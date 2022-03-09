Кремль спросили об идее национализации ушедших из России предприятий

Все варианты ответа на санкции и развитие событий прорабатываются в правительственном штабе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложения по национализации предприятий компаний, объявивших об уходе с российского рынка.

«Я ничего не могу сказать, какой-то сформированной позиции на этот счет нет, но всякие сценарии рассматриваются и прорабатываются весьма в экстренном порядке именно в правительственном штабе», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, рассматривают ли в Кремле всерьез инициативу о национализации предприятий тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок.

Он не конкретизировал, какие именно сценарии прорабатываются.

По его словам, в Кремле надеются, что количество потерявших работу после ухода западных компаний из России не будет исчисляться миллионами.

«Все-таки будем надеяться, что не миллионы людей останутся без работы, а меньше. Действительно, компании уходят. Правительство этим занимается», – сказал Песков в ответ на вопрос об уровне безработицы в стране после ухода западных компаний и мерах, которые предполагается принимать в этой связи.

Он отметил также, что правительство считает борьбу с безработицей приоритетным вопросом.

«Это приоритетный вопрос – безработица и меры антикризисные на рынке труда. Я думаю, что в самое ближайшее время мы услышим от правительства о тех мерах, которые имеется в виду принять», – сказал Песков в ответ на вопрос об уровне безработицы в стране после ухода западных компаний и мерах, которые предполагается принимать в этой связи.

Напомним, в понедельник секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине.