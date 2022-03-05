Режим тишины в Мариуполе установили до 17.00

Режим тишины в Мариуполе будет установлен с 10.00 до 17.00 мск, с 12.00 начинается эвакуация мирного населения, утверждают власти города.

«Сегодня, 5 марта, с 9.00 до 16.00 (10.00 – 17.00 мск) будет установлен режим тишины. С 11.00 (12.00 мск) начинается эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного «зеленого» коридора выбран маршрут Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье», – передает РИА «Новости» сообщение администрации города.

Отмечается, что эвакуация населения будет происходить из трех локаций муниципальными автобусами, кроме того, можно будет выехать из города на личном транспорте. Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещается.

Городской совет Мариуполя утверждает, что эвакуация жителей будет проходить в несколько этапов и не за один день, чтобы выехать мог каждый желающий.

«Всего будет несколько этапов эвакуации на протяжении нескольких дней, для того чтобы каждый желающий выехать мог это сделать», – говорится в заявлении.

Ранее российская сторона объявила режим тишины с 10.00 мск в ряде регионов Украины для открытия гуманитарных коридоров.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.