Эксперт: Украина должна попросить ВС России охранять все свои АЭС

«Зеленский с помощью западных СМИ пытается спекулировать на теме Запорожской АЭС, реальную безопасность которой теперь обеспечивают российские военные», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. Ранее Минобороны РФ заявило о чудовищной провокации Киева на Запорожской АЭС.

«После занятия российскими войсками Запорожской АЭС под условным контролем Украины остаются еще три атомных станции – Южно-Украинская, Ровенская и Хмельницкая. Их безопасность должны обеспечивать совместно российские и украинские военные, чтобы не допустить катастрофы», – сказал эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов.

По его словам, особенно это касается Ровенской АЭС, где два самых старых энергоблока не защищены гермооболочкой. «Таким образом, единственным барьером против распространения опасных радионуклидов в случае повреждения является сам корпус реактора. Причем их не обязательно даже взрывать, достаточно просто вывести из строя систему охлаждения. И тогда там произойдет парациркониевая реакция, и будет вторая Фукусима», – пояснил специалист.

При этом он заметил, что ни одно из популярных и «авторитетных» СМИ Запада не рассказало про диверсионную попытку украинских силовиков отключить подаваемое извне электричество на площадку неработающей Чернобыльской АЭС. Анпилогов указал, что даже на остановленной АЭС проходят важные для безопасности процессы, которые невозможно поддерживать без внешнего питания энергией.

«Никто не напишет и о том, что реально произошло на территории Запорожской АЭС, где именно российские войска обеспечили безопасность объекта. Зато тиражируются бредовые заявления команды Зеленского о том, что якобы «танки с тепловизорами обстреляли энергоблоки». В этом информационном противостоянии расчет Запада идет на обывательское восприятие», – подчеркнул собеседник.

Киевский режим в ночь на пятницу предпринял чудовищную провокацию на Запорожской АЭС, заявил ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«28 февраля Вооруженными силами России был взят под контроль город Энергодар, Запорожская АЭС и прилегающая к ней территория. Охранявшие электростанцию военнослужащие украинской нацгвардии еще до прихода российских подразделений покинули объект и скрылись в неизвестном направлении», – передает его слова РИА «Новости».

Однако, по его словам, прошедшей ночью на прилегающей к электростанции территории мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы.

«Для провоцирования ответного огня по зданию, из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия», – добавил представитель Минобороны.

Он пояснил, что огневые точки украинских диверсантов в здании учебно-тренировочного комплекса были подавлены ответным огнем российского патруля из стрелкового оружия. Конашенков заявил, что при побеге из здания украинская диверсионная группа совершила поджог учебно-тренировочного корпуса, но огонь был оперативно потушен.

Целью Киева было обвинить Россию в создании радиационного очага поражения на ЗАЭС, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Провокация на Запорожской АЭС была тщательно продумана, Владимир Зеленский хотел использовать ее для того, чтобы убедить западные страны ввести бесполетную зону над Украиной, сказал в свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров.

Как отметил Азаров, «пусть даже второстепенный пожар в центре подготовки и переподготовки, это все-таки явление ЧП – чрезвычайная ситуация на таком сверхкатегорийном атомном объекте».

«Поэтому, первое, совершенно очевидно, что это продуманная провокация. Второе, мгновенная реакция Зеленского – это же ночью было, и мгновенное его обращение к американцам и к Великобритании с изложением абсолютно ложной информации само по себе говорит о том, что это подготовленная провокация. О проведении которой он был в курсе, потому что он использовал эту провокацию для создания бесполетной зоны над Украиной», – добавил экс-премьер.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Зеленский пошел на атомный шантаж.

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