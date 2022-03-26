Канделаки раскрыла, кто ведет блог Кадырова

Телеведущая Тина Канделаки заявила в своем Telegram-канале, что не ведет соцсети главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Отвечаю еще раз – нет. Рамзан, в отличие от многих, уверенно вошел на территорию соцсетей и сразу понял, что это современное поле боя», – написала она.

Она рассказала, что Telegram-канал Кадырова беспрецедентно вырос с 24 февраля – в день начала операции у него было 60 тыс. подписчиков и менее чем за месяц он вырос до 1 млн 250 тыс. регулярных читателей.

«Чеченский доброволец Бено, которого Кадыров неизменно именует «БРАТОМ» регулярно сообщает о происходящем, как воин-стрингер. Так, как это происходит в телеграм-каналах легендарных военных корреспондентов: Сладков+, Wargonzo, Kotsnews. Собирая материалы с передовых, Рамзан ведет канал, как военный дневник. Историческая параллель очевидна – так о войне писал Хемингуэй, охотившийся за немецкими подлодками и высадившийся в Нормандии, несмотря на тяжелое ранение головы. Отправляя читателя в самое пекло, Кадыров создал лучший военный блог в телеграмме», – пишет Канделаки.

Далее она привела в пример другую информацию кампанию, которую ведет президент Украины Владимир Зеленский. Именно ему успешно противостоит Кадыров.

«Кадыров воюет с Зеленским его же оружием. Президент-продюсер давно начал раскачивать свои аккаунты, снял «Слугу народа», которую сейчас забрал Netflix, ведет свой блог модно и креативно. Он все-таки шоумен и чувствует аудиторию. Такова наша профессия – неважно, чем ты занимаешься, ты должен привлечь и удержать внимание зрителей. Рамзан Кадыров никогда не был шоуменом – он воин. Потому его преображение в крутейшего шоумена поражает», – заявляет телеведущая.

Отдельно она отметила использование Кадыровым мемов*, которые она назвала современным фольклором.

«Есть и еще одно – пожалуй, самое важное обстоятельство, которое подтверждает, что Рамзан Кадыров – неотъемлемая часть нашего ментального пространства. Это бесконечные мемы – современное проявление фольклора. Именно тогда, когда тебя бесконечно упоминают в шутках, твое дело ушло в народ», – заключила она.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал своим подписчикам об успехах российских военных в Луганской народной республике, которые за несколько дней взяли в плен одного снайпера, трех артнаводчиков и бойцов пехоты украинских ВСУ.

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