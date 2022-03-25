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Минфин США разрешил американским журналистам сделки в Крыму, ДНР и ЛНР
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Министерство финансов США разрешило американским журналистам и сотрудникам СМИ проводить денежные сделки в Крыму, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), говорится в генеральной лицензии ведомства.
Как отмечается в документе, американские новостные организации и «лица, являющиеся гражданами США, регулярно работающие в организациях, которые занимаются освещением новостей (включая фотожурналистов), либо оказанием содействия в трансляции, либо выполнением работы технического персонала» разрешается совершать ряд сделок на территории Крыма, а также ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
В этот список входят набор сотрудников (стрингеров, переводчиков, операторов, технических специалистов, внештатных продюсеров, водителей), лиц, занимающихся логистикой, аренда офисных помещений, приобретение товаров и услуг местного производства (мобильные телефоны, а также время в эфире), продажа такого рода товаров, импорт их в США, покупка телекоммуникационных средств, оплата расходов, налогов и сборов, связанных с журналистской деятельностью и распространением информации, ввоз необходимого для деятельности СМИ оборудования.
Напомним, в январе вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик признал Крым частью России, с которой необходимо развивать отношения, в то время как введенные против Москвы санкции приносят вред многим, включая экспортеров. Он отметил, что его взгляды разделяют представители высшего руководства других стран Евросоюза. Ранее экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским должны забыть о возвращении Крыма и Донбасса.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Военный эксперт оценил значение взятия Изюма российскими войсками
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«Это был ключевой город во всех отношениях на данном направлении, и ВСУ за него сражались как могли. Теперь же у нас появляется возможность выдвижения в сторону Славянска», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление Минобороны РФ о взятии города Изюма в Харьковской области.
«Изюм играл крайне важную роль. Через него проходило снабжение боеприпасами, пополнение личного состава, эвакуация раненых. Это был ключевой город во всех отношениях на данном направлении. Ну и понятное дело, ВСУ за него сражались как могли, пытались его удержать всеми силами, но не удалось», – объяснил Леонков.
Собеседник также предположил, что вслед за взятием Изюма и разгромом войск в Каменке, которая распложена южнее Изюма, войска ВС России выдвинутся в сторону Славянска – с целью дальнейшего окружения группировок противника.
«Кроме того, по каждому населенному пункту наши военные работают индивидуально, поскольку в городах и поселках есть мирные граждане. Поэтому, когда мы освобождаем тот или иной населенный пункт, мы стараемся максимально сберечь их жизни. И поэтому операция идет соответствующими темпами», – подчеркнул он.
Что касается тактики в данном районе боевых действий, Леонков отмечает следующее: «Сейчас продвижение союзных войск идет как с южной стороны – от Угледара, так и с северной стороны от Изюма. Именно это позволит нам окружить крупные группировки противника в районах Донбасса».
Ранее в Минобороны заявили, что российские войска взяли под контроль Изюм в Харьковской области. В ходе операции в Изюме российские военные также взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов.
Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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США распространили санкции на операции с золотом ЦБ России
Санкции в отношении Российской Федерации распространяются на любые транзакции с золотом, которые может проводить российский Центробанк.
«Эти инструкции дают ясно понять, что любые транзакции с золотом, относящиеся к Центральному банку Российской Федерации покрываются существующими санкциями», – цитирует материалы минфина США РИА «Новости».
США и их союзники ранее блокировали валютные резервы Центробанка России в своих юрисдикциях и ограничили возможности для операций с остающимися активами.
Ранее в четверг Минфин США объявил о новых санкциях против российских депутатов Госдумы в целом и других физических лиц, а также части структур. Под них попали 328 российских парламентариев, десятки предприятий оборонного сектора России, в санкционный список попал глава «Сбера» Герман Греф.
Салливан предсказал возобновление нормальных отношений России и США
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США и Россия, в конце концов, возобновят нормальные взаимоотношения, может быть, не скоро, но это произойдет, заявил посол США в Москве Джон Салливан.
«Я совершенно не умею предсказывать будущее, но одно предсказание сделаю – да это и не предсказание, я это просто знаю: в конце концов, русские и американцы возобновят нормальные взаимоотношения. Может, не в этом году, может быть, не в следующем, но это произойдет. И я надеюсь до этого дожить», – заявил посол в интервью «Новой газете», передает РИА «Новости».
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов пообещал ответ российских властей на высылку из США советника-посланника Сергея Трепелкова, охарактеризовав решение Вашингтона как очередной недружественный шаг в отношении Москвы.
