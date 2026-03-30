МО: Связь ВС России позволяет бить по украинским военным в момент обнаружения
Российские штатные средства связи позволяют наносить удары практически в момент обнаружения противника, один из таких эпизодов произошел во время ударов дронов ВСУ по Белгородской области, сообщили в Минобороны.
Во время воздушной разведки были выявлены площадки запуска БПЛА ВСУ, терроризировавшие приграничные территории Белгородской области, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
К огневой позиции выдвинулся расчет БМ-21, который сорока реактивными снарядами калибра 122 миллиметра поразил пункты управления, точки запуска и позиции противника.
«С расчетами БПЛА и реактивной артиллерии налажена устойчивая связь штатными отечественными средствами. Это позволяет наносить удары оперативно, практически в момент обнаружения противника», – указали в министерстве.
Там также указали, что объективный контроль местности транслируется в прямом эфире на командные пункты по оптоволоконному интернет-соединению и через отечественную спутниковую связь.
Нанесение огневого поражения по позициям операторов беспилотников ВСУ назвали одной из ключевых задач при расширении буферной зоны безопасности. Благодаря оттеснению противника от госграницы удается снижать риск появления вражеских БПЛА и сокращать число атак на приграничные районы Белгородской области.
