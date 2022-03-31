Топливные базы в четырех городах Украины уничтожили крылатыми ракетами

Крупные базы горючего уничтожены высокоточными крылатыми ракетами в четырех городах Украины в ходе российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.

По его словам, ПВО России за сутки сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районе 13 населенных пунктов.

«Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за сутки сбито в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Вербовое, Верхнеторецкое, Докучаевск, Королевка, Комарин, Опытное, Павловка, Репки, Чернигов, Чернобыль, Щорс, в том числе один «Байрактар-ТБ2» в районе Безымянное», – сказал он.

По словам Конашенкова, российская армия с начала спецоперации уже уничтожила более 1,8 тыс. украинских танков и других боевых бронемашин.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотный летательный аппарат, 1815 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1689 единиц специальной военной автомобильной техники», – перечислил Конашенков.

Он также отметил, что российская военная авиация за ночь уничтожила 52 военных объекта Украины.

«В течение ночи оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражены 52 военных объекта Украины. Среди них: четыре командных пункта, один зенитный ракетный комплекс С-300 южнее населенного пункта Изюм и один «Бук-М1» в районе Курахово, две реактивные системы залпового огня, один склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, два склада горюче-смазочных материалов и 38 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники», – сказал Конашенков.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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