Посол США в России Джон Салливан пожаловался на сложности работы американской дипмиссии в Москве. Он заявил, что высылки американских дипломатов сильно затрудняют работу посольства Соединенных Штатов в Москве, и дипломатической миссии «будет очень трудно продолжать безопасно функционировать».
17 февраля стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла Соединенных Штатов Барта Гормана, который «был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства». В Кремле назвали высылку Гормана ответной мерой.
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В Минобороны заявили о готовности представить доказательства разработки США биопроекта «Ю-Пи-2»
Минобороны в ближайшее время представит документы, демонстрирующие, что биологический проект «Ю-Пи-2» разрабатывался и утверждался в Пентагоне, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В ближайшее время мы представим оригинальные документы, демонстрирующие, что биологический проект «Ю-Пи-2», о котором мы уже рассказывали, разрабатывался и утверждался именно в Пентагоне. Основной целью данного проекта было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины. Данная работа предусматривала отбор образцов патогена в старых скотомогильниках в целях получения новых штаммов сибирской язвы», – цитирует его ТАСС.
По словам Конашенкова, эксперименты Пентагона не ограничивались разработкой опасных инфекций. Так, законтрактованная военным ведомством США фармацевтическая фирма, согласно полученным документам, прорабатывала с Минобороны Украины проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов именно на украинских военнослужащих.
Кроме того, Конашенков рассказал, что экспертами российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в ходе исследования документов вскрыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине.
«Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. Экспертами российских войск РХБЗ в ходе исследования документов вскрыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине», – подчеркнул он.
Как ранее заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов, опасность найденных на Украине лабораторий США заключается в том, что, основываясь на образцах ДНК какой-либо нации, можно создать таргетное генетическое биооружие, направленное на граждан конкретной страны.
После этого на сайте ведомства был опубликован документ от 6 марта 2015 года, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Позже российская сторона потребовала от Вашингтона в максимально короткие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины.
Глава МИД Сергей Лавров не исключил, что Украина могла быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биологических лабораторий. В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Всемирной организации не исключил, что последствия опасных военно-биологических разработок, которые велись в лабораториях США на Украине, могли затмить пандемию коронавируса.
Стало известно о создании США группы по разработке плана на случай применения Россией ядерного оружия
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Газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что Белый дом сформировал команду из должностных лиц, чтобы они разработали сценарии ответных действий Вашингтона и его союзников на случай, если Москва применит ядерное оружие. При этом чиновники из группы такую вероятность развития событий оценивают как малую.
Согласно утверждениям должностных лиц, пишет газета, так называемая группа «Тигр» изучает ответы и на гипотетическое нападение России на конвои с оружием и помощью, которая предназначается Украине, на территории стран НАТО. Чиновники также пытаются определить, как Вашингтону следует отреагировать на «распространение» военных действий на соседние страны, в том числе Молдавию и Грузию, и как подготовить европейские страны к притоку украинских беженцев, передает РИА «Новости».
Документ о создании группы был подписан помощником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном через четыре дня после начала спецоперации России на Украине. Отмечается, что «Тигр» уже сыграл «центральную роль» в разработке «методичек» по введению санкций против РФ, увеличению численности войск в странах НАТО и вооружению украинских войск. Однако чиновники полагают, что вероятность применения РФ ядерного оружия мала.
По данным газеты, «Тигр» также пытается определить грань, пересечение которой может побудить альянс применить военную силу на Украине. Однако, как отмечает издание, между Белым домом и Пентагоном возникла напряженность по поводу того, каким объемом подробностей о военном планировании минобороны готово поделиться с чиновниками из группы.
Салливан также сформировал команду должностных лиц, которая занимается рассмотрением «долгосрочных возможностей», которыми могут воспользоваться США для «улучшения своего геополитического положения». Ряд чиновников предупреждают, что пока слишком рано говорить о том, как скажется спецоперация на позициях Москвы в мире.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала CNN, что Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны.
Напомним, в понедельник российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поговорили с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом на предмет поддержки Украины в разработке ядерного оружия. Видео разговора пранкеры Вован и Лексус выложили в YouTube. Уоллес заявил звонившим, что находится в Польше, и заверил, что Британия готова поддержать Украину в разработке ядерного оружия, но это может не понравиться президенту России Владимиру Путину. Он также пообещал посоветоваться с премьер-министром Великобритании, заверив, что Украина всегда будет другом страны.
Ядерный центр в Лос-Аламосе заподозрили в курировании биологической программы США на Украине
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Ядерный центр в Лос-Аламосе, где была разработана первая американская атомная бомба, являлся одним из научных кураторов военно-биологической программы США на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Кириллов заявил, что «масштабы программы впечатляют». Так, «непосредственное участие в ее реализации кроме военного ведомства принимают агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний», передает РИА «Новости».
Кроме того, по его словам, «научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках «Манхэтеннского проекта».
«Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона», – добавил Кириллов.
Ранее Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. Глава МИД Сергей Лавров заявил, в частности, что необходимо прояснить интерес США к бывшим биолабораториям СССР в Казахстане. Он также допускал намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий
Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные об этих биолабораториях.
Однако президент США Джо Байден заявил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
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Китай потребовал от США объяснений по биолабораториям на Украине
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Соединенным Штатам необходимо объяснить цели своих военно-биологических проектов и пояснить, почему о них нет детальной информации, заявил официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь.
«Мы не можем не спросить, какова реальная цель этих проектов США? Почему американская сторона не обнародовала подробную информацию об этих проектах? Какая связь между биологическими лабораториями США за границей и министерством обороны США?» – цитирует У Цяня РИА «Новости».
Он также спросил, почему Пентагон вовлечен в проект биолабораторий на Украине так глубоко, если в рамках проекта предусмотрены только научные исследования и мониторинг заболеваний.
«По этим пяти вопросам США должны дать миру четкое объяснение», – сказал представитель китайского оборонного ведомства.
Пекин всегда выступал за полный запрет и уничтожение всех видов оружия массового уничтожения, в том числе биологического оружия. Китай выступает и против разработки, обладания или применения биологического оружия любой страной при каких бы то ни было обстоятельствах, отметил он.
«Мы призываем США открыто, прозрачно и ответственно отреагировать на обеспокоенность международного сообщества, добросовестно выполнять свои обязательства по Конвенции, предоставить всестороннее объяснение своей военно-биологической деятельности внутри страны и за границей, а также дать согласие на многостороннюю проверку», – заключил У Цянь.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов ранее заявлял, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, сын действующего американского президента, а также Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине.
Ранее Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
При этом президент США Джо Байден заявил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
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Политолог оценил список вероятных стран – гарантов безопасности Украины
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«Им придется собраться за одним столом, причем с участием России, и договориться на многостороннем уровне. Иных вариантов нет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее Киев предложил США, Германии, Великобритании, Франции и Турции стать гарантами безопасности Украины.
«Интересно, что в этом списке нет Польши. Мне кажется, официальный Киев не расценивает Польшу как серьезного игрока в сфере безопасности. Кроме того, большая часть стран из этого списка обладает ядерным оружием. Почему там оказалась безъядерная Турция? Возможно, Зеленский рассматривает Эрдогана как явного сторонника Украины, а во-вторых, Турция – это вторая армия НАТО после США», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Что касается того, согласятся эти страны на предложения Киева или нет – здесь надо смотреть на то, о каком уровне гарантий идет речь. Власти Украины боятся повторения истории с Будапештским меморандумом, который на деле оказался всего лишь декларацией о намерениях. Теперь же официальный Киев хочет видеть документ с юридическими обязательствами. А такие договоры, как правило, предусматривают ратификацию на уровне парламентов, что затрудняет их принятие», – добавил политолог.
«Также речь могла бы идти о «пакетной сделке», когда все страны-гаранты собираются вместе с Россией и договариваются на многостороннем уровне о гарантиях безопасности. Там же могут быть учтены вопросы мониторинга, верификации и иных проверок военных объектов на территории Украины, включая концентрацию войск. Там же должны быть учтены встречные гарантии для России и Донбасса», – пояснил эксперт.
«Поэтому здесь все зависит от желания украинских властей и готовности других держав учесть интересы России и соответствовать ожиданиям Москвы. Мало ли, чего еще захотят в Киеве? Вдруг они в итоге захотят подписать с Вашингтоном документ по типу Договора безопасности между Японией и США, который подразумевает размещение американских баз на территории страны? На это никто не пойдет», – заключил Кортунов.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил о переговорах с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией о гарантиях безопасности. Среди прочего дипломат рассказал, что обсуждается только этот вопрос, а остальное – часть переговоров между Москвой и Киевом. По словам Кулебы, все страны положительно отнеслись к идее, однако итогового решения пока нет.
«Если кто-то нападет на Украину, то те страны, которые обеспечивают ее гарантии безопасности, в течение 24 часов предоставят Украине все необходимое оружие, примут резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить агрессию и введут санкции», – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба El Pais.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в первую очередь Киеву необходимо получить гарантии безопасности, а затем на референдуме будет поднят вопрос Донбасса и Крыма.
