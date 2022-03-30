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Мишустин рассказал о новым пакете контрсанкций
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Четвертый пакет контрсанкций по противодействию мерам, введенным в отношении России, включает порядка 20 инициатив по поддержке экономики страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин заявил, открывая заседание президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций, что в пакете «около двух десятков идей, которые охватывают несколько сфер, – от поддержки малого и среднего бизнеса до крупных промышленных предприятий», передает ТАСС.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
Главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей условились наращивать координацию во внешнеполитической сфере и противодействие санкционному давлению.
Кремль обвинил Запад в объявлении тотальной экономической войны России. Между тем в Британии призвали европейские страны признать ошибочность санкций против России. Кроме того, Западу предсказали внутренние конфликты из-за санкций против Москвы.
Япония призналась в неспособности присвоить резервы Банка России
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Япония не может реквизировать валютные резервы Центрального банка России, которые хранятся в Банке Японии, в силу отсутствия законодательства, регулирующего подобные меры, заявил на парламентском комитете министр финансов Сюнъити Судзуки.
Судзуки заявил, что «исходя из нынешнего законодательства, в частности, закона о Банке Японии (центральный банк страны), нет установлений, согласно которым можно было бы реквизировать валютные резервы центральных банков других стран, которые хранятся в Банке Японии», передает РИА «Новости».
«Правительство Японии не может реквизировать валютные резервы центральных банков других стран, которые хранятся в Банке Японии», – добавил он, отвечая на вопрос депутата, может ли Токио поступить так, если в России будут конфискованы или национализированы активы японских компаний.
В Банке Японии хранится 33 млрд долларов, что в японских иенах составляет около четырех триллионов, и составляет порядка 6% от общего объема золотовалютных резервов России.
Напомним, Япония заморозила средства ЦБ России в рамках экономических санкций.
Также в Токио решили ужесточить валютное законодательство из-за санкций против России. Кроме того, решение России о продаже газа за рубли вызвало в Японии «непонимание».
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В Кремле указали на последствия отказа ЕС платить за газ в рублях
Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза (ЕС) платить за него в рублях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил в интервью PBS, что «мы не будем заниматься благотворительностью, посылать газ бесплатно в Западную Европу», передает РИА «Новости».
На вопрос ведущего, будет ли отключен газ неплательщикам, пресс-секретарь президента ответил: «Нет оплаты – нет газа».
При этом он отметил, что окончательное решение о том, как реагировать на отказ платить за газ в рублях, еще не принято.
Ранее Песков заявлял, что модальности оплаты российского газа в рублях прорабатываются.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
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Стало известно о сохранившемся в России бизнесе Зеленского и украинских олигархов
Журналисты выяснили, что ряд украинских олигархов, а также президент Украины Владимир Зеленский продолжают владеть бизнесом в России, несмотря на эскалацию обстановки в феврале-марте 2022 года и политические разногласия.
В России продолжают действовать и получать доходы ООО «Грин Филмс» и «Платинумфилм» – компании, основанные Зеленским и его товарищами в 2012 году, отвечают за дистрибуцию, заработки от проката и лицензионные отчисления от юмористических шоу и фильмов студии «Квартал 95», передает RT.
«Грин Филмс» сдала последнюю отчетность только за 2020 год, ее выручка составила 55,7 млн рублей, а «Платинумфилм» в 2020 году показала нулевые доходы.
Сервис «Контур.Фокус» показывает, что обе российских фирмы принадлежат кипрскому Green Family LTD. Кипрский офшор на четверть принадлежал самому Зеленскому до начала президентской карьеры, указывает реестр юрлиц Кипра.
В 2019 году Зеленский избавился от своей доли, распределив ее между коллегой по «Кварталу 95» Андреем Яковлевым и офшором с Британских Виргинских островов Appex International, следует из выписки торгового реестра Кипра.
Однако по косвенным признакам можно судить, что Зеленский сохраняет контроль над кинопродюсерским бизнесом через своих ближайших соратников – братьев Сергея и Бориса Шефиров, а также Тимура Миндича.
Сооснователи «Квартала 95» братья Шефиры продолжают контролировать по 15% уставного капитала кипрского юрлица, следует из свежей выписки из реестра.
