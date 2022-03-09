Песков: Всему миру будет интересно узнать, чем занимались лаборатории США на Украине

Тема наличия американских биолабораторий на территории Украины очень важна, всему миру будет интересно понять и узнать, чем занимались эти учреждения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Если говорить абсолютно серьезно, тема эта, конечно, очень важна. Тема очень важна, и важна она, наверное, для всего мира. Будем надеяться, что удастся разобраться с этими учреждениями, которые функционировали на территории Украины, и эксплуатация которых фактически осуществлялась американскими специалистами. Наверняка, всему миру будет интересно понять и узнать, чем занимались эти учреждения», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он отметил, что подробности деятельности лабораторий будут озвучены «своевременно».

По данным российских военных, на территории Украины насчитывалось около 30 лабораторий, выполняющих заказы управления Минобороны США. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты, и США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль российских сил.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что работы с бактериями чумы и сибирской язвы велись в биологической лаборатории во Львове в рамках военно-биологической программы.

Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США заявила, что Вашингтон пытается не допустить перехода под контроль сил России биологических исследовательских объектов на Украине.