Депутат: Россия запретила у себя фейковую журналистику

«Реакция тех СМИ, которые ушли из России после нового закона о борьбе с фейками о действиях нашей армии, говорит сама за себя», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя вступивший в силу закон о наказании за распространение ложной информации и дискредитацию Вооруженных сил России.

«Те, кто не занимается созданием фейков, вообще не заметили появления этого закона. Если же профессия человека – создавать ложь, то теперь у него запрет на профессию. Ему остается только уйти», – считает замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Некоторые издания прикрываются словами, что новый закон якобы не дает журналистам нормально работать. Но журналистика – это писать правду и отражать реальные события, – добавил депутат. – А если это производство фейков, то такая журналистика России не нужна, и ею не нужно здесь заниматься. Для того этот закон и делался – чтобы у нас не было такой журналистики».

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах страны. Максимальное наказание за публичную дискредитацию российской армии – 15 лет тюрьмы.

После этого многие СМИ, в том числе иностранные, решили прекратить свою работу в России. Так, временно приостановили деятельность в России американские агентство Bloomberg и телекомпания CNN. За ними последовали североамериканские телевизионные каналы CBS News и ABC News, а также канадская корпорация CBC. Также появилась информация о приостановке работы немецких общественно-правовых телеканалов ARD и ZDF.

В Кремле принятие данного закона объяснили так: «Время нелегкое, вы видите, что закон был необходим срочно в связи с абсолютно беспрецедентной не кампанией, а информационной войной, которая была развязана против нашей страны». «На фоне информационной войны нужно было принять соответствующей жесткости закон, что и было сделано», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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