Также близок к Зеленскому и владелец виргинской компании Appex Тимур Миндич. О том, что Appex International принадлежит ему, многократно писали авторитетные украинские СМИ. Через этот офшор Миндич получил большую часть прежней доли президента Украины и стал владельцем 50% Green Family, получающей доходы от российского проката.
Кроме того, российская, немецкая и украинская пресса называют Миндича человеком олигарха Игоря Коломойского, которого сам Коломойский якобы «определил» в окружение Зеленского. О степени близости Зеленского и Миндича говорит и то, что тот, например, будучи кандидатом в президенты, ездил на автомобиле Миндича.
Сам Миндич имеет тесные культурные и деловые связи с Россией – он женат на дочери Аллы Вербер, основательницы ювелирного дома Mercury. Та вплоть до своей смерти работала креативным директором ЦУМа и, по данным Vogue, имела широкие контакты среди российского истеблишмента.
Вместе с тем блогер Сергей Колясников (Zergulio) вскоре после начала военной спецоперации на Украине рассказал, что теща и жена Зеленского продолжают получать доходы от сдачи недвижимости в Москве – им якобы принадлежат две квартиры бизнес-класса: одна – в районе Тушино, другая – на Варшавском шоссе.
Основатель интернет-магазина Rozetka.ua, номер 20 украинского Forbes Владислав Чечеткин заработал вместе супругой Ириной 470 млн долларов в 2021 году. В соцсетях Чечеткин с 2014 года публикует посты антироссийского содержания, но при этом в России он опосредованно контролирует два ООО: «Тиу.ру» и «Портал Тиу.ру». Компании занимаются разработкой программного обеспечения, обработкой данных и размещением информации. Фактически на сайте Tiu.ru находился маркетплейс; с февраля 2022 года сайт недоступен.
Компаниями владеет кипрская Temania Enterprises Ltd. «Теманией» через офшор с Британских Виргинских островов в равных долях владеют супруги Чечеткины, согласно выписке из реестра Кипра. В 2020 году российские компании Чечеткина заработали 179,4 млн рублей и заплатили 22,8 млн рублей налогов в российский бюджет.
Также сообщается, что по данным на 2019 год фабрика «Конти» занимала 3,7% украинского рынка кондитерских изделий и была пятой среди крупнейших производителей. Состояние ее основателя, бывшего вице-премьера правительства Украины Бориса Колесникова, Forbes оценил в 190 млн долларов, поставив его на 55-е место в рейтинге 2021 года. Недавно Колесников, которого называют «близким партнером олигарха Рината Ахметова», снова решил заняться политикой – основал весной 2021 года оппозиционную партию «Украина – наш дом».
В 2021 году он в интервью журналистам заявил, что избавился от российской фабрики еще в 2017 году. Однако базы СПАРК и «Контур.Фокус» говорят об обратном: его головная компания «Производственное объединение «Конти» на 99% продолжает владеть кондитерским заводом в Курске, который производит печенье «СуперКонтик» и зефир Bonjour.
Кроме того, на российском сайте и в интеллектуальной собственности «Конти-Рус» сохранил те же бренды, виды конфет и символику, что и до 2017 года. Российская фабрика пользуется теми же доменными именами, что и украинское головное предприятие.
Деловые издания Украины в 2021 году публиковали информацию о российском подразделении в Курске. Один из главных топ-менеджеров украинской группы компаний – финдиректор Дмитрий Колесник – как минимум до 2018 года оставался в совете директоров российского юрлица.
В 2021 году «Ведомости» и украинские СМИ писали, что Колесников не только сохранил контроль над курской фабрикой, но и купил с торгов новую. Так, по данным СМИ, юридическая фирма «Юнайтед партнерс» купила на торгах по банкротству кондитерскую фабрику «Красная заря» в Иваново. Юристы, утверждает издание, действовали в интересах украинского «Конти».
За 2020 год (последний год с опубликованной отчетностью) «Конти-Рус» заработал 10,7 млрд рублей, чистая прибыль составила 413,8 млн рублей. Компания перечислила в российский бюджет 88 млн рублей налогов.
Основатель холдинга «Фоззи», 35-й в украинском Forbes Владимир Костельман в 2021 году уволил своего топ-менеджера за пророссийскую позицию, которую тот выражал в соцсетях, однако родители самого Костельмана держат бизнес в Москве и Алуште.
