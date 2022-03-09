Кремль назвал опасным использование Киевом иностранных аэродромов

Возможное использование Украиной военных аэродром других стран – нежелательный и потенциально опасный сценарий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных поставках Польшей своих истребителей МиГ-29 для Украины.

«Было уже разъяснение от министерства обороны о возможности использования [Украиной] каких-то иных аэродромов для вылетов боевых самолетов. Это очень нежелательный и потенциально опасный сценарий», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

В минувшее воскресенье американские СМИ сообщили, что Польша может передать Украине «советские самолеты», взамен получив от США американские истребители F-16. По словам источников, такой шаг стал бы ответом на призыв Киева закрыть небо над Украиной. США поддержали возможность передачи Украине советских самолетов из Польши. Вопреки этому Польша опровергла сообщения о решении передать Украине боевые самолеты. При этом Варшава предложила США безвозмездно забрать польские МиГ-29 в Германию.

Днем ранее украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной. В прошлую пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат альянса. Он также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.

Напомним, в среду пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не считает приемлемым предложение Варшавы о передаче Киеву военных самолетов через США.