксперт.
Накануне президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре обменялись мнениями насчет очередного раунда российско-украинских переговоров, который прошел накануне в Стамбуле. Кроме того, Путин информировал коллегу по поводу решения о переходе к оплате за российский газ в рублях.
«Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля. «Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», – добавили в Кремле.
В свою очередь, Шольц «не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру», – уточнили в пресс-службе канцлера. Также Шольц заявил, что «платежи по-прежнему будут осуществляться исключительно в евро и будут переводиться в обычном режиме в Газпромбанк, на которого санкции не распространяются, а затем банк конвертирует деньги в рубли».
В то же время источники Reuters сообщили свою версию возможной схемы оплаты. «Меняется только валюта платежа, валюта контракта не меняется. Например, по сделкам, заключенным в евро, оплата должна производиться по официальному курсу рубля к евро, установленному ЦБ РФ», – цитирует агентство одного из источников.
«Предложенная схема является одним из вариантов и не является окончательной. Согласно третьему российскому источнику, Газпромбанк, третий по величине банк России, мог бы служить посредником в сделках между покупателями газа и Газпромом», – добавляет Reuters.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Немцы возмутились отказом G7 платить за российский газ в рублях
Немцы раскритиковали решение государств группы G7 отвергнуть требование Москвы оплачивать счета за газ в рублях, своим мнением читатели издания Die Welt поделились в комментариях к соответствующей статье.
Пользователь Jorg W написал, что «Германия из-за своей огромной зависимости от русского газа находится в крайне невыгодном положении, то, что другим государствам доставит неудобства, может сломать немецкой экономике хребет, ведь санкции движутся по траектории бумеранга», передает РИА «Новости».
«Если рассуждать логически, то почему бы (президенту России Владимиру) Путину не закрутить кран? В данный момент для Путина не имеет смысла экспортировать энергоносители за доллары и евро», – считает Robin Masters.
«Самое глупое решение за все существование ФРГ. Коалиционное правительство с точки зрения энергетической политики толкнуло немецкое население в пропасть!», – подытожил Norbert S.
Ранее целый ряд промышленных производств в Германии оказался под угрозой из-за проблем с энергоресурсами и возможным эмбарго против России.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна намерена якобы уже в 2022 году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России. При этом глава крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германии потребуется три года для поиска альтернативных поставщиков газа для отказа от российского.
Между тем 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. До 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно. До этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
Вместе с тем в России предложили задуматься над новой платежной единицей для дружественных стран.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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Путин предупредил о риске деиндустриализации Европы
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Европейским странам грозит деиндустриализация и потери миллионов рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли.
«Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний американского военно-промышленного комплекса только растет. Капиталы утекают в США, лишая ресурсов развития другие регионы мира», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, к этому же можно отнести попытки перевода Европы на дорогой американский сжиженный природный газ (СПГ).
«В результате европейцев не только заставляют раскошелиться, но и, по сути, своими руками подорвать конкурентоспособность европейских компаний, убрать их с глобального рынка. Для Европы это означает масштабную деиндустриализацию и потерю миллионов рабочих мест», – подчеркнул глава государства.
Он предупредил, что вслед за продовольственным кризисом неизбежно последует новая волна миграции, прежде всего в европейские страны.
«Тем не менее, шаг за шагом принимаются решения, которые подталкивают мировую экономику к кризису», – добавил Путин.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
В четверг Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
Россия ввела санкции против руководителей Евросоюза
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Российская сторона расширяет список представителей ЕС и структур ЕС, которым запрещен въезд в Россию, теперь в перечень добавлено высшее руководство Евросоюза, сообщил МИД.
«В ответ на массированные односторонние санкции Евросоюза, в соответствии с базовым для международного права принципом взаимности российской стороной значительно расширен список представителей стран – членов Евросоюза и евроструктур, которым <...> запрещен въезд на территорию нашей страны», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Санкции также вводятся в отношении высшего руководства ЕС, включая нескольких еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, и на подавляющее большинство депутатов Европарламента, «продвигающих антироссийскую политику».