Так, его мать Людмила Костельман зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в Москве, в Таганском районе. Она зарабатывает на аренде и управлении недвижимостью. Отец бизнесмена Михаил Костельман имеет российское гражданство и прописан в Москве.
В Алуште, по данным СПАРК, на Костельмана-старшего зарегистрирован гостиничный комплекс: ООО «Багира-2003». До декабря 2014 года эта гостиница принадлежала напрямую его сыну. Ее доход в 2020 году составил 1,8 млн рублей.
Замыкающий список топ-100 богатейших бизнесменов Украины Александр Слободян продолжает получать лицензионные отчисления за продажу пива «Оболонь» в России, напиток варит Московская пивоваренная компания, которая не принадлежит Слободяну, но подписала с его холдингом «Оболонь» лицензионный контракт на производство одноименного пива.
Журналисты также выяснили, что дистрибуцией развлекательного контента в России занимается не только окружение Зеленского. Например, онлайн-кинотеатр Megogo контролируется номером 13 украинского Forbes, сыном экс-мэра Киева Степаном Черновецким.
Напомним, в январе Зеленский решил ввести ограничения для украинских олигархов, которые находятся вне страны. До этого парламент Украины по инициативе президента принял «закон об олигархах». Также украинских чиновников критиковали за ведение бизнеса в Крыму.
В середине февраля украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покинули Украину чартерными рейсами. Зеленский заявлял, что «они свой выбор уже сделали, но должны вернуться в страну».
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Названы вероятные сроки начала поставок лайнера МС-21 с российским двигателем ПД-14
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Техспециалисты в авиационной области не согласились с прогнозом замгендиректора корпорации «Иркут» Анатолия Гайданского о первых поставках МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 в 2024 году – по их оценке, «в нормальной ситуации» поставки в 2025 году стали бы «оптимистичным прогнозом».
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) не смогла получить от американской компании Pratt & Whitney (PW) большую часть двигателей для самолета МС-21, передает «Коммерсант».
О том, что иностранные производители отказываются поставлять авиапрому компоненты даже по предоплаченным заказам, ранее заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, в 2022 году ОАК сдаст два МС-21 вместо планировавшихся четырех.
По данным издания, ОАК успела получить только два комплекта американских двигателей для двух опытных образцов МС-21, хотя по заключенным ранее контрактам должна была получить восемь единиц за 101 млн долларов.
«Нам отказано в поставке компонентов в рамках нашей широкой международной кооперации, при этом даже заранее предоплаченные заказы сегодня заморожены и не поставляются. Причем объяснений нет никаких», – заявлял Мантуров.
В июле 2019 года ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в ОАК Ростеха) объявило о заказе на поставку United Technologies (подразделение PW) 20 комплектов маршевых силовых установок (по два двигателя PW1400G в каждом) для МС-21. В материалах госзакупки говорится, что двигатели предназначались для самолетов, заказанных «Аэрофлотом» и Red Wings. Стоимость контракта с учетом маркетинговых скидок составила 240,860 млн долларов – по 12 млн долларов за комплект.
Эта закупка была отменена, а в декабре 2019 года появился новый тендер на 101 млн долларов – в нем число комплектов сократилось до восьми единиц, каждый из которых подорожал до 12,6 млн долларов.
Однако в каком объеме были оплачены двигатели – неизвестно. При закрепленном контрактом курсе доллара в 64,14 рубля стоимость контакта составила 6,478 млрд рублей. Из них «Иркут» должен был выплатить 1,255 млрд в 2020 году и еще 5,223 млрд рублей – в 2021 году.
По данным ряда источников, заказчик полностью оплатил только два комплекта, которые, предположительно, будут поставлены для самолетов «России» (входит в группу «Аэрофлот»).
Между тем источники в авиапроме и авиакомпаниях опасаются насчет того, как будет эксплуатироваться двигатель из США в условиях санкций, то есть без поддержки разработчика.
