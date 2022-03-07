«Единая Россия» предложила национализировать производства ушедших из России компаний

Партия «Единая Россия» предлагает национализировать производства компаний, которые объявляют о закрытии производств в России во время спецоперации на Украине, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Он пояснил, что Запад развязал против России санкционную войну, в которую включились не только правительства, но и частные компании.

«Некоторые из них объявляют о своем выходе из бизнеса в России и закрытии своих предприятий. Из последних об этом заявили финские Valio и Paulig, накануне – Fazer. Во всех случаях речь идет о чисто политическом решении, цена которого – большое количество уволенных в одночасье российских рабочих. Не говоря уже о том, что такими действиями эти компании подрывают свою же экономику, действуют по принципу «пчелы против меда», – приводятся слова Турчака на сайте ЕР.

Секретарь Генсовета «Единой России» подчеркнул, что главная задача – сохранить рабочие места и не позволить крушить нашу экономику и наш производственный потенциал изнутри.

«Единая Россия» предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине. Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей – защитим. Это настоящая война, и уже не против России в целом, а против граждан. Смотреть на это безучастно мы не будем. Мы примем жесткие ответные меры, действуя по законам военного времени», – заключил Турчак.

Ранее ряд автоконцернов объявил о приостановке поставок в Россию. В частности, немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в Россию и их производства на территории РФ. В тот же день немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о прекращении поставок в Россию. Кроме того, в четверг появились сообщения о возможной остановке завода Nissan Motor в России.

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостановил отправку машин в Россию. В тот же день американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в России приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson.

Днем ранее немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили экспорт автомобилей в Россию. В тот же день Volkswagen остановил два завода в городах Цвиккау и Дрезден из-за отсутствия украинских комплектующих.

Напомним, в четверг Skoda и ИКЕА приостановили работу в России. Компания Lego приостановила поставки в Россию. Аналогичное решение принял Volkswagen.