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США пригрозили «наказать» Китай за поставку в Россию чипов
Соединенные Штаты запретят компаниям из Китая использовать американское программное обеспечение в случае поставок чипов из КНР в Россию в обход американских санкций, заявила глава американского минторга Джина Раймондо.
«Если мы обнаружим, что они продают чипы России, то мы в сущности сможем закрыть их, отказав им в использовании программного обеспечения. Мы абсолютно готовы сделать это», – приводит слова Раймондо РИА «Новости».
Как подчеркнула министр торговли США, Вашингтон готов «наказать» любые компании из любой страны, которые попытаются нарушить меры экспортного контроля, которые были введены в отношении России в связи с ситуацией на Украине.
В прошлую пятницу состоялись переговоры главы Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. В администрации США заявляли о намерении заставить Китай повлиять на позицию России по спецоперации на Украине.
В тот же день представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США рассматривают возможность санкций против Китая, если Пекин станет поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины. Представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила, что США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Ранее Китай выступил против антироссийских санкций. Китайцы ответили на угрозы «наказать» Пекин за помощь Москве.
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Захарова назвала Олбрайт идеологом бомбардировок Белграда
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт идеологом бомбардировок Белграда.
«Мадлен Олбрайт, госсекретарь США, идеолог бомбардировок Белграда. Умерла вчера, накануне очередной годовщины своих балканских свершений», – написала она в своем Telegram-канале.
Захарова добавила, что «не только бомбардировки сербов записаны в ее актив», рассуждая о том, «под какими санкциями была Олбрайт».
«Ни под какими. Только памятник ей в Косово установили за убийства сербов. На торжественном открытии присутствовал косовский «президент» Хашим Тачи. Тот самый, бывший полевой командир «Армии освобождения Косово», который торговал человеческими органами. Органами сербов, которых убивали американцы», – отметила представитель МИД.
Бывшая госсекретарь США умерла в возрасте 84 лет.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов выразил мнение, что Олбрайт дожила до момента, когда посеянные в 90-е семена дали буйные всходы. «Уроженка Праги, политэмигрантка, дама-дипломат, твердо проводившая линию на воплощение в жизнь идеи «конца истории». Идеальный типаж «однополярного момента», – высказался он о ней.
В июне 2018 года Олбрайт заявила, что американцам не следовало заявлять о своей победе в холодной войне. В то же время она выразила уверенность, что российский президент намерен вернуть былое величие страны.
В ноябре 2016 года Олбрайт причислила агентство Sputnik и телеканал RT, которые она считает пропагандистскими СМИ, к главным средствам информационной войны, которых стоит опасаться западным странам.
В Китае осудили США за двуличие в отношении России
Соединенные Штаты не имеют права осуждать Россию из-за ситуации на Украине после своих военных преступлений в Ираке, говорится в статье, опубликованной в китайском издании South China Morning Post.
Как отмечает в статье обозреватель издания, вторжение американских войск в Ирак было вопиющим нарушением Устава ООН, и от его последствий по-прежнему страдает весь ближневосточный регион. «Ничем не вызванное нападение на Ирак, которое оправдывалось ложью и обманом, и последующая оккупация страны стали не только грандиозной стратегической ошибкой, но и длинной серией военных преступлений и преступлений против человечества», – приводит текст статьи издания РИА «Новости».
Обозреватель заметил, что попытки США обвинить Россию демонстрируют двуличие Белого дома. «Мир устал от заезженной пластинки Америки, которая осуждает страны, которые ей не нравятся, как «изгоев», а затем идет на убийство во имя праведности и международной справедливости», – заключил автор издания. Публицист призвал США не считать себе «супергероем», который пытается «спасти невинных и безнаказанно сражается со злодеями».
Ранее американские издание Politico сообщало, что прошедшие переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина выявили углубляющийся раскол между их позициями по российской спецоперации на Украине.
Напомним, в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Россия является важным участником Группы двадцати (G20), ни одна из стран – участниц этого формата не имеет права исключать из него другие государства.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Вучич счел поведение Запада постыдным и глупым
Президент Сербии Александр Вучич в день трагической годовщины бомбардировки Югославии авиацией НАТО прокомментировал обвинения Запада в адрес России, назвав их «постыдными» и «глупыми».
Президент Сербии не стал выбирать выражений, напомнив, что творили войска НАТО в Сербии. Вучич заявил, что Запад не имеет никакого права обвинять Россию в «нападении» на Украину, напомнив, как 19 стран НАТО вторглись 24 марта 1999 года в Сербию под предлогом гуманитарной миссии, пишет «Царьград» со ссылкой на радио и телевидения Воеводины.