Так, в редукторных двигателях PW были выявлены систематические проблемы: в 2018 году Airbus уведомил EASA о выявленных дефектах в 30% двигателей, установленных на A320neo, но в S7, эксплуатирующей этот тип самолетов, тогда заявляли, что проблемы их не коснулись. При этом источники сообщают, что у PW в российском парке были «серьезные технические проблемы, не влияющие на безопасность полетов, но мешавшие нормальной регулярной эксплуатации».
«Есть проблемы, над которыми PW продолжает работу. Двигатель по меркам рынка относительно новый и очень продвинутый с точки зрения материалов и технологий, но потребуется время, чтобы довести его надежность до уровня CFM56, которые стоят на Airbus», – пояснил один из них.
По его словам, проблемы не касались непосредственно редуктора, речь идет о подшипниках, коробках проводов и компонентах, установленных на двигатель.
Попытки освоить компетенции по устранению «детских болезней двигателя» в России, по оптимистичным оценкам, потребуют до двух лет.
«Вопрос, кто встанет раньше: МС на американских двигателях или SSJ на российско-французских», – отметил топ-менеджер одной из авиакомпаний.
По словам источника в ОДК, работу с горячей частью двигателя SaM146 вместо Safran может взять на себя S7 Technics, но «работа в этом направлении только началась и займет не менее года».
В ОАК напомнили, что ведутся летные испытания МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, «к испытаниям вскоре присоединится второй опытный самолет, ранее испытывавшийся с зарубежной силовой установкой». По словам источников в Ростехе, ОАК и Минпромторг рассчитывают, что после двух опытных образцов с американскими двигателями «Россия» начнет получать «импортозамещенные» лайнеры с ПД-14.
В конце 2021 года первый замгендиректора корпорации «Иркут» Анатолий Гайданский заявлял: по его оценке, первые поставки МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 состоятся не ранее 2024 года. Однако большинство опрошенных техспециалистов считают, что наземные и летные испытания МС-21 с новым типом двигателя потребуют от двух до трех лет.
«В нормальной ситуации 2025 год был бы оптимистичным прогнозом», – говорит один из источников.
«Не хочется спекулировать на теме и подвергать сомнению компетенции российских двигателистов, но поскольку речь идет о безопасности полетов, объем подтвержденных на испытаниях данных должен быть опубликован разработчиком», – отметил другой.
Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев считает, что ускорить начало эксплуатации полностью импортозамещенной версии МС-21 поможет упрощение требований в части ожидаемых условий эксплуатации по вопросам, которые не относятся к безопасности полетов: можно поэтапно снимать ограничения по температурному диапазону, ветровой нагрузке или возможности посадки по третьей категории ИКАО.
Ранее Россия решила рассмотреть целесообразность увеличения выпуска Ил-96 и Ту-214 на фоне санкций. До этого в Ростехе сообщили, что импортозамещенная версия самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-New) помимо установки авиадвигателя российского производства ПД-8 предусматривает и замену ключевых зарубежных систем на отечественные.
В Минпромторге сообщали, что порядка 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 с российским двигателем планируется ежегодно производить в стране в перспективе ближайших лет.
Также президент Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который дает возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия нашла лазейку для обхода авиационных санкций.
Путин поручил перевести расчеты за газ с недружественными странами в рубли до 31 марта
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Президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина.
В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что правительству совместно с ЦБ и Газпромом поручается «реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан России и российских юридических лиц, на российский рубль».
Президент ждет доклад по поручению до 31 марта и далее ежемесячно.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и руководитель Газпрома Алексей Миллер.
Также правительству необходимо утвердить директиву по внесению изменений в действующие контракты ПАО «Газпром» по поставкам газа в части изменения валюты платежа по ним на российский рубль.
Согласно списку поручений, сделать это требуется «при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования» в срок до 31 марта.
Кроме того, Банк России совместно с кабинетом министров должен обеспечить возможность проведения платежей по газовым контрактам, переведенным на оплату поставок в рублях, включая приобретение покупателями энергоресурсов российских рублей на внутреннем валютном рынке. Срок исполнения этого поручения также установлен до 31 марта.
Ранее в Минфине выразили уверенность в «подстраивании» Запада к расчетам за газ в рублях.
Напомним, Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за российский газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявила, что немецким компаниям не стоит расплачиваться за поставки российского газа рублями.
Премьер Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание.