«В ответный российский черный список внесены также высокопоставленные должностные лица, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран – членов ЕС, а также общественных деятелей и работников СМИ, несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения», – подчеркнул МИД.
Вербальная нота МИД России об ограничениях передана в представительство Евросоюза в Москве.
В министерстве подчеркнули, что чиновники ЕС пытались выставить Россию виновником системного кризиса в области европейской безопасности и отказывались признать, что они потворствуют укреплению русофобских и неонацистских настроений на Украине, «ее милитаризации и встраиванию в усилия НАТО по военному сдерживанию России»
«Несмотря на наши неоднократные призывы, потакали саботажу киевским режимом минского «Комплекса мер» и удушению русскоязычия на Украине. Закрывали глаза на систематическое истребление мирных жителей Донбасса. Теперь же, вместо того, чтобы извлечь уроки из произошедшего, в Брюсселе по инерции идут тупиковым путем введения в отношении России ограничительных мер», – подчеркнули в МИД.
Президент России Владимир Путин в четверг объяснял, что санкции против России введены, поскольку наша страна не захотела плясать под чужую дудку. До этого он отмечал, что введенные западными странами антироссийские санкции – это плата за свободу и независимость.
В Германии отказались «нарушать контракты» и платить за газ в рублях
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ФРГ не будет платить за поставляемый Россией природный газ в рублях и тем самым нарушать действующие контракты, заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.
Хабек заявил, что «мы не приемлем нарушение частных контрактов по поставкам (энергоносителей)», и он рад, что «компании точно так же оценивают ситуацию», передает ТАСС.
Он также напомнил, что ранее страны «Группы семи» отклонили возможность оплаты за российские энергоресурсы в рублях.
Кроме того, власти Германии запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России. Чрезвычайным планом предусмотрены три ступени, речь идет о первой из них.
«Она предусматривает мониторинг ситуации», – пояснил он. Министр сообщил, что на этой стадии в ведомстве создается кризисный штаб.
Напомним, целый ряд промышленных производств в Германии оказался под угрозой из-за проблем с энергоресурсами и возможным эмбарго против России.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна намерена якобы уже в 2022 году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России.
При этом глава крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германии потребуется три года для поиска альтернативных поставщиков газа для отказа от российского.
До этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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Расчеты за российское зерно задумали перевести в рубли
В Союзе экспортеров зерна призвали ЦБ рассмотреть возможность продавать зерно по экспортным контрактам за рубли на фоне введенных против России санкций.
В Союз входят, в частности, ТД «Риф», «Астон», «Деметра Трейдинг», ОЗК, Cargill, Viterra. В ведомстве попросили обеспечить рублевую ликвидность для иностранных банков, в которых обслуживаются покупатели зерна, крупнейшие из которых – Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия, передает «Коммерсант».
Отмечается, что в данный момент большинство контрактов заключаются в валюте, однако с началом военной операции России на Украине и последовавшей за ней волны санкций у российских экспортеров начались сложности с получением средств, так как банки не всегда соглашались переводить деньги.
Кроме того, в Союзе экспортеров зерна предложили ряд мер для оптимизации текущих операций, в их числе – фиксация курса доллара США для оплаты экспортной пошлины на зерно в день списания средств со счета экспортера. Отмечается, что отправка и зачисление суммы пошлины на счет таможни проходят с задержкой, в итоге уже перечисленных средств бывает недостаточно.
Союз также просит ЦБ рассмотреть вопрос возобновления оборотного кредитования в рублях в рамках ранее установленных лимитов и разработать возможность страхования грузов и имущества перевозчиков от военных рисков на национальном уровне. Указывается, что даже при выросших ставках зарубежные компании не готовы страховать риски, связанные с заходом судов в порты России.
Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что экспортеры зерна обеспечивают приток ликвидности в российское растениеводство, а потребители российского зерна готовы работать в любой валюте.
В Объединенной зерновой компании (ОЗК) заявили, что есть затруднения с фрахтом, в целом не влияющие на формирование экспортного потока, а вопросы оплаты экспортных контрактов за рубли уже прорабатываются. Также имеется положительный опыт использования механизма оплаты поставок зерна в рублях с Турецким государственным зерновым советом.
Выбор российской валюты обусловлен экономической целесообразностью и снижает риски от возможных курсовых колебаний, отметили в ОЗК. Кроме того, это существенно облегчит торговлю с Ираном.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов подтвердил, что риски с доставкой зерновых грузов на фоне кризиса увеличились. Многие покупатели переходят на контракты на условиях CIF (продавец доставляет товар в порт выгрузки) вместо FOB (доставка до порта отгрузки).
Вместе с тем гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что, хотя такая схема расчетов теоретически может быть рассмотрена для Турции, у которой с Россией есть большие объемы взаимной торговли продовольствием, вряд ли она возможна с другими импортерами.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров, начав продавать за национальную валюту удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
Также Россия временно запретила экспорт сахара и зерновых. Грецию и ЕС предупредили о дефиците пшеницы и зерновых, в Германии уже зафиксировали значительный рост цен на продукты и пшеницу.
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Квартиру Зеленского в Крыму решили национализировать
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В список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру президента Владимира Зеленского в поселке Ливадия под Ялтой, сообщил источник в правительстве региона.
Источник сообщил, что «в список имущества, которое подпадает под национализацию, также будут включены апартаменты Зеленского в Ливадии», передает РИА «Новости».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации имущества украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм. До этого, еще в декабре, он пригрозил Зеленскому судом за долги по коммуналке.
Между тем стало известно, что ряд украинских олигархов, а также президент Зеленский продолжают владеть бизнесом в России, несмотря на эскалацию обстановки в феврале – марте 2022 года и политические разногласия.
Отметим, что Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» на Украине объектов собственности России и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности «российских пропагандистов», не пояснив, о ком именно идет речь.
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Мишустин рассказал о новым пакете контрсанкций
Четвертый пакет контрсанкций по противодействию мерам, введенным в отношении России, включает порядка 20 инициатив по поддержке экономики страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин заявил, открывая заседание президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций, что в пакете «около двух десятков идей, которые охватывают несколько сфер, – от поддержки малого и среднего бизнеса до крупных промышленных предприятий», передает ТАСС.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
Главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей условились наращивать координацию во внешнеполитической сфере и противодействие санкционному давлению.
Кремль обвинил Запад в объявлении тотальной экономической войны России. Между тем в Британии призвали европейские страны признать ошибочность санкций против России. Кроме того, Западу предсказали внутренние конфликты из-за санкций против Москвы.
Банк России смягчил ограничения на переводы за рубеж для физлиц
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ЦБ принял решение смягчить ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц, теперь можно перевести со своего банковского счета за границу не более 10 тыс. долларов в течение месяца, следует из сообщения регулятора.
Регулятор отметил, на ближайшие шесть месяцев установлены «новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан, в течение календарного месяца физические лица имеют право перевести за пределы России со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 10 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте», передает ТАСС.
Вместе с тем «переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов – физических лиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юридических лиц из этих государств приостановлены на шесть месяцев».
«На такой же срок приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц – нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров», – отмечает ЦБ.
Напомним, 9 марта ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой.
Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах были сохранены и учтены в валюте вклада, однако клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
Также сообщалось, что юрлица и индивидуальные предприниматели из числа резидентов России смогут получить иностранную валюту до 5 тыс. долларов для зарубежных командировок.
Кроме того, президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран», по которому экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года.
Этим же указом Путин запретил резидентам России переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками. С 1 марта было запрещено зачисление резидентам России иностранной валюты на свои счета и вклады в зарубежных банках.
