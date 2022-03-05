Азаров: Зеленский хотел использовать ЧП на АЭС для создания бесполетной зоны над Украиной

Провокация на Запорожской АЭС была тщательно продумана, Владимир Зеленский хотел использовать ее для того, чтобы убедить западные страны ввести бесполетную зону над Украиной, высказал мнение бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Разумеется, это преднамеренная провокация, потому что первое – ни один здравомыслящий военный из российской или украинской армии никогда бы не решился на осуществление такой провокации на территории крупнейшей в Европе атомной станции, которая располагает шестью атомными блоками», – передает РИА «Новости» его слова.

Как отметил Азаров, «пусть даже второстепенный пожар на центре подготовки, переподготовки, это все-таки явление ЧП – чрезвычайная ситуация на таком сверхкатегорийном атомном объекте».

«Поэтому, первое, совершенно очевидно, что это продуманная провокация. Второе, мгновенная реакция Зеленского – это же ночью было, и мгновенное его обращение к американцам и к Великобритании с изложением абсолютно ложной информации само по себе говорит о том, что это подготовленная провокация. О проведении которой он был в курсе, потому что он использовал эту провокацию для создания бесполетной зоны над Украиной», – добавил экс-премьер.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что киевский режим минувшей ночью предпринял чудовищную провокацию на Запорожской АЭС, взятой под контроль ВС России.

На прилегающей к АЭС территории украинские диверсанты напали на мобильный патруль Росгвардии. Из окон тренировочного центра по военнослужащим был открыт шквальный огонь. При побеге из здания диверсанты устроили пожар. После нападения возгорание ликвидировали, радиационный фон на станции нормальный.

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