Болгария заявила о готовности оплачивать газ в рублях. Президент Сербии Александр Вучич счел решение Москвы «проблемой». В Кремле пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением Москвы продавать свой газ только за рубли.
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Немцы возмутились отказом G7 платить за российский газ в рублях
Немцы раскритиковали решение государств группы G7 отвергнуть требование Москвы оплачивать счета за газ в рублях, своим мнением читатели издания Die Welt поделились в комментариях к соответствующей статье.
Пользователь Jorg W написал, что «Германия из-за своей огромной зависимости от русского газа находится в крайне невыгодном положении, то, что другим государствам доставит неудобства, может сломать немецкой экономике хребет, ведь санкции движутся по траектории бумеранга», передает РИА «Новости».
«Если рассуждать логически, то почему бы (президенту России Владимиру) Путину не закрутить кран? В данный момент для Путина не имеет смысла экспортировать энергоносители за доллары и евро», – считает Robin Masters.
«Самое глупое решение за все существование ФРГ. Коалиционное правительство с точки зрения энергетической политики толкнуло немецкое население в пропасть!», – подытожил Norbert S.
Ранее целый ряд промышленных производств в Германии оказался под угрозой из-за проблем с энергоресурсами и возможным эмбарго против России.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна намерена якобы уже в 2022 году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России. При этом глава крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германии потребуется три года для поиска альтернативных поставщиков газа для отказа от российского.
Между тем 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. До 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно. До этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
Вместе с тем в России предложили задуматься над новой платежной единицей для дружественных стран.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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В Германии отказались «нарушать контракты» и платить за газ в рублях
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ФРГ не будет платить за поставляемый Россией природный газ в рублях и тем самым нарушать действующие контракты, заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.
Хабек заявил, что «мы не приемлем нарушение частных контрактов по поставкам (энергоносителей)», и он рад, что «компании точно так же оценивают ситуацию», передает ТАСС.
Он также напомнил, что ранее страны «Группы семи» отклонили возможность оплаты за российские энергоресурсы в рублях.
Кроме того, власти Германии запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России. Чрезвычайным планом предусмотрены три ступени, речь идет о первой из них.
«Она предусматривает мониторинг ситуации», – пояснил он. Министр сообщил, что на этой стадии в ведомстве создается кризисный штаб.
Напомним, целый ряд промышленных производств в Германии оказался под угрозой из-за проблем с энергоресурсами и возможным эмбарго против России.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна намерена якобы уже в 2022 году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России.
При этом глава крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германии потребуется три года для поиска альтернативных поставщиков газа для отказа от российского.
До этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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Расчеты за российское зерно задумали перевести в рубли
В Союзе экспортеров зерна призвали ЦБ рассмотреть возможность продавать зерно по экспортным контрактам за рубли на фоне введенных против России санкций.
В Союз входят, в частности, ТД «Риф», «Астон», «Деметра Трейдинг», ОЗК, Cargill, Viterra. В ведомстве попросили обеспечить рублевую ликвидность для иностранных банков, в которых обслуживаются покупатели зерна, крупнейшие из которых – Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия, передает «Коммерсант».
Отмечается, что в данный момент большинство контрактов заключаются в валюте, однако с началом военной операции России на Украине и последовавшей за ней волны санкций у российских экспортеров начались сложности с получением средств, так как банки не всегда соглашались переводить деньги.
Кроме того, в Союзе экспортеров зерна предложили ряд мер для оптимизации текущих операций, в их числе – фиксация курса доллара США для оплаты экспортной пошлины на зерно в день списания средств со счета экспортера. Отмечается, что отправка и зачисление суммы пошлины на счет таможни проходят с задержкой, в итоге уже перечисленных средств бывает недостаточно.
Союз также просит ЦБ рассмотреть вопрос возобновления оборотного кредитования в рублях в рамках ранее установленных лимитов и разработать возможность страхования грузов и имущества перевозчиков от военных рисков на национальном уровне. Указывается, что даже при выросших ставках зарубежные компании не готовы страховать риски, связанные с заходом судов в порты России.
Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что экспортеры зерна обеспечивают приток ликвидности в российское растениеводство, а потребители российского зерна готовы работать в любой валюте.