«Как это сегодня постыдно и, простите за это слово, глупо звучит, что они напали на Сербию из-за якобы гуманитарной катастрофы», – заявил президент Сербии.
Вучич обратился к западным лидерам, позволяющим себе возмущаться действиями России, напомнив, что на совести альянса гибель 16 сотрудников Радио и телевидения Сербии и многочисленных гражданских жертв, в том числе 82 детей. «Вы не можете вернуть человеческие жизни», – сказал он.
По мнению политика, спустя 23 года особенно четко видно, что вся эта операция НАТО была «ужасной, ошибочной, противозаконной и прежде всего крайне аморальной». При этом Запад тогда объяснял свои действия необходимостью «предотвратить новый Освенцим». Все это сербский лидер назвал бессмысленной ложью.
«Поэтому так глупо, когда они сегодня обвиняют Россию из-за агрессии на Украину», – подчеркнул Вучич.
Ранее директор Института радиологии и онкологии Сербии Даница Груйичич заявила, что войска НАТО в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия в 1999 году наносили удары по химическим предприятиям и вредным производствам, тем самым создавались экологические катастрофы, отравлялась Европа.
Изначально Сербия отказалась присоединяться к антироссийской истерии, «при которой отнимается собственность граждан и самой России, также не будет запрещать российские СМИ, выгонять российских детей из школ, а русских писателей и ученых удалять из школьных учебников».
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не меняет решение об отказе от поддержки антироссийских санкций Запада, несмотря на внешнеполитическое давление.
Байден выступил за исключение России из G20
Президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение России из группы Большой двадцатки, но признал, что некоторые страны с ним в этом вопросе не согласятся.
Байден предложил на предстоящем саммите группы G20 пригласить вместо России Украину, передает ТАСС.
«Этот вопрос обсуждался сегодня. Я также озвучил вероятность того, что этого может не произойти, – отметил Байден. – Если Индонезия и другие страны не согласятся, то нам, как мне кажется, следует рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить Украине возможность присутствовать на встречах, дать ей возможность посетить [саммит] G20», – подчеркнул американский лидер.
Ранее в Кремле заявили, что США оказывают давление на страны «Большой двадцатки» (G20), однако это многосторонний формат, и ряд государств придерживаются независимой позиции относительно России.
Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что Россия является важным участником Группы двадцати (G20).
Лавров указал на отказ стран Запада подтверждать фактами свои заявления
Представители западных стран не предоставляют фактов, потому за ними и обращаются к России, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Глава ведомства привел в качестве примера ситуацию, когда представитель США в СБ ООН назвал ложью российские утверждения об американских биолабораториях на Украине.
«Это один из многочисленных примеров, который может объяснить, почему, когда нужно узнать факты, обращаются, как правило, к нашему постоянному представителю, а не к представителям западных стран, которые, прямо скажем, фактами совсем не балуют своих зрителей», – цитирует Лаврова ТАСС.
Он добавил, что Запад не давал доказательств, обвиняя Россию в ряде ситуаций.
«Осталось «хайли лайкли» и с отравлением блогера [Алексея] Навального, со сбитым малайзийским «Боингом» над Донбассом – все это построено на очень зыбких утверждениях, не подкрепленных никакими фактами. Замечу, что по всем этим случаям, да и по многим другим, именно Россия сейчас требует предъявить доказательства», – сказал министр.
Ранее Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
При этом президент США Джо Байден заявил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
Байден предупредил о нехватке продовольствия в мире из-за событий на Украине
События вокруг Украины приведут к проблемам с продовольствием, цена санкций затронет не только Россию, но и Европу и США, заявил президент США Джо Байден по итогам встречи лидеров G7.
«Что касается нехватки продовольствия, то мы говорили об этом. Это реально. Цена санкций ложится не только на Россию, но и на многие другие страны, включая европейские и нашу страну», – цитирует ТАСС Байдена.
«Россия и Украина были житницами Европы, если говорить, например, о пшенице. Мы долго обсуждали этот вопрос в формате G7. США – третья страна по объему производства пшеницы, Канада – также ее крупный производитель. Мы говорили о том, как увеличить и быстрее распределять продовольствие, чтобы не допустить его нехватки. Мы также говорили о призыве к европейским и всем остальным странам снять ограничения на экспорт продовольствия», – добавил президент США.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о беспрецедентном продовольственном кризисе в мире.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также предупредил, что ситуация на Украине может вызвать глобальный продовольственный кризис.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему миру грозит голод.
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