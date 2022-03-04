Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса превысило 166 тыс. человек

Военный эксперт назвал главные города для российской операции на Украине

«Освобождение Одессы, например, откроет для российских войск дорогу к Приднестровью и западным регионам Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Храмчихин. Ранее Одесская область стала прифронтовой после того, как под контроль российской армии перешел Херсон.

«Освобождение Мариуполя – фундаментальная задача для успеха Вооруженных сил России на юге Украины, поскольку это своеобразная «военная столица» ВСУ в Донбассе», – пояснил замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

По его словам, если Мариуполь будет взят российскими войсками, сопротивление значительной части украинских силовиков в Донбассе будет сломлено.

«Что касается Одессы, то это ключевой украинский порт, если мы его возьмем, то отрежем Украину от моря, зато сами соединимся с Приднестровьем. Кроме того, это плацдарм для ВС РФ к западу от Днепра. Таким образом, мы получим теоретическую возможность выйти хоть ко Львову. Все будет зависеть от поставленных задач», – добавил эксперт.

Если же говорить о необходимости занятия Харькова и Чернигова, то, по словам аналитика, такие крупные города не должны оставаться в тылу у российских войск. «Дело даже не в том, могут ли там образоваться новые подразделения ВСУ и националистов, а в том, что оба этих города – крупные коммуникационные узлы», – резюмировал собеседник.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что кольцо вокруг Мариуполя сужается – продолжается освобождение населенных пунктов. «Продолжается освобождение населенных пунктов, кольцо вокруг Мариуполя сужается. В Волновахе продолжается операция зачистки от разрозненных батальонов», – передает РИА «Новости» его слова.

В свою очередь представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР. При этом добавил, что украинская сторона пытается превратить Мариуполь в концлагерь: в городе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается.

2 марта в Минобороны заявили, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми. Как сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин, российские войска продвигаются вглубь Украины довольно высокими темпами, дальше всё будет зависеть от успехов боевых действий в Мариуполе, Киеве и Харькове.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский в среду назначил руководителем Одесской области Максима Марченко, который ранее командовал печально известным штурмовым батальоном «Айдар». В России Марченко проходит подозреваемым по уголовным делам о преступлениях украинских силовиков в Донбассе.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

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