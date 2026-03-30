Несмотря на декларацию традиционных ценностей, Россия в тройке мировых лидеров по количеству разводов. Безответственность и инфантильность современных мужчин и женщин? Экзистенциальная запутанность в смыслах брака? Да, но есть и еще один фактор. Мужчины и женщины находятся в состоянии военных действий.0 комментариев
Рособрнадзор вынес предостережения семи ведущим вузам
Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования получили сразу семь российских вузов, сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Ведомство подчеркнуло необходимость предотвратить возможные нарушения в работе образовательных организаций, передает ТАСС.
В перечень вузов, получивших предостережения, вошли ЧОУ ВО «Институт управления», Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Петербургский университет технологий управления и экономики, Российский университет кооперации, Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Уральский государственный лесотехнический университет и Кубанский государственный медицинский университет Минздрава России.
В декабре Рособрнадзор объявил предостережения Санкт-Петербургскому государственному университету, Московскому государственному лингвистическому университету и Волгоградскому государственному аграрному университету.