В Объединенной зерновой компании (ОЗК) заявили, что есть затруднения с фрахтом, в целом не влияющие на формирование экспортного потока, а вопросы оплаты экспортных контрактов за рубли уже прорабатываются. Также имеется положительный опыт использования механизма оплаты поставок зерна в рублях с Турецким государственным зерновым советом.
Выбор российской валюты обусловлен экономической целесообразностью и снижает риски от возможных курсовых колебаний, отметили в ОЗК. Кроме того, это существенно облегчит торговлю с Ираном.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов подтвердил, что риски с доставкой зерновых грузов на фоне кризиса увеличились. Многие покупатели переходят на контракты на условиях CIF (продавец доставляет товар в порт выгрузки) вместо FOB (доставка до порта отгрузки).
Вместе с тем гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что, хотя такая схема расчетов теоретически может быть рассмотрена для Турции, у которой с Россией есть большие объемы взаимной торговли продовольствием, вряд ли она возможна с другими импортерами.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров, начав продавать за национальную валюту удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
Также Россия временно запретила экспорт сахара и зерновых. Грецию и ЕС предупредили о дефиците пшеницы и зерновых, в Германии уже зафиксировали значительный рост цен на продукты и пшеницу.
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Агентство Fitch отозвало рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги России на фоне санкций, сообщает пресс-служба организации.
В пресс-релизе говорится, что «Fitch Ratings отзывает рейтинги России, действия производятся по причинам, связанными с санкциям», передает ТАСС.
Рейтинги дефолта эмитента в национальной и иностранной валюте находились на уровне C.
Уточняется, что агентство производит действия с суверенным рейтингом России раньше запланированного графика вслед за своим решением до 15 апреля отозвать рейтинги российских организаций и их дочерних компаний.
Ранее агентство Moody's решило отозвать кредитные рейтинги российских компаний.
В Австрии разъяснили, как собираются оплачивать российский газ
Австрийская компания OMV сообщила, что не получала от Газпрома запроса по поводу платежей за газ в рублях, договорной основой является оплата в евро, заявил ее представитель.
Представитель компании сказал в ответ на соответствующий вопрос, что «пока мы не получали никакой информации или запроса от нашего партнера по контракту (Газпром)», передает РИА «Новости».
«Договорной основой является оплата в евро», – отметили в компании на вопрос, будут ли там теперь платить за российский газ в рублях.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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Япония запретила экспорт в Россию автомобилей премиум-класса
Правительство Японии с 5 апреля вводит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили премиум-класса и драгоценные камни, заявил глава министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
Хагиуда заявил, что с 5 апреля «вводится запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса, драгоценных камней и ювелирных изделий», передает РИА «Новости».
По информации министерства экономики, торговли и промышленности Японии, в список запрещенных к экспорту предметов попали 17 наименований.
Среди также значатся алкогольная продукция и табачные изделия, косметика и парфюмерия, изделия из меха и кожи, шляпы, одежда и обувь, стеклянная посуда, керамические изделия, ковры, рояли, антиквариат и предметы изобразительного искусства, мотоциклы, ноутбуки, а также модели часов с использованием драгоценных металлов.
Ранее Япония расширила санкции в отношении России. Меры расширили в отношении 25 россиян, также были введены экспортные санкции.
Стал известен топ мер по импортозамещению в России за неделю
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассказал об основных мерах по импортозамещению в России, принятых с 21 по 27 марта.
Пермская компания «ВИПАКС» разработала импортозамещающее программное обеспечение для видеонаблюдения, планируется, что продукт поможет потребителям решать задачи, связанные с охраной, вне зависимости от дефицита комплектующих, говорится в сообщении Telegram-канала ЭИСИ.
Вместе с тем центр разработки инновационной гражданской продукции «Октава ДМ» представил линейку новых слуховых аппаратов. Компания намерена полностью заместить импорт. Биотехнологическая производственная компания «Биоджет» (входит в группу «Фармэко») будет производить препараты для таргетной терапии онкологических заболеваний.
Также растет спрос на продукцию единственного на Дальнем Востоке завода энергетического машиностроения «Дальэнергомаш» в связи с отсутствием импортной техники. Отмечается, что разработка хабаровского предприятия – воздушный нагнетатель «AERO IM» 160/1.6 – превосходит по своим характеристикам многие зарубежные аналоги. Все изделия производятся из отечественных материалов.