Япония решила не выходить из проекта «Сахалин–2»
Япония не собирается выходить из нефтегазового проекта «Сахалин–2», так как заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.
Кисида сказал, выступая в парламенте, что «это чрезвычайно важный проект для нашей энергетической безопасности, поскольку он способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам СПГ», передает ТАСС.
«Мы не намерены из него выходить», – добавил он.
«Сахалин–2» – это нефтегазовый проект, реализуемый на острове Сахалин на условиях соглашения о разделе продукции. Около 60% сжиженного газа предназначается для Японии.
При этом Япония присоединилась ко многим антироссийским санкциям стран Запада и решила называть Южные Курилы «незаконно оккупированными».
В ответ на это Москва объявила о выходе из переговоров о мирном договоре и статусе Курильских островов.
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Стал известен топ мер по импортозамещению в России за неделю
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассказал об основных мерах по импортозамещению в России, принятых с 21 по 27 марта.
Пермская компания «ВИПАКС» разработала импортозамещающее программное обеспечение для видеонаблюдения, планируется, что продукт поможет потребителям решать задачи, связанные с охраной, вне зависимости от дефицита комплектующих, говорится в сообщении Telegram-канала ЭИСИ.
Вместе с тем центр разработки инновационной гражданской продукции «Октава ДМ» представил линейку новых слуховых аппаратов. Компания намерена полностью заместить импорт. Биотехнологическая производственная компания «Биоджет» (входит в группу «Фармэко») будет производить препараты для таргетной терапии онкологических заболеваний.
Также растет спрос на продукцию единственного на Дальнем Востоке завода энергетического машиностроения «Дальэнергомаш» в связи с отсутствием импортной техники. Отмечается, что разработка хабаровского предприятия – воздушный нагнетатель «AERO IM» 160/1.6 – превосходит по своим характеристикам многие зарубежные аналоги. Все изделия производятся из отечественных материалов.
Кроме того, компания «НеоКор» в Кемеровской области внедряет разработки НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний и производит биопротезы для сердечно-сосудистой хирургии. Компания готова увеличить производство и занять 90% рынка биопротезов клапанов сердца.
Ранее сообщалось, что центр продвижения отечественного ПО создан в Нижегородской области.
Володин посоветовал Западу искать рубли
Западу следует «искать рубли», чтобы рассчитываться за российский газ, а Москве можно задуматься и о продаже за национальную валюту ряда других экспортируемых товаров, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин написал в Telegram, обращаясь к недружественным странам, что если они хотят получать российский газ, то им следует начать «искать рубли».
«На протяжении последних дней широко обсуждается вопрос расчетов за природный газ в рублях. Сначала страны G7 не согласились с требованием рассчитываться за энергоресурсы в нашей валюте. Затем (президент Франции Эммануэль) Макрон заявил, что такой возможности у европейских стран нет. А сегодня СМИ сообщили, что потоки газа по газопроводу «Ямал – Европа» упали до нуля», – напомнил он.
Спикер Госдумы указал, что «европейским политикам необходимо заканчивать разговоры и перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях».
«Они сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчетов в этих валютах. Правильное решение принял наш президент (Владимир Путин). Депутаты Государственной думы его поддерживают», – подчеркнул Володин.
Он добавил, что у Европы «есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях», «никакой трагедии в этом нет».
«Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Газ добывается в сложных природных климатических условиях. Это тяжелейшая работа. Если хотите получать газ – ищите рубли. По-другому не должно быть», – подытожил Володин.
Он также выразил мнение, что России следовало бы расширить список экспортируемых за рубли товаров, начав продавать за национальную валюту «удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес».
«В этой связи обращаюсь к коллегам из национальных парламентов недружественных стран. Отнеситесь более серьезно к вопросу рублевых взаиморасчетов. Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать», – заключил он.
Напомним, 23 марта Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. До 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли.
В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно. Однако до этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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