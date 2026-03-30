В Калужской области ФСБ задержала угонщиков фур с санкционными грузами
ФСБ в Калужской области задержала подозреваемых в угоне грузовиков с санкционными товарами на сумму более 3 млн рублей из зоны таможенного контроля, сообщили в региональном управлении спецслужбы.
Уголовное дело о грабеже возбудили после угона грузовиков с санкционной продукцией из зоны таможенного контроля в Калужской области, указали в ведомстве, передает ТАСС.
По данным УФСБ, участники группы неоднократно ввозили в Россию запрещенные товары. Таможенники задержали грузовики с санкционной продукцией на сумму более 3 млн рублей и поместили транспорт на хранение. После этого злоумышленники проникли в помещение таможенного контроля, угнали большегрузы с товаром и скрылись, протаранив ограждение таможни.
Задержание прошло совместно с сотрудниками управления Госавтоинспекции по Калужской области. Грузовые машины с нелегальной продукцией вернули в зону таможенного контроля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничники ФСБ в 2023 году пресекли контрабанду стратегически важных товаров и санкционной продукции на сумму более 500 млн рублей.