Кроме того, компания «НеоКор» в Кемеровской области внедряет разработки НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний и производит биопротезы для сердечно-сосудистой хирургии. Компания готова увеличить производство и занять 90% рынка биопротезов клапанов сердца.
Ранее сообщалось, что центр продвижения отечественного ПО создан в Нижегородской области.
Западу предсказали внутренние конфликты из-за санкций против России
В Европе в скором времени ощутят последствия экономического разрыва с Россией, усиление давления на Москву приведет к расколу единства Запада, пишут СМИ.
Газета Financial Times пишет, что «западные страны удивили даже самих себя скоростью и единством в объявлении беспрецедентных санкций против России», передает Ura.ru.
Однако «последствия экономического разрыва с Москвой вскоре начнут все более остро ощущаться в Европе в виде роста цен, нехватки электроэнергии и социальных проблем из-за наплыва украинских беженцев».
В качестве примера издание приводит Великобританию, где уже в апреле счета за электричество могут увеличиться на 50%. Кроме того, на Ближнем Востоке и в Африке может усилиться проблема голода, что приведет к новому наплыву беженцев в Европу.
«Напряжение уже начинает появляться между западными правительствами», – подытожило издание.
Ранее Кремль обвинил Запад в объявлении тотальной экономической войны России. Между тем в Британии призвали Европу признать ошибочность санкций против России.
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Володин посоветовал Западу искать рубли
Западу следует «искать рубли», чтобы рассчитываться за российский газ, а Москве можно задуматься и о продаже за национальную валюту ряда других экспортируемых товаров, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин написал в Telegram, обращаясь к недружественным странам, что если они хотят получать российский газ, то им следует начать «искать рубли».
«На протяжении последних дней широко обсуждается вопрос расчетов за природный газ в рублях. Сначала страны G7 не согласились с требованием рассчитываться за энергоресурсы в нашей валюте. Затем (президент Франции Эммануэль) Макрон заявил, что такой возможности у европейских стран нет. А сегодня СМИ сообщили, что потоки газа по газопроводу «Ямал – Европа» упали до нуля», – напомнил он.
Спикер Госдумы указал, что «европейским политикам необходимо заканчивать разговоры и перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях».
«Они сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчетов в этих валютах. Правильное решение принял наш президент (Владимир Путин). Депутаты Государственной думы его поддерживают», – подчеркнул Володин.
Он добавил, что у Европы «есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях», «никакой трагедии в этом нет».
«Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Газ добывается в сложных природных климатических условиях. Это тяжелейшая работа. Если хотите получать газ – ищите рубли. По-другому не должно быть», – подытожил Володин.
Он также выразил мнение, что России следовало бы расширить список экспортируемых за рубли товаров, начав продавать за национальную валюту «удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес».
«В этой связи обращаюсь к коллегам из национальных парламентов недружественных стран. Отнеситесь более серьезно к вопросу рублевых взаиморасчетов. Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать», – заключил он.
Напомним, 23 марта Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. До 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли.
В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно. Однако до этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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В России предложили задуматься над новой платежной единицей для дружественных стран
России следует перейти в торговле с дружественными странами на новую платежную единицу, с соответствующей инициативой выступили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
Эксперты считают, что санкции Запада, которые отрезали Россию от мировых рынков капитала и затруднили конвертацию рубля для внешнеторгового оборота, а также ответное намерение Москвы получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях, «поставили вопрос о создании новой платежной единицы для расчетов с дружественными странами», передает РБК.
В такой системе расчетов могут быть заинтересованы страны ЕАЭС, Китай, Индия, Иран и Турция. Так они избавятся от зависимости от других валют, которые могут использоваться в качестве геополитического оружия.
Авторы инициативы также предложили привязать стоимость единицы к имеющимся у стран-участниц золоту и драгоценным металлам. Курс будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке.
Отмечается, что власти не исключают возможности создания платежной единицы с дружественными странами в будущем.
Напомним, что еще в 2021 году официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что санкции ставят под сомнение использование доллара в качестве приоритетной валюты.
В данный момент президент России Владимир Путин ждет до конца марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны. В Кремле заